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Hejty na prezidenta nasvítily zásadní téma: jak je na tom Česko s nemocnicemi?

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KOMENTÁŘ. Výrok prezidenta Petra Pavla, podle něhož má Česká republika vzhledem k počtu obyvatel a rozloze příliš mnoho nemocnic, vyvolal smršť reakcí. Mezi nimi ty, že prý prezident „dává před nemocnicemi přednost tankům“. Je to pozoruhodné i proto, že rozsahu lůžkové kapacity, její struktuře, intenzitě využití, dostupnosti personálu, objemu výkonů a vztahu mezi geografickou dostupností
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profimedia-0748500958

Zdroj: Ilustrační foto: prezidenta Petr Pavel vyrazil v rámci kampaně navštívit rehabilitační ambulanci Thomayerovy nemocnice. Foto: ANNA BOHÁČOVÁ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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