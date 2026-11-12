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Hvězda Ulice Barbora Mottlová o porodu, 20 kilo navíc a obrovském strachu!

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Zpěvačka a herečka Barbora Mottlová (40) si prochází jedním z nejintenzivnějších období svého života. Od té doby, co se stala maminkou syna Cornelia, se jí svět obrátil naruby. V upřímné zpovědi pro Aplausin.cz na vánočním setkání seriálu Ulice bez příkras odhalila, jak prožívala těhotenství, samotný porod, poporodní kila i to, jak se s partnerem vyrovnávají s rodičovskými povinnostmi.
Barbora Mottlová promluvila o mateřství.

Barbora Mottlová promluvila o mateřství.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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