Hvězda Ulice Barbora Mottlová o porodu, 20 kilo navíc a obrovském strachu!

Barbora Mottlová se synem. Herečka vypadá úplně úžasně. Barbora Mottlová promluvila o mateřství. Barbora Mottlová a David Pleva si syna hrozně užívají. Barbora Mottlová promluvila o porodu. Barbora Mottlová a David Pleva jsou rodiči. Herečce v šestinedělí pomáhala celá rodina. Malý Kornelius Pleva Barbora Mottlová během těhotenství přibrala 20kg. Barbora Mottlová David Pleva a Barbora Mottlová budou rodiči. David Pleva a Barbora Mottlová budou rodiči
Zpěvačka a herečka Barbora Mottlová (40) si prochází jedním z nejintenzivnějších období svého života. Od té doby, co se stala maminkou syna Cornelia, se jí svět obrátil naruby. V upřímné zpovědi pro Aplausin.cz na vánočním setkání seriálu Ulice bez příkras odhalila, jak prožívala těhotenství, samotný porod, poporodní kila i to, jak se s partnerem vyrovnávají s rodičovskými povinnostmi. Strasti i slasti těhotenství
Zatímco některá období těhotenství jsou zalitá sluncem, začátky mohou být pro ženy pořádně náročné. Barbora se netají tím, že první trimestr byl pro ni obrovskou zkouškou.
„Tak první trimestr jsem si říkala, nechápu, jak může bejt někdo těhotnej podruhý, protože, a to si myslím, že mi ještě to daleka nebylo tak zle, jak bývá třeba jinej maminkám nastávajícím. Bylo mi fakt jako zle. Já jsem zvyklá, že prostě zvládám spoustu věcí a tady fakt jsem se musela prostě zklidnit a a odpočívat,“.
Později se ale situace otočila o sto osmdesát stupňů a přišly ty nejkrásnější momenty: „A najednou přišel druhej trimestr a ty nevolnosti opadly a mě vlastně jako začalo bejt strašně krásně. Cítila jsem se fakt jako hrozně výjimečně, obdařeně, šťastně, vděčně.“ řekla herečka pro Aplausin.cz. Porod a poporodní kila
Samotný příchod na svět proběhl přirozenou cestou v Roudnici nad Labem, kde dle svých slov našla naprostou podporu a skvělé zázemí. S přibývajícími kily a blížícím se termínem ale rostla i fyzická zátěž.
„No a těch 10 dní do porodu, protože jsem měla přes 20 kg navíc, tak už jsem byla potom taková trošku zatěžkaná a líná a tak, ale to si myslím, že je taky jako naprosto v pořádku. Takže pro mě, já vlastně i dneska, když vidím nějakou tu holku, tak si jako postesknu vlastně potom stavu, protože mně takhle bylo strašně krásně.“
Když pak malý Kornelius konečně spatřil světlo světa, nepřišla okamžitě jen růžová oblaka, ale i obrovská vlnka strachu a zodpovědnosti.
„Najednou vám najedou ty hormony a najednou jsem měla neskutečný strach o to, aby to dítě vůbec dýchalo, žilo, co s ním vlastně máte dělat, nemáte dělat, nevíte nic. Mě popustili z nemocnice, hrozně se mi omlouvali, že jsem tam musela bejt dýl, protože malý měl žloutenku, ale já jsem odtamtud vůbec nechtěla odejít, protože jsem si říkala: „Já vůbec nevím, co mám dělat, vy mě opravdu pustíte s tím malým drobečkem domů, já nevím, jestli to přežije to dítě, proboha.“ smála se herečka. Budování vztahu a podpora rodiny
Ačkoliv se láska k miminku buduje postupně a zpočátku provází matky velká míra zodpovědnosti, s odstupem času jde o tu nejkrásnější životní roli. Obrovskou oporou jí je nejen partner David, ale celá rodina.
„Maminka, tchýně, manžel, jako úplně úžasná, úžasná rodina, která prostě mě od začátku podporovala, i mě naprosto respektovala v tom, když jsem řekla: „Ne, bude to takhle, já to chci s miminem dělat takhle“ tak oni to naprosto bez výhrad přijali.“.
Díky této pomoci a skvělým nočním službám babičky si tak novopečená maminka může dopřát i tolik potřebný odpočinek. Zdroj: Aplausin.cz