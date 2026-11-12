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Já stejně neumím odpočívat, řekl Josef Carda. Sporťák z Tele Tele roky nedostával důchod a přiznal, proč bude pracovat do smrti

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Josef Carda dosáhl důchodového věku, jenže v evidenci mu chyběly čtyři roky pojištění. Penzi tak roky nepobíral, a když ji konečně dostal, řekl, že pracovat stejně nepřestane.
Já stejně neumím odpočívat, řekl Josef Carda. Sporťák z Tele Tele roky nedostával důchod a přiznal, proč bude pracovat do smrti

Já stejně neumím odpočívat, řekl Josef Carda. Sporťák z Tele Tele roky nedostával důchod a přiznal, proč bude pracovat do smrti

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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