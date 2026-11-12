Já stejně neumím odpočívat, řekl Josef Carda. Sporťák z Tele Tele roky nedostával důchod a přiznal, proč bude pracovat do smrti

Herec Josef Carda, kterého si miliony diváků pamatují jako sporťáka Cardu Retardu z Tele Tele, narazil na problém, který s televizní slávou nemá nic společného. VIPŽivot zaznamenal, že se týkal jeho nároku na starobní penzi.
Úřad prostě neviděl dost odpracovaných let. Splněný věk nestačil, doklady ke čtyřem rokům z minulosti se nedaly dohledat a důchod zůstával v nedohlednu. Příběh, který se táhl přes čtyři a půl roku, ukazuje něco podstatnějšího než osud jednoho herce: i desítky let práce mohou v systému zmizet, pokud je nikdo řádně nezaevidoval. Čtyři roky, které nikde nebyly
Carda popsal v rozhovoru pro web
České důchody bez příkras. Bylo mu přes pětašedesát, důchodový věk dávno splnil, ale Česká správa sociálního zabezpečení mu nemohla přiznat penzi. Důvod? V evidenci scházely čtyři roky pojištění a doklady k nim se nedařilo sehnat. Bez potřebné doby pojištění (standardně 35 let) je věk sám o sobě k ničemu. Problém přitom není tak vzácný, jak by se mohlo zdát. ČSSZ sama upozorňuje, že zaměstnavatelé někdy evidenční listy důchodového pojištění neodevzdají, zvlášť při zániku firmy. U starších kariér je riziko ještě vyšší: před rokem 2004 se ELDP posílal až po skončení pracovního poměru, ne každý rok. Stačilo, aby firma mezitím zanikla, a celé období jako by neexistovalo.
Cardův případ má doložitelnou časovou osu, která sama o sobě vypráví příběh.
16. června 2021 – v rozhovoru říká, že důchod nemá, protože nedokáže prokázat čtyři roky z minulosti. 3. prosince 2024 – v talkshow 7 pádů Honzy Dědka glosuje situaci slovy „důchod žádný nebude“. Shrnutí na CNN Prima NEWS potvrzuje, že se mu stále nepodařilo dohledat některé odpracované roky. 10. února 2026 – v přímém rozhovoru pro CNN Prima NEWS už prohlašuje: „Důchod mám průměrný.“ Zdroj fotografie: Nextfoto „S tím jsem počítal“
Když Carda v únoru mluvil o penzi, nezněl jako člověk v tísni.
„Důchod mám průměrný. A že budu pracovat až do konce života, s tím jsem počítal. Já stejně neumím příliš odpočívat,“ řekl CNN Prima NEWS. Konkrétní částku neprozradil. Slova odpovídají tomu, co dělá. Letos vstoupil do seriálu Ulice jako doktor Kořínek, TV Nova ho dál vede mezi tvářemi Specialistů, pokračuje v dabingu. Chodí se psem na dlouhé procházky, cvičí, „nepřežírá se“. Práce do smrti zní jako popis povahy člověka, který by bez práce nevěděl, co se sebou. Ale ekonomický motiv úplně vyloučit nelze.
Cardův případ je modelový v jedné věci: známé jméno, dlouhá viditelná kariéra, a přesto díra v úřední evidenci. Pokud se to může stát jemu, může se to stát komukoli.
ČSSZ proto doporučuje nekontrolovat svůj účet až při žádosti o důchod, ale průběžně. Od ledna je hlavní cestou služba Moje konto na ePortálu ČSSZ, kde si člověk ověří evidované doby pojištění digitálně. Kdo najde mezeru, měl by jednat hned: Zaměstnavatel existuje – žádat ho o doplnění nebo odeslání ELDP. Zaměstnavatel zanikl nebo nekomunikuje – obrátit se na kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení, která může chybějící ELDP vyžádat nebo poradit s rekonstrukcí. Doklady k prokázání – pracovní smlouvy, zápočtové listy, výplatní pásky, mzdové listy, výpisy z účtu s označením zaměstnavatele. Pokud nic z toho není k dispozici a člověk zná aspoň dva bývalé kolegy, lze použít čestná prohlášení. Zákonná lhůta – ČSSZ má na vyřízení kompletní žádosti 90 dnů. Důchod lze žádat i zpětně, nevyplacené splátky se doplácejí až pět let nazpět.
Kdo si stejnopisy ELDP průběžně archivuje a jednou ročně nahlédne do Moje konto, podobnému překvapení předejde. Kdo to neudělá, riskuje, že se o problému dozví v okamžiku, kdy už bude chtít odpočívat, a zjistí, že systém o jeho práci neví.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová