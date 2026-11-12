Kateřina Ujfaluši se po rozchodu vrátila k mamince. Teď zvažuje změnu, která ji může dostat z Česka

Jednadvacetiletá dcera bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Ujfalušiho patří k mladým herečkám, které se vedle natáčení věnují také vysokoškolskému vzdělání. Přestože před kamerou působí už několik let, svou budoucnost nechce spojovat výhradně s herectvím. V současnosti studuje psychologii a blíží se k dokončení této etapy vzdělávání. V nedávném rozhovoru prozradila, že ji čekají státnice, ke kterým se dostane dokonce o rok dříve, než původně předpokládala. Sama přiznala, že nyní musí zvládat značné množství povinností a na další aktivity jí nezbývá mnoho času. Přesto už přemýšlí o další škole a nevylučuje, že by kvůli ní opustila Českou republiku.
Studium má v jejím životě důležité místo
Pro mladou herečku není vzdělávání pouze záložním plánem pro případ, že by se přestalo dařit její herecké kariéře. Už během studia na gymnáziu otevřeně mluvila o tom, že by chtěla získat také jiné odborné vzdělání. Původně se zajímala například o sportovní právo, které by mohla propojit s prostředím profesionálního fotbalu. Nakonec se rozhodla pro psychologii, která ji podle jejích dřívějších vyjádření skutečně baví. V minulosti dokonce zmínila možnost věnovat se psychologické pomoci sportovcům, kteří se musejí vyrovnávat s tlakem na výkon a náročnými situacemi během kariéry. Současné úvahy o dalším studiu tak navazují na její dlouhodobý zájem rozvíjet se i mimo televizní obrazovku.
Zajímavé přitom je, že ještě před několika lety nebyla přesvědčená, zda se herectví vůbec chce věnovat profesionálně. Uvědomovala si totiž, že množství pracovních příležitostí v tomto oboru nemusí být vždy stejné. Postupně se však stala pravidelnou součástí seriálu Ulice, kde od roku 2020 ztvárňuje Žofii Duškovou. K herectví se přitom dostala přes zpěv a muzikálová představení, ve kterých vystupovala už jako dítě. Před kamerou tak získávala zkušenosti ještě v době, kdy řešila běžné školní povinnosti. Právě kombinace natáčení a studia je pro ni charakteristická i dnes, kdy se připravuje na další důležitou zkoušku.
Po nevydařeném vztahu našla zázemí doma
Vedle pracovních a studijních povinností se v uplynulém období změnil také její soukromý život. Kateřina dříve tvořila pár se svým spolužákem Matějem, kterého znala už ze školních let. Jejich vztah však začala komplikovat vzdálenost poté, co mladík odjel studovat vysokou školu do Anglie. Herečka zůstala v Česku, kde měla vlastní studium i natáčení, a možností osobního setkávání postupně ubývalo. Přestože se oba snažili vztah na dálku udržet, na jaře roku 2025 vyšlo najevo, že se rozešli. Kateřina následně změnila dosavadní uspořádání svého bydlení a vrátila se k mamince.
Návrat do rodinného prostředí ale neznamená, že by se herečka nedokázala osamostatnit. V minulosti už měla zkušenost se samostatným bydlením a v jednom z dřívějších rozhovorů dokonce uvedla, že má stále k dispozici vlastní byt. Soužití s maminkou jí především umožňuje trávit více času s rodinou, aniž by se musela vzdávat svého programu. Obě mají vlastní povinnosti a během dne se často míjejí. Když se však večer sejdou, rády si společně odpočinou například u filmu. Takové uspořádání Kateřině podle jejího nejnovějšího vyjádření vyhovuje a momentálně nevidí důvod, proč by ho měla měnit.
Novou lásku zatím neoznámila
Po rozchodu se objevovaly také otázky, zda už herečka někoho nového potkala. Kateřina však žádného dalšího partnera veřejně nepředstavila a své současné soukromí komentuje spíše s nadhledem. Už dříve vysvětlovala, že se novému vztahu nebrání, ale nemá potřebu někoho cíleně hledat. V současnosti má před sebou především dokončení školy a rozhodování o dalším vzdělávání. Zatím přitom neuvedla konkrétní zahraniční univerzitu ani zemi, kam by se chtěla přestěhovat. Je tedy možné, že nakonec zůstane v Česku a bude dál kombinovat studium s herectvím, stejně jako dosud.