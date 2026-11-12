Jak dnes vypadá zpěvačka Miluška Voborníková: Je z ní krásná babička

Do Semaforu přišla už v 18 letech
Narodila se 25. prosince 1949 v Mladé Boleslavi. Původně měla namířeno úplně jinam než na koncertní pódia. Studovala zdravotnickou školu a počítala s tím, že se stane zdravotní sestrou. Nakonec ale zvítězila hudba a v roce 1968 se dostala do pražského Semaforu.
Byla nejmladší členkou souboru a brzy se objevila po boku známých osobností tehdejšího divadla. Spolupracovala s Jiřím Suchým, Jiřím Šlitrem, Miloslavem Šimkem i Jiřím Grossmannem. Diváky zaujala nejen hlasem, ale také výrazným půvabem a temperamentem.
Mezi její známé písně patří Líbej mě víc, Gimi det ding nebo Báječné ráno. Právě Líbej mě víc má zvláštní historii. Skladbu pro ni napsal Jiří Šlitr a patřila k posledním písním, které před svou smrtí dokončil.
S Petrem Spáleným jsou spolu desítky let
V roce 1972 začala zpívat s kapelou Apollobeat, kterou vedl Petr Spálený. Zpočátku šlo především o pracovní spolupráci, postupně se ale z kolegů stali životní partneři. Jejich vztah neměl úplně jednoduchý začátek, protože Petr byl v té době ženatý se zpěvačkou Pavlínou Filipovskou.
Nakonec se vzali v roce 1980 a společně vychovali dceru Barboru. Petr měl z předchozího manželství ještě dvě dcery. Rodina se postupně rozrostla o vnoučata a Miluška se v roce 2018 dočkala také vlastní vnučky.
Babičkovskou roli si užívá. Už před několika lety se svěřila, že jí malá vnučka nedovolí zlenivět a že společný čas s rodinou patří k tomu, co jí dělá největší radost.
Zpívání neopustila ani po sedmdesátce
V osobním životě si zpěvačka prošla také těžkými chvílemi. V sedmdesátých letech měla vážnou autonehodu, po níž se dlouho zotavovala. Následky si nesla i v dalších letech. Přesto se dokázala vrátit na pódium a pokračovat v kariéře.
V posledních letech ji zaměstnávaly také zdravotní problémy manžela. Petr Spálený musel kvůli potížím se zády podstoupit náročnou operaci a koncertování na čas přerušil. Miluška mu byla velkou oporou.
Dnes se ale oba znovu věnují hudbě. V rozhovoru pro časopis Sedmička z května 2026 zpěvačka mluvila o společných vystoupeních, festivalech a radosti z toho, že stále může stát na pódiu. S kapelou spolupracuje už řadu let a společné koncertování s manželem je pro ni stále důležitou součástí života.
Jak vidíte na úvodní fotografii, Miluška Voborníková neztratila svůj ženský půvab ani na stará kolena. Dnes má kolem sebe rodinu, vnučku a hudbu, které se nechce vzdát. A zdá se, že právě takový život jí vyhovuje mnohem víc než někdejší záře reflektorů.
Zdroje článku: vlasta.cz, idnes.cz, super.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá