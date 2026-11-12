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Kuchyňská váha z babičiny spíže může stát 20 000 Kč. Cenu určuje smalt a složení litiny, které moderní výroba opustila

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Artdecová litinová váha se smaltovanou miskou z roku 1929 se prodává za částku kolem 21 600 Kč. Příbuzné kusy dodnes leží v českých spížích i na půdách.
Kuchyňská váha z babičiny spíže může stát 20 000 Kč. Cenu určuje smalt a složení litiny, které moderní výroba opustila

Kuchyňská váha z babičiny spíže může stát 20 000 Kč. Cenu určuje smalt a složení litiny, které moderní výroba opustila

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 14:00

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