Kuchyňská váha z babičiny spíže může stát 20 000 Kč. Cenu určuje smalt a složení litiny, které moderní výroba opustila

Těžké litinové tělo, miska s lesklou glazurou a řada mosazných závaží seřazených podle velikosti. Přesně takový předmět nabízí americký designový portál 1stDibs za 995 dolarů, tedy podle kurzu z počátku listopadu 2026 přibližně za 21 600 Kč, a to ještě bez dopravy a cla. Meziválečné váhy kdysi patřily do běžné výbavy kuchyní i kupeckých krámků. Hodnotu dnes určuje to, jak dobře přečkaly uplynulé století. Pro sběratele rozhoduje původní smalt, čitelná značka výrobce a úplná sada závaží. Kdo má podobný kus po prarodičích, měl by si ho prohlédnout dřív, než ho odveze do sběrného dvora.
Artdecová váha za 21 tisíc a znaky prémiového kusu
Váha z nabídky 1stDibs kombinuje litinu, porcelán, smalt a sklo. Zaujme hlavně tvarem, protože artdecové linie z konce dvacátých let mají dnes v interiérovém designu mnoho příznivců. Kupuje ji spíš zákazník, který hledá výrazný doplněk do kuchyně nebo restaurace, než zájemce o technickou kuriozitu.
Podle nás z toho plyne jednoduché pravidlo. Cenu zvedá spojení čtyř vlastností: původního litinového těla, zachovalého smaltu nebo misek, viditelného značení výrobce a kompletních závaží. Kus, který splní všechny čtyři podmínky a navíc má zajímavé zdobení, patří do vyšší ligy. Když jedna z nich chybí, cena rychle klesá.
Doma můžete hledat tyto signály:
- odlitý název výrobce na těle, čelní straně nebo podstavci, případně kovový štítek,
- cejch nebo dataci, které dokládají stáří a původ,
- původní misky bez výrazných odštěpků a pozdějšího přestříkání,
- sadu závaží v úplném počtu, ideálně se shodným značením,
- funkční mechanismus, který se po vyrovnání ustálí v rovnováze.
Smalt a litina: povrch, který rozhoduje o hodnotě
Smalt představuje sklovitý povlak natavený na kov. Chrání podklad před korozí a zároveň dodává předmětu dekorativní vzhled. Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně uvádí, že smaltování šedé litiny vyžadovalo pečlivě vyladěné složení. Optimální obsah uhlíku se pohyboval mezi 3,2 a 3,4 %, křemíku mezi 2,5 a 2,8 %, přísně se hlídala také síra a další prvky. Povrch odlitku musel být bez pórů a trhlin. Jinak se glazura při vypalování neudržela.
Za tím stála náročná řemeslná výroba. Odlít těžké tělo, opracovat ho, nanést smalt a vypálit ho v peci zabralo mnoho času, energie i zkušeností. Právě to dnes dodává starým vahám sběratelskou přitažlivost.
Současné kuchyňské váhy vznikají úplně jinak. Katalogy značky Soehnle uvádějí plast, bezpečnostní sklo, nerez nebo bambus, typickou nosnost 5 kg a dělení po jednom gramu. Uvnitř pracuje tenzometrický snímač, který mění odpor podle zatížení, a elektronika převádí signál na číslo na displeji. Tělo z ABS plastu, baterie a funkce tárování vytlačily z běžných domácností mechanismus s miskami i závažími. Výroba je lehčí a levnější, smalt a litina z ní u vah zmizely. Smaltované nádobí se drží dál, váhy ovládla elektronika.
U staré váhy proto zvyšuje cenu celistvý a lesklý smalt bez pozdějšího nátěru. Odštípnuté hrany, rez na okrajích a amatérské opravy ji naopak srážejí. Smalt špatně snáší náraz a prudkou změnu teploty. Jakmile v něm vznikne trhlina, dostane se ke kovu vlhkost.
Roberval, Béranger a Kamor: mechanika a značky s rodokmenem
Většina pultových a kuchyňských vah s miskami nahoře vychází z vynálezu francouzského matematika Gillesa Personne de Roberval z roku 1669. Jeho rovnoramenná váha využívá paralelogram. Díky němu zůstává rovnováha zachována, i když zboží neleží přesně uprostřed misky. Kupec mohl hodit mouku nebo cukr na kraj a vážení přesto sedělo. Tato praktická výhoda vysvětluje, proč se princip udržel přes tři staletí.
V polovině 19. století konstrukci zdokonalil Joseph Béranger, jehož patent pochází ze 6. července 1845. Přidal propracovanější soustavu pák a více opěrných bodů, takže váha byla stabilnější i přesnější. Podle Société métrique de France se Bérangerovy váhy hodily pro obchody s objemnějším zbožím. Některé modely měly luxusní provedení, zjednodušené litinové varianty sloužily na trzích i v dílnách.
Z českých značek má nejpevnější historické ukotvení KAMOR. Úpické noviny připomínají, že výroba vah v Úpici začala roku 1894 a ochranná známka KAMOR vznikla v roce 1926. Spadá tedy přímo do meziválečného období. Název bývá odlitý do těla, vyražený na štítku nebo vyznačený na stupnici.
Se smaltem souvisí také značka Sfinx z bohumínské smaltovny. Ta existovala už za první republiky, po znárodnění z ní roku 1951 vznikl národní podnik SFINX a dnes na ni navazuje firma Belis. U váhy se smaltovanou miskou ji tedy můžete potkat jako značku smaltu. Mezi poválečnými kusy se objevuje i Miros, například mechanický model Miros 5 s nápisem Made in Czechoslovakia a nosností 5 kg.
Od dvou korun po tisíce: co cenu sráží a co ji zvedá
Jak výrazně rozhoduje stav, ukazuje český aukční trh. Nekompletní litá váha KAMOR skončila v březnu 2026 na Aukru na ceně 2 Kč. Značka sama nepomohla, protože chyběly podstatné části. Jiné staré kuchyňské váhy Kamor se prodaly za 450 Kč a na Sbazaru visel v listopadu 2026 další kus za 890 Kč.
Model Miros 5 se nabízel za 799 Kč a kupce nenašel. Popis upozorňoval na nepůvodní misky, z nichž jedna byla naštíplá, a na neúplnou sadu závaží. Renovované litinové rovnoramenné váhy se třemi miskami stojí na Sbazaru 1 899 Kč, prodejce však sám uvádí poškozenou misku a nevyváženost. Smaltovaná litinová váha v lepší kondici se tamtéž nabízí za 2 750 Kč a neobvyklý kus vystoupal až na 3 900 Kč.
Každý chybějící díl tedy ubírá z ceny. Doplnění replik může váhu zkrášlit jako dekoraci, pro sběratele ale znamená původnost víc než líbivý vzhled. Vyplatí se schovat i otlučené závaží nebo naštíplou misku, pokud k váze patří od začátku.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková