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Hřebejk se do Kaisera nevídaně opřel: Jeho politický postoj označil za osobní selhání!

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Dennívýzva
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Oblíbený herec, který procestoval svět a obklopuje se podle něj inspirativními lidmi, prý „mentálně zaparkoval u Rajchlů a Skalů“. Režisér Jan Hřebejk (59) znovu tvrdě kritizoval Oldřicha Kaisera (71). Část fanoušků ale namítá, že i herec má právo na vlastní názor.
Oldřich Kaiser

Oldřich Kaiser

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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