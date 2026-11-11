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Dáša ze Zrádců nezahálí! Vyhrála milion, září ve Zrádcích a prozradila další plány

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Spisovatelka Dagmar Čechová, známá televizním divákům také jako Dáša z populární reality show Zrádci, nechyběla na slavnostním zakončení letošních ročníků prestižních soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. Při této příležitosti přijala roli jedné z kmoter kalendářů obou projektů. Zároveň přislíbila, že se zapojí do castingu dalšího ročníku soutěže Muž roku 2027.
Dagmar Čechová, Dáša, Muž roku, Anděl mezi zdravotníky

Dagmar Čechová, Dáša, Muž roku, Anděl mezi zdravotníky

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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