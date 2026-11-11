Dáša ze Zrádců nezahálí! Vyhrála milion, září ve Zrádcích a prozradila další plány

Spisovatelka Dagmar Čechová, kterou televizní diváci znají také pod přezdívkou Dáša ze známé reality show Zrádci, se zúčastnila slavnostního zakončení letošních ročníků prestižních soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. Dáša Dagmar Čechová a Jitka Kocurová Křest kalendáře Muž roku Křest kalendáře Anděl mezi zdravotníky O vlasy a líčení se starali Vítek Romanec a Pity. Na fotce s Jarmilou Korčákovou a Ivanou Peterkovou. Fotograf Jiří Herman ml., Renata Drössler s vnučkou, Hanka Křížková Andělé Jarmila Korčáková, Kamila Hlavatá, Marek Žižka, Ivana Peterková Muži roku Jindřich Svoboda, David Ryba, Jakub Bolek a Jan Sumarta Tereza Mátlová, Felix Slováček Muž roku 2024 Jakub Mádl, Saskia Burešová a Hanka Křížková Andělé Jana Procházková a Ivana Peterková Saskia Burešová, Josef Vágner Prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný Světlana Nálepková Muž roku 2026 Jakub Bolek je z Náchoda, kde je starostou jan Birke a kde se každoročně koná finále soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky.
Spisovatelka Dagmar Čechová, známá televizním divákům také jako Dáša z populární reality show Zrádci, nechyběla na slavnostním zakončení letošních ročníků prestižních soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. Při této příležitosti přijala roli jedné z kmoter kalendářů obou projektů. Zároveň přislíbila, že se zapojí do castingu dalšího ročníku soutěže Muž roku 2027.
„Od prezidenta soutěže Davida Novotného je to krásná nabídka. S nadsázkou říkám, že jsem sama a potřebuji si najít chlapa. Je mi ale jasné, že mezi finalisty ho asi nenajdu, protože už jsou mimo mou věkovou skupinu,“ smála se Dagmar v prodejně Knihy Dobrovský na pražské Masaryčce.
Náchod, kde se finále Muže roku tradičně koná, je navíc krajem velmi blízkým jejímu srdci. „Narodila jsem se v Červeném Kostelci, v pěti letech jsme se přestěhovali do Hronova a v Náchodě jsem chodila na gymnázium. Pořád se považuji za Hronovačku. S Davidem jsme krajánci, a i to nás spojilo. Žije tam moje rodina a určitě v Hronově navštívím adventní koncert, který David Novotný každoročně pořádá.“
Hrdinka reality show Zrádci Dagmar Čechová má za sebou již několik televizních zkušeností. Ve vědomostním pořadu Chcete být milionářem dokonce vyhrála vysněný milion. „Šla jsem do toho proto, že jsem nutně potřebovala auto. Bydleli jsme skoro na samotě a se dvěma malými dětmi jsem nechtěla být závislá na manželovi. Ke zbytku výhry jsme přidali vlastní peníze a koupili starou chatu, ve které dnes bydlím. Zjistila jsem, že mě televizní prostředí baví a je mi v něm dobře. Hledala jsem další příležitosti a pak přišli Zrádci,“ vzpomínala Dagmar, která se musela naučit o pořadu mluvit, a přitom nic neprozradit.Může ale prozradit, že finále Zrádců se uskuteční 2. prosince v O2 areně, kde Dáša zároveň oslaví své narozeniny.
„Když jsem slavila padesátiny, byla to jen malá rodinná oslava. Tak si teď užiju pořádnou oslavu v O2 areně. No, kdo to má? Moc se těším, protože Markus Krug určitě zase vymyslel něco velkolepého a sama jsem zvědavá, co nás čeká. A jestli bude kytice? To nevím. Produkce má tolik práce s přípravou programu, že se rozhodně nebudu zlobit, když žádná kytička nebude,“ usmívala se autorka 14 knih pro dospělé a několika knih pro děti.
Prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný pozval při příležitosti křtu kalendářů s fotografiemi Jiřího Hermana ml. osobnosti, které se staly jejich tvářemi. Nechyběli ani vítězové obou soutěží Anděl mezi zdravotníky Jarmila Korčáková a Muž roku Jakub Bolek. Pozvání přijali také Saskia Burešová, Veronika Žilková, Heidi Janků, Petra Dobrovská, Josef Vágner, Michaela Dolinová, Hanka Křížková, Jitka Kocurová, Jitka Sedláčková, Tereza Mátlová, Jakub Mádl, Renata Drössler, Jana Fabiánová, fotograf Jiří herman ml. a další známé osobnosti. Slavnostní křest moderovala Lenka Špillarová.
David Novotný neskrýval spokojenost. „Jsem rád, že jsme se mohli všichni znovu sejít a společně uzavřít úspěšné ročníky. Zdravotníci na ně mají krásné vzpomínky a Muži roku už vyrážejí reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Zároveň připravuji další ročníky obou soutěží. Zájemci se mohou hlásit na jejich webových stránkách. Těšíme se na ně!“ Zdroj: Aplausin.cz