Sekera do krku. Talentovaný útočník Benák v zámoří předvedl bezohledný zákrok hokejkou

Do konce utkání zbývaly dvě minuty a tři vteřiny. Cody Croal ze Severní Dakoty poslal puk do prázdné branky a zvýšil na 4:1. Gól, který už nic neměnil. Hlavní událostí zápasu se ale stalo až to, co následovalo. Devatenáctiletý Adam Benák podle videa po odehrání puku máchl hokejkou a zasáhl Croala do oblasti krku. Domácí útočník se skácel za brankou na led. Rozhodčí poslali českého útočníka pod sprchy a konference NCHC mu dodatečně přidala jednozápasový distanc. Kaňka je o to výraznější, že přišla v nejlepší chvíli Benákovy dosavadní kariéry.
Sobota v Grand Forks
Utkání se hrálo v sobotu 7. listopadu 2026 v Ralph Engelstad Areně v Grand Forks. Desátá Severní Dakota hostila pátý tým žebříčku a celý večer byla lepší. Hostující Western Michigan pustila jen k 18 střelám a připsala si první výhru sezony nad týmem z první dvacítky žebříčku. Benák ve třetí třetině snižoval na 1:3, šlo o jeho pátý gól sezony. Víc ale Broncos nezmohli.
Oficiální zápis utkání vede incident v čase 17:57 třetí třetiny. U Benákova jména stojí pětiminutový trest za sekání a osobní trest do konce utkání. Video zákroku zveřejnil fanouškovský účet F’n Hawks Talk na síti X, podrobnosti jako první popsal deník Grand Forks Herald.
Croal se z ledu zvedl. Benáka si vyhledal a ostře si s ním vyměnil pár slov. Pak ještě nastoupil do přesilovky, kterou jeho tým po vyloučení Čecha dostal. Po zápase ale skončil na ošetření a na tiskovou konferenci nepřišel. Pro studenta třetího ročníku byl přitom večer jinak vydařený: dva góly a asistence znamenaly jeho první tříbodový zápas v NCAA.
Trenér soupeře: Hloupá a bezohledná hůl
Trenér Severní Dakoty Dane Jackson popsal Croala po utkání jako otřeseného a pomláceného. O vážném zranění zatím žádné zprávy nejsou. Benáka přitom kouč nezatracoval. Nepovažuje ho za špinavého hráče a připustil, že mladý Čech možná jen máchal po puku. Hned ale dodal, že šlo o bezohlednou hůl a nepříliš chytrý zákrok ve chvíli, kdy byl zápas dávno rozhodnutý.
S Jacksonovým pohledem souhlasíme. Úmysl nikdo nedokáže, nebezpečnost ale zpochybnit nejde. Hůl ve výšce krku po odehraném puku, v utkání bez šance na zvrat, neobhájí žádná frustrace. Benákovo vlastní vysvětlení ani případnou omluvu Croalovi jsme ve veřejných zdrojích nedohledali. Mlčí i Minnesota Wild, která má na mladíka z Plzně práva.
Stopka, která má v NCHC váhu
Jeden zápas zní jako mírný trest. V univerzitním hokeji je ale zvykem trestat jinak než v NHL. Po změně pravidel NCAA v létě 2022 mají být dodatečné distance vyhrazené pro opravdu hrubé jednání. Počet suspendací v NCHC od té doby výrazně klesl. Podle Grand Forks Herald je Benákova stopka první, kterou konference udělila za poslední dvě sezony.
Pro srovnání stačí pohled do sousední soutěže. Konference CCHA o tři dny dřív potrestala Raoula Boilarda z Lake Superior State čtyřmi zápasy za naražení zezadu proti Minnesota State. Typ zákroku je jiný a disciplinární komise ho podle toho také posuzovaly. Benák vyvázl s nejkratší možnou stopkou, ale jeho jméno se po dvou letech objevilo v rubrice, kam se v NCHC nepíše často.
Prakticky to znamená, že Benák vynechá páteční domácí utkání proti Colorado College 13. listopadu v Lawson Areně. V sobotu 14. listopadu proti stejnému soupeři už může nastoupit. O dalším prodloužení trestu se zatím nemluví.
Nováček, kterého nikdo nezastaví
Kontrast nemůže být ostřejší. Benák do univerzitního hokeje vtrhl jako málokdo. Po devíti zápasech má podle oficiálních statistik NCHC 15 bodů za pět gólů a deset asistencí a vede bodování celé konference. Western Michigan bez něj v pátek přijde o nejproduktivnějšího hráče a centra první formace.
Pouhé tři dny před incidentem ho NCHC vyhlásila nováčkem měsíce října. O dva dny později přibylo celostátní ocenění od asociace univerzitních trenérů, o které se dělil s dalším hráčem. Týden, který měl být oslavou, tak skončil vyloučením a disciplinárním řízením.
Benák přitom není neznámé jméno. Odchovanec Plzně debutoval v extralize v šestnácti letech a za národní týmy hrál na mistrovství světa do 18 let, na Hlinka Gretzky Cupu i na turnajích do 17 let. Pak zamířil do zámoří. V USHL nasbíral za Youngstown 59 bodů v 56 zápasech a Minnesota ho v červnu 2025 draftovala ve čtvrtém kole jako 102. hráče celkově. S výškou 170 centimetrů a váhou kolem 75 kilogramů patří k menším útočníkům, kteří se musí prosazovat hlavou a rukama. Hokejka ve výšce krku k jeho repertoáru patřit nemá.
Redakce SportyŽivě se pokusila spojit s agentem hráče Michalem Sivkem a získat Benákův názor na celý incident, odpovědi ale k dispozici zatím nemá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek