Petr Janda má doma hotelový pokoj číslo čtyři. Jeho venkovské bydlení ale rodinu stojí spoustu času za volantem

Petr Janda má doma hotelový pokoj číslo čtyři. Jeho venkovské bydlení ale rodinu stojí spoustu času za volantemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Petr Janda má doma hotelový pokoj číslo čtyři.Zdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 12.11.2026 12:12
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