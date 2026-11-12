Vémola drží zášť vůči rozhodčímu Toušovi kvůli třetímu zápasu s Véghem

Na pódiu při oficiálním vážení se čekalo rýpnutí do soupeře. Místo toho padlo jméno muže, který v kleci nedostal ani ránu. Karlos Vémola vytáhl rozhodčího Pavla Touše a jeho vedení třetího kola zápasu s Attilou Véghem, tedy duelu, který sám vyhrál. Végh stál vedle a okamžitě přisadil. Z bilance na Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla, přitom plyne, kolik minut spolu ti dva v kleci za bezmála šest let vůbec strávili.
U váhy došlo na muže, který ten večer neschytal ani ránu
Karlos Vémola je 41letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-9-0. Attila Végh je stejně starý Slovák ze stejné váhy s bilancí 33-11-2. Oba patří k nejznámějším tvářím organizace OKTAGON MMA, která pořádá turnaje v Česku, na Slovensku, v Německu a ve Španělsku.
Podle serveru Fights.cz, který 11. listopadu 2026 odkázal na záznam oficiálního vážení zveřejněný organizací OKTAGON MMA před turnajem Tipsport Cage Game 2 v Brně, Vémola prohlásil: „Třetí kolo s Attilkou mu nikdy neodpustím, jak tam pořád tleskal.“ Végh podle téhož zdroje zareagoval okamžitě a s úsměvem: „Ty ho máš ze všech rozhodčích určitě nejradši, tam tě nechal nadechnout.“
Jde o hodnocení jednoho z aktérů, ne o doložené pochybení rozhodčího. A hlavně: mluví vítěz. Zbývá doplnit, co se u toho pletiva vlastně odehrálo.
Co se dělo u pletiva, než Véghovi povolily ruce
Fights.cz popisuje spornou pasáž takto: Touš tleskáním upozorňoval Vémolu, že u pletiva není dostatečně aktivní. Protože se nic nezměnilo, oba muže rozdělil. Végh pak dostal prostor a pustil sérii úderů.
Pro čtenáře, který detaily pravidel neřeší: rozhodčí u pletiva nehlídá jen zakázané chvaty, ale i to, jestli se akce posouvá. Podle sjednocených pravidel MMA je jedinou osobou oprávněnou zápas zastavit a bojovníci musí jeho pokyny plnit. Kolik vteřin přesně mezi tleskáním a rozdělením uběhlo, popis Fights.cz neuvádí. A právě na těch pár vteřin si Vémola vzpomněl po více než roce.
Tři zápasy, bezmála šest let a jeden součet navrch
Végh vyhrál první duel 9. listopadu 2019 knockoutem v prvním kole. Vémola si odvetu 8. června 2024 vzal zpět submisí ve druhém kole. Třetí zápas 14. června 2025 ve Fortuna Areně v Praze šel všech pět kol a skončil jednomyslným rozhodnutím pro Vémolu, podle výsledkových zdrojů 49:46, 48:47 a 48:47.
|Zápas (turnaj, datum)
|Výsledek
|Čas v kleci
|OKTAGON 15, 9. 11. 2019
|KO, vyhrál Végh
|2:07
|OKTAGON 58, 8. 6. 2024
|submise, vyhrál Vémola
|5:45
|OKTAGON 72, 14. 6. 2025
|rozhodnutí, vyhrál Vémola
|25:00
Sečteno: 32 minut a 52 vteřin společného času v kleci. Třetí zápas sám o sobě trval déle než oba předchozí dohromady. Z celé té doby zůstalo Vémolovi v hlavě několik tlesknutí. Otevřená zůstává jedna věc: jestli měl na Touše spadeno už v červnu 2025 hned po zápase, nebo si na něj vzpomněl až na listopadovém vážení.
Proč se trilogie u mikrofonů pořád nedohrála
ANALÝZA Odpověď je k dohledání. V článku serveru Šport.sk z pozápasové tiskové konference z 15. června 2025, do kterého redakce MMAmag nahlédla, popisuje Vémola kritický moment třetího kola úplně jinak. V překladu redakce: „Cítil jsem, že kdyby to nechal nahoře, měl ideální příležitost mě dorazit. Sám jsem byl překvapený, že to stáhl na zem. Tím mi trochu pomohl, dal mi čas se nadechnout.“ Tehdy tedy mluvil o Véghově rozhodnutí. O rozhodčím v té pasáži nepadlo ani slovo.
O 17 měsíců později, 11. listopadu 2026, už má ten moment jiného hlavního hrdinu. Ne soupeře, ale muže v rukavicích bez výplně. Végh zase dál tvrdí, že zápas měl skončit remízou, a podle Fights.cz si na vážení stěžoval na bodové sudí. Oficiální výsledek se nezměnil a Vémola je vítěz.
Organizace OKTAGON MMA turnaj prodávala jako definitivní tečku. Na oficiální stránce turnaje, kterou redakce MMAmag dohledala, organizace psala, že se po stavu 1:1 rozhodne jednou provždy. Rozhodlo se. Jen ne u mikrofonů.
A ještě jeden detail ze Sherdogu: Pavel Touš je u obou krajních zápasů trilogie uveden jako rozhodčí, u premiéry v roce 2019 i u finále v roce 2025. Stál u začátku i u konce. Vémola míří 29. prosince 2026 na OKTAGON 100 v Praze proti Tomaszi Narkunovi a trilogie má jasného vítěze. Přesto z ní zůstalo viset jedno gesto u pletiva, které přežilo výsledek.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková