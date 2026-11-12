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Herec James Faulkner ostře o britské vládě: Rozmanitost je naše slabina!

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Dennívýzva
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James Faulkner (79) se během návštěvy Prahy pořádně rozpovídal. V rozhovoru pro Aplausin.cz otevřel téma náboženství i politické situace ve Velké Británii. Nešetřil přitom kritikou tamní vlády. Překvapil také osobním přiznáním. Sám sebe označil za posledního oficiálního bastarda Anglie.
James Faulkner má rád Českou republiku.

James Faulkner má rád Českou republiku.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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