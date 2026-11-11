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Radana z Holki přiznala hádky s manželem: Máme italskou domácnost!

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Zpěvačka Radana Labajová (45) ze skupiny Holki má pořádně nabitý život! Kromě koncertování se pustila do nové pracovní výzvy a dokonce si vyzkoušela i herectví. Jenže její pracovní tempo má dopad také na soukromí. V rozhovoru pro Aplausin otevřeně přiznala, že její manžel trpí nedostatkem společného času. A doma prý rozhodně není nouze o pořádně temperamentní hádky!
Radana Labajová a její role ve filmu!

Radana Labajová a její role ve filmu!

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 20:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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