Díry v silnicích hlídá AI. Královéhradecký kraj ji nasadil jako první

Po krajských silnicích už jezdí pět vozidel Správy silnic Královéhradeckého kraje vybavených kamerami. Při běžných kontrolních jízdách natáčejí povrch vozovky a záznamy pak putují k vyhodnocení pomocí umělé inteligence. Silničáři zatím zmapovali 470 kilometrů a vytipovali 76 výtluků vhodných pro opravu pomocí nové mikrovlnné technologie.
„Umělá inteligence nám umožní odhalovat poškození vozovek v počáteční fázi, kdy je jejich oprava jednodušší a levnější,“ vysvětluje hejtman Petr Koleta.
Nejde přitom jen o hledání děr. Systém má také sledovat, jak rychle se poškození zvětšuje. Silničářům tak pomůže rozhodnout, která místa potřebují opravit přednostně a kde by odkládání zásahu mohlo znamenat větší problém.
Umělá inteligence má rozlišit skutečné poškození například od stínů nebo nečistot. Výsledky ještě kontrolují odborníci, kteří závěr monitoringu do pěti pracovních dnů odesílají zpět správcům silnic s přehledem závad, popisem a fotografiemi.
„Díky pravidelnému monitoringu budeme schopni lépe určovat, které úseky potřebují přednostní zásah a kde je možné menší opravou předejít mnohem nákladnější rekonstrukci,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu a inovace Jan Jarolím.
Výtluky opraví i v zimě
Na vyhledávání poškozených míst navazuje mikrovlnná technologie, kterou už silničáři použili ve Stěžerách a u Nového Bydžova. Speciální vůz zahřeje poškozenou část vozovky a v mobilní peci se současně ohřeje asfaltová směs, kterou pracovníci výtluk doplní a následně zhutní.
Zahřátý původní asfalt se spojí s novou směsí bez spár. Podle kraje tím oprava omezí pronikání vody do vozovky a sníží riziko, že se stejné místo znovu poškodí. Jeden výtluk takto silničáři opraví zhruba za hodinu. Výrobce na opravy poskytuje tříletou záruku.
Výhodou je také možnost pracovat až do minus sedmi stupňů. S opravami se tak nemusí čekat na teplejší období.
Technika má postupně sloužit po celém kraji. U Hradce silničáři začali kvůli zaškolení pracovníků, záběry už ale sbírají také v Krkonoších a Orlických horách.
Na nejhorší silnice bude potřeba větší zásah
Nový postup se nyní zaměřuje především na silnice, které jsou ještě v relativně dobrém stavu a poškození na nich teprve vzniká.
„Teď nás opravdu zajímají začínající závady, které chceme včas odhalit a včas ihned opravit,“ vysvětlil předseda představenstva Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jaroslav Špaček.
Na roční pilotní provoz kraj počítá přibližně s 12 miliony korun včetně DPH. Peníze mají pokrýt pronájem mikrovlnné techniky a samotné opravy. Kamery i vyhodnocování dat poskytuje dodavatelská společnost po dobu pilotu bezplatně.
Během roku chtějí silničáři zjistit, jak se propojení obou technologií osvědčí a kolik oprav zvládnou provést. Podle výsledků kraj rozhodne o případném rozšíření.
„Jsme obezřetní a opatrní. Zkoušíme to na rok,“ uvedl Koleta.