Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Díry v silnicích hlídá AI. Královéhradecký kraj ji nasadil jako první

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Královéhradecký kraj začal jako první kraj v Česku využívat umělou inteligenci pro odhalování výtluků na silnicích. Nový systém má poškození silnice rozpoznat už v počátečním stádiu, dokud oprava není tolik nákladná.
Díry v silnicích hlídá AI. Královéhradecký kraj ji nasadil jako první

Díry v silnicích hlídá AI. Královéhradecký kraj ji nasadil jako první

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:40

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Hradec Králové pohltí černá díra. Naštěstí jen v galerii
Hradec Králové pohltí černá díra. Naštěstí jen v galerii
FOTO: Čtyři malé hyenky poprvé vyrazily do velkého výběhu. Zaujala je voda
FOTO: Čtyři malé hyenky poprvé vyrazily do velkého výběhu. Zaujala je voda

Čtyři mláďata hyenky hřivnaté ze Safari Parku Dvůr Králové poprvé prozkoumala velký výběh. Nejvíc...

Evropské peníze pomáhají regionům. V Hradci usnadní cestu k vlakům
Evropské peníze pomáhají regionům. V Hradci usnadní cestu k vlakům

Evropské regiony se potýkají s rozdílnou úrovní rozvoje. Kohezní politika Evropské unie se snaží tyto...

Miliony do nemocnice v Novém Bydžově. Kraj slibuje špičkovou rehabilitaci
Miliony do nemocnice v Novém Bydžově. Kraj slibuje špičkovou rehabilitaci

Ještě nedávno panovaly obavy, že nemocnice v Novém Bydžově postupně omezí svůj provoz. Teď ale...

Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadla
Racek přistane v Hradci. Tomáš Klus vystoupí na prknech Klicperova divadla

Tomáš Klus se vrací k albu Racek a vezme ho do Hradce Králové pěkně od první do poslední písně. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.