Aqualand Moravia v Pasohlávkách láme rekordy

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Aqualand Moravia v Pasohlávkách láme rekordyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Aqualand Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku zažil dosud nejúspěšnější prázdniny ve své dvanáctileté historii. Za červenec a srpen prošlo jeho turnikety 270 000 návštěvníků,…
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Všímavost strážníka Městské policie ve Vamberku na Rychnovsku zachránila staršího muže před hrozícím...
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Zámek v Bukovanech na Příbramsku, který nese jméno Alice G. Masarykové, získal od letošního léta nové...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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