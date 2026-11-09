Renée Taylor ze seriálu Chůva k pohledání baví i v 93 letech. Plastiku prý odloží, až bude opravdu stará

Renée Taylor a Ann Morgan Guilbert v seriálu Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Renée Taylor a Ann Morgan Guilbert v seriálu Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Renée Taylor a Ann Morgan Guilbert v seriálu Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Renée Taylor a Ann Morgan Guilbert v seriálu Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Renée Taylor a Ann Morgan Guilbert v seriálu Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
Renée Taylor se proslavila jako matka chůvy Fran Fine v televizním seriálu Chůva k pohledání. I ve třiadevadesáti letech srší humorem a baví fanoušky vtipy o plastických operacích. Ještě letos na jaře vystupovala s vlastní divadelní hrou, nedávno ji ale přibrzdily zdravotní potíže. Zastavil ji až zápal plic
Od roku 2018 Renée Taylor vystupovala s autobiografickou hrou o svém životě a věčném zkoušení různých diet. Představení napsala ještě se zesnulým manželem a s touto hrou dlouho objížděla americká města. Ještě letos na jaře pozvala diváky na vystoupení do Kalifornie.
„Ahoj, to jsem já, Renée Taylor. Spousta lidí si mě plete se Shakirou, ale vystupuju v novém Plaza Theatre v Palm Springs,“ napsala tehdy.
V říjnu se pak měla potkat s kolegy ze seriálu Chůva k pohledání na vzpomínkovém setkání 90s Con. Na akci ale nakonec nedorazila.
„Už jsem tam skoro byla, ale doktor mě kvůli zápalu plic nepustil,“ vysvětlila.
Fanoušky alespoň pozdravila přes video a neodpustila si vtipy na svůj věk.
„Pronásleduje mě plastický chirurg a prosí mě, abych se sebou něco udělala. Ne, počkám, až budu starší,“ řekla.
Vše nakonec s úsměvem vysvětlila.
„Teď mám totiž dyslexii, takže je mi buď 39, nebo 93,“ dodala. Matka a dcera i ve skutečnosti
Chůva k pohledání běžela na televizních obrazovkách celkem šest řad mezi lety 1993 a 1999 a herečce vynesla postava hlučné židovské matky Sylvie nominaci na televizní cenu Emmy. Vztah mezi matkou a dcerou navíc částečně vycházel ze skutečného života hlavní hvězdy Fran Drescher a obě ženy se dodnes přátelí.
Na dálku svou seriálovou matku podpořila i k letošním březnovým narozeninám. Sdílela na Instagramu fotku, kde se obě s úsměvem objímají. V popisku ji označila za brilantní ženu a poděkovala jí za inspiraci.
V komentářích se k oslavám hned přidali diváci i kolegové. Jeden ze sledujících připomněl oblíbenou seriálovou hlášku o banánových lívancích s ovocným kompotem a oficiální účet seriálu pobídl oslavenkyni, ať si klidně dá kousek dortu navíc.
Další fanynka rovnou napsala, že Sylvia je doslova její vnitřní hlas. Loni v květnu dokonce Fran Drescher vzala na slavnostní oběd na Floridě svou skutečnou matku i tu televizní. Uvedla tehdy, že zažívá čisté blaho, a společnou fotkou obou žen se pochlubila na sítích.
Cesta k roli a životní láska
S komediálními výstupy začínala v šedesátých letech v jednom newyorském klubu, kde jí předskokanku dělala tehdy neznámá Barbra Streisand. Na filmovém plátně na sebe poprvé výrazně upozornila v roce 1967. Tehdy vystupovala v divadelní hře Luv vedle Gena Wildera, kterého si Mel Brooks vybral do hlavní role komedie Producenti. Právě během práce na této hře získala roli i ona a objevila se pak jako představitelka Evy Braunové.
Ve skutečnosti spojila svou kariéru hlavně s manželem Josephem Bolognou, který zemřel před devíti lety. Byli svoji dvaapadesát let a napsali spolu řadu divadelních a filmových scénářů. Manžel se dokonce objevil jako host ve dvou epizodách
. Za společný scénář k filmu Milenci a další cizinci dostali v roce 1970 nominaci na Oscara a za jinou televizní práci si odnesli cenu Emmy. Společně se postavili i před kameru a jejich jediný syn Gabriel Bologna později režíroval film s názvem Tango Shalom, ve kterém si manželský pár zahrál naposledy. Chůvy k pohledání
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( ew, imdb, hellomagazine, people).