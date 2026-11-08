Předtím než si koupíte balenou vodu nebo rybu, zbystřete: Takhle se do vašich orgánů tiše dostávají plasty. Jak se účinně vyhnout mikroplastům? Náhrada syntetiky i poctivý výběr jídelníčku ochrání vaše zdraví.
Žijeme v době plastové. Tento lehký a levný materiál nás obklopuje na každém kroku – od balené vody přes kosmetiku až po nábytek a oblečení. Jenže neustálé používání a mechanické opotřebení způsobuje, že se z plastových výrobků uvolňují mikroskopické částice menší než 5 milimetrů, známé jako mikroplasty. Pokud jejich velikost klesne dokonce pod 1 mikrometr, hovoříme o nanoplastech. Tyto pouhým okem neviditelné střípky pronikly prakticky všude: do pitné vody, vzduchu, půdy, sněhové pokrývky i do těl živých tvorů.
Mikročástice do našeho organismu nevstupují pouze s jídlem či pitím, ale přes kůži z oblečení, při držení volantu v autě nebo z dětských hraček a jednorázových plen. Podle vědeckých odhadů sní, vypije a vdechne průměrný člověk za pouhý týden takové množství mikroplastů, které by rozměrově odpovídalo jedné platební kartě. Jelikož tyto látky poškozují lidské buňky a zhoršují průběh závažných onemocnění, vyplatí se upravit každodenní návyky a jejich přísun na maximum omezit.
Přírodní materiály v kuchyni, koupelně i v šatníku jako nejlepší štít
I když se mikroplastům v dnešním světě nelze vyhnut na sto procent, můžete jejich množství kolem sebe dramaticky zredukovat pomocí několika jednoduchých kroků:
- Přírodní balení i nákupy bez obalu: Místo nošení těžkých PET lahví z obchodu pijte nezávadnou vodu z vodovodu. Na nákup zeleniny, ovoce a pečiva nosíte vlastní látkové sáčky, nakupujte v bezobalových prodejnách nebo u lokálních farmářů a namísto plastových dóziček používejte skleněné či nerezové nádoby.
- Stop syntetickým peelingům a plastovým kartáčkům: V koupelně pečlivě čtěte složení kosmetických přípravků. Mnohé čistící krémy či peelingové masky záměrně obsahují plastové mikrotrubičky pro drhnoucí efekt. Sáhněte raději po certifikované přírodní kosmetice, plastový zubní kartáček vyměňte za bambusovou variantu a hřeben za dřevěný.
- Šatník plný bavlny, lnu a ovčí vlny: Syntetické oblečení (polyester, nylon, akryl) uvolňuje při nošení i praní obří množství mikrovláken, které vstřebáváme kůží i dýcháním. Místo pomíjivých módních trendů investujte do oděvů z čistě přírodních tkanin, jako je len, bavlna nebo vlna.
Tip: Kdy přichází nejhorší chyba při pěstování cuket? V době sklizně.
Pozor na mikroplasty v rybách i otěr z pneumatik na silnicích
Škodlivé částice číhají i na místech, kde bychom je čekali nejméně. Příkladem jsou mořské ryby a plody moře. Vzhledem k obřímu znečištění světových oceánů do sebe mořští živočichové plasty neustále nasávají. Rybí maso ze svého jídelníčku vyřazovat nemusíte, ale vyplatí se dbát na jeho původ a konzumovat ho s mírnou rozvahou.
Překvapivým obrem v produkci mikroplastů je také automobilová doprava. Přibližně za jednu třetinu celosvětového znečištění moří mikroplasty mohou částečky obroušené z pneumatik automobilů. Pokud vyměníte každodenní cestu osobním autem za vlak či veřejnou hromadnou dopravu, ulevíte nejen celkové uhlíkové stopě, ale znatelně snížíte i celosvětovou produkci tohoto škodlivého prachu.
Přehled nových informací a doplňujících tipů vložených do článku:
- Tipy pro filtraci kohoutkové vody pomocí filtračních konvic či uhlíkových filtrů pro odstranění mikroplastů z vodovodu.
- Varování před uvolňováním mikrovláken ze syntetických oděvů při praní v pračce a tip na používání speciálních prachových sáčků na praní.
- Upozornění na uvolňování mikroplastů při ohřívání jídla v plastových krabičkách v mikrovlnné troubě.
- Praktické doporučení pro pravidelné větrání a vysávání prachu v domácnosti (vysavače s HEPA filtrem zachytí velké množství vznášejících se plastových částic ze syntetických koberců).
Zdroje info: Autorka, https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a, https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220324075850.htm
Náhledové foto: Pixabay
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