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Předtím než si koupíte balenou vodu nebo rybu, zbystřete: Takhle se do vašich orgánů tiše dostávají plasty

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Předtím než si koupíte balenou vodu nebo rybu, zbystřete: Takhle se do vašich orgánů tiše dostávají plasty. Jak se účinně vyhnout mikroplastům? Náhrada syntetiky i poctivý výběr jídelníčku ochrání vaše zdraví.
Sezóna grilování je za rohem. Osvojte si

Sezóna grilování je za rohem. Osvojte si

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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