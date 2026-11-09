Šťastný žehlil Macinkovy mužatky. Stranického šéfa raději nejmenoval a od jeho výroků se takticky zapomněl distancovat

Ministr sportu Boris Šťastný se pustil do nápravy škod po výrocích předsedy Motoristů Petra Macinky o ženách v ledním hokeji. Veřejnost ujistil o hlubokém respektu ke sportovkyním, připomněl jejich úspěchy a zdůraznil, že talent ani sportovní výkonnost nezávisí na pohlaví. Macinkovo označení ruských hokejistek za mužatky však přímo neodsoudil. V celém prohlášení se dokonce neobjevilo ani jméno jeho stranického předsedy. Šťastného opatrnost vyvolala posměch a ostré reakce. Lidé ministrovi připomněli, že politik, jehož výroky se snaží napravovat, stojí v čele jeho vlastní strany a zastává funkci vicepremiéra. Kritika pokračovala i poté, co Šťastný oznámil jmenování bývalé mistryně světa do vedení Národní sportovní agentury. Diskutující se začali zajímat, zda by ji stranický šéf Šťastného rovněž označil za mužatku.
Boris Šťastný předvedl obsáhlé vyznání úcty ženám, které se věnují sportu. Ministr za Motoristy se po kontroverzním vystoupení Petra Macinky rozhodl připomenout historii ženského ledního hokeje, ocenit výkony českých reprezentantek a vyzdvihnout odhodlání sportovkyň. „K ženskému sportu chovám hluboký respekt a jako ministr sportu jej vždy budu podporovat,“ uvedl. Podle ministra má ženský lední hokej více než 130letou historii a české hráčky svými úspěchy inspirují další generace dívek. „Osobně si vážím všech žen, které se věnují lednímu hokeji. Je to náročný, tvrdý a dynamický sport, který vyžaduje obrovské nasazení, disciplínu a odhodlání,“ pokračoval Šťastný. Obdiv vyjádřil také ženám věnujícím se fotbalu a motoristickému sportu. Výčet disciplín završil připomínkou, že talent a sportovní výkonnost nejsou otázkou pohlaví. Neopomněl ani předsudky, jejichž odmítání zařadil mezi základní principy přístupu ke sportovcům.
Šťastného prohlášení vyvrcholilo kategorickým ujištěním. „Jsem přesvědčen, že sport si zaslouží respekt bez ohledu na to, zda se mu věnují muži, nebo ženy. Rozhodující jsou výkony, píle a odhodlání, nikoliv předsudky,“ oznámil ministr. Zvládl vyjmenovat přednosti ženského sportu i vlastnosti potřebné k úspěchu na ledě, avšak u Petra Macinky jeho výřečnost skončila. Šéf Motoristů, který ženský hokej označil za mužský sport a ruské reprezentantky za mužatky, se ve Šťastného prohlášení vůbec neobjevil. Právě tento přístup se stal terčem kritiky, která ministerské ujišťování o respektu ke sportujícím ženám provázela.
Šťastný schytal výsměch. Lidé se ptali, zda se bojí o ministerské křeslo
Ministrovo vyjádření vyvolalo řadu reakcí, v nichž se objevovaly výčitky alibismu, posměch i otázky na jeho vztah k předsedovi Motoristů. „Je opravdu nutný ten bezbřehý alibismus a neustálé vyhýbání se tomu nazvat věci pravými jmény? Šéf vaší partaje, váš kolega a vicepremiér této země se vyjadřuje jako naprosté ho.a.o. Fakt smutné, pane ministře,“ zaznělo v jedné z reakcí. Další kritik označil Šťastného vystoupení za pouhou snahu napravit reputační škody. „A ani slovo o Macinkovi, žádné odsouzení. Jenom hašení škod. Jako kdybyste nevěděl dřív, jaký Macinka je,“ napsal. Jiný diskutující si vystačil s podstatně kratší poznámkou. „Nějak vám z toho slohového cvičení vypadlo, že Macinka je primitivní d.by.ek,“ uvedl. Ministrovi se dostalo také doporučení, aby vlastní prohlášení raději předložil přímo stranickému předsedovi. „Ještě to možná vysvětlete svému kolegovi Macinkovi,“ vzkázal mu další kritik.
Pozornost vzbudilo rovněž Šťastného postavení ve vládě a jeho vztah k vedení Motoristů. „Pane ministře, a řekl jste to i Macinkovi, nebo se bojíte o ministerské křeslo?,“ zeptal se jeden z diskutujících. Další připojil podobnou otázku. „A proč to říkáte nám a ne předsedovi? To se již neodvážíte?,“ zaznělo. Následovala i přímočařejší poznámka. „Proto s ubožákem Macinkou sedíte ve vládě. No, to jste tedy chlapík,“ napsal další kritik. Šťastného výčet zásluh českých hokejistek se setkal s nečekanou odezvou. Zatímco ministr rozebíral tvrdost a náročnost ženského ledního hokeje, lidé se zajímali o podstatně prostší otázku, zda dokáže otevřeně kritizovat předsedu vlastní strany. Někteří už ani nepředstírali, že od něj podobný krok očekávají. „Napište kontext, že váš stranický vůdce je šovinistické p.a.e a označuje ženské sportovkyně za mužatky. Na to nemáte, Borisi, že?,“ stálo v další z reakcí.
Další z kritiků se pokusil Šťastného stanovisko přeložit do politicky srozumitelnější podoby. „Překlad pro Motoristy: Boris Šťastný kritizuje Petra Macinku. Považuje jej za burana a sprosťáka, který rozhodně není diplomatem. Kdyby pan Šťastný mohl, Petra Macinku by vyměnil, ale bohužel to není možné, protože si ho zvolil za předsedu,“ uvedl ironicky. Další se zaměřil na rozpor mezi ministrovým oceněním sportovkyň a chybějícím postojem k Macinkovým výrokům. „Pane ministře, vcelku pěkné vyznání obdivu ke sportujícím ženám. Co říkáte na vyjádření vašeho stranického kolegy a místopředsedy vlády? Trošku totiž postrádám smysl tohoto příspěvku. Pokud to, co řekl pan Macinka, je normální, pak nechápu smysl tohoto příspěvku. Pokud to není normální, pak bych očekával vaši reakci k tomu, co zaznělo,“ napsal diskutující. Objevila se i výtka k rozsahu ministrova vyjádření. „Mohl jste si tu spoustu floskulí odpustit a prostě napsat ‚Macinka je hroznej de.ent‘, a bylo by to, ne?“ doporučil další.
Macinka vytáhl mužatky a feministky. Lipavský mu vmetl šovinistické kecy
Rozruch vyvolal Petr Macinka při debatě o možné účasti ruských hokejových reprezentací na mezinárodních šampionátech za pokračující války proti Ukrajině. Ministr zahraničí nejprve odmítl představu, že by na českém území zazněla ruská hymna, poté však přešel k hodnocení samotného ženského sportu. „Za třetí, můj osobní názor je takový, že já teda spíše hokej, lední hokej považuji za mužský sport,“ prohlásil. Ruské reprezentantky označil za „tým ruských mužatek“ a své hodnocení později rozšířil také o feministky. „Já to říkám tak, že prostě chápu, že tady ty tlaky feministické na rovnoprávnost vedou k tomu, že ženy hrají lední hokej, ale já to za ženský sport úplně nepovažuji,“ vysvětloval. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský proti podobnému hodnocení sportovkyň ostře vystoupil. „Já jsem jako znechucenej z těch vašich nechutnejch šovinistických keců, co tady vedete,“ vmetl Macinkovi. Odmítnutí ruské účasti na šampionátech oba politici sdíleli, spor mezi nimi vyvolalo ministrovo pohrdavé vyjadřování o ženách.
Macinkovy výroky kritizovala také poslankyně ANO Taťána Malá. Na rozdíl od Šťastného označila předsedu Motoristů přímo jménem a jeho vystoupení odsoudila jako projev arogance a pocitu nadřazenosti. „Nazývat jakékoliv sportovkyně ‚mužatkami‘ není odvaha ani názor. To je od Petra Macinky jen projev arogance a jeho pocitu nadřazenosti. A také nebezpečné přesvědčení, že on sám je něco víc. Respekt k druhým by měl být samozřejmostí,“ uvedla Malá. Sama se následně dočkala kritiky kvůli vládní spolupráci hnutí ANO s Motoristy. Šťastný, který má jako ministr odpovědnost za sport, naproti tomu sáhl po obecné obhajobě žen na hokejovém ledě. S Macinkou se veřejně nestřetl ani v okamžiku, kdy jeho výroky kritizovali politici z dalších vládních stran.
Šťastný představil mistryni světa. Lidé se znovu pustili do Macinky
Další pozornost přitáhl Šťastný oznámením personální změny v Národní sportovní agentuře. Vláda podle vyjádření ministra jmenovala místopředsedkyní její rady Janu Havrdovou, dvojnásobnou mistryni světa ve fitness step a někdejší vedoucí oddělení v ministrově kabinetu. „Novou místopředsedkyní Rady Národní sportovní agentury se stala Jana Havrdová. Vláda ji dnes jmenovala po rezignaci Ivo Jebouska, který po komunálních volbách pokračuje v práci pro své město,“ uvedl Šťastný. Připomněl, že Havrdová více než patnáct let vedla sportovní organizace, včetně Českého svazu aerobiku a fitness a České komory fitness, kterou založila. Působila také ve výkonném výboru České unie sportu, zastávala funkci viceprezidentky Hospodářské komory a získala zkušenosti ve vedení mezinárodních organizací FISAF International, EuropeActive a World Active. Ministr vyzdvihl rovněž její vzdělání ve sportovní diplomacii a dlouholetou práci při podpoře pravidelných pohybových aktivit. „V Janě mám v této věci silnou spojenkyni,“ pochvaloval si.
Šťastného oznámení však přivedlo diskutující zpět k předsedovi Motoristů. „A hraje ta paní hokej? Označil by ji idiot Macinka za mužatku? A proč naprosto zbytečný ministr toho nejzbytečnějšího ministerstva naší země k nehorázné urážce všech sportovkyň z úst Macinky stále mlčí?,“ zaznělo v jedné z reakcí. Další komentář si vzal na mušku samotné rozdělování sportů podle pohlaví. „My tady na rozdíl od Motoristů sobě podporujeme všechny ženy, i ty, které si vybraly ‚neženské‘ sporty,“ napsal diskutující. Havrdové úspěšná kariéra a mezinárodní zkušenosti přinesly ministrovi možnost ocenit další ženu ve sportu. Pro jeho kritiky se však staly příležitostí připomenout Macinkův slovník. Poslední ironická poznámka zamířila přímo na stranického předsedu, kterého Šťastný ve své obhajobě hokejistek vynechal. „Označí tuto dámu ten váš alternativní influencer na úrovni okresního kytaristy rovněž za mužatku?,“ zeptal se další diskutující. Odpovědí od ministra se diskutující nedočkali. Šťastný Havrdové popřál hodně úspěchů v nové funkci a jejímu předchůdci Ivu Jebouskovi poděkoval za odvedenou práci. Alespoň při gratulacích a poděkováních ministrovi nedělá problém oslovovat konkrétní lidi jménem.
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