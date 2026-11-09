Stovky cejnů i osmikiloví kapři šli z vody. Zoo Liberec zachraňuje Labutí jezírko

Nevšední podívaná se v pondělí 9. listopadu dopoledne naskytla lidem, kteří procházeli kolem Labutího jezírka u liberecké zoologické zahrady. Probíhal tam totiž jeho výlov. „Při výlovu bylo odchyceno přibližně 150 kg cejnů, 49 kusů kaprů, 9 štik, 3 boleni a asi 150 kusů škeblí rybničních. Po dobu stavebních prací budou umístěny v náhradních vodních plochách,“ uvedla mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.
Na výlov se zoo začala připravovat již několik dní předem postupným odpouštěním vody z jezírka. Díky tomu proběhla samotná akce poměrně rychle a bez větších komplikací. Odlov zajistil zkušený rybář Petr Štika, se kterým liberecká zoo dlouhodobě spolupracuje.
„Při výlovu jsme z jezírka odchytili přibližně 600 menších cejnů o celkové hmotnosti kolem 150 kilogramů, dále 40 kaprů, devět štik a tři boleny. Mezi kapry bylo i několik opravdu pěkných kusů, z nichž ti největší vážili kolem osmi kilogramů. Všechny ryby nyní bezpečně převezeme do náhradních vodních ploch ve správě pana Štiky, kde zůstanou po dobu rekonstrukce. V jezírku jsme našli také přibližně 150 škeblí, které budou po dohodě s odborem životního prostředí přemístěny do nedaleké vodní nádrže Mlýnice,“ popisuje zoolog liberecké zahrady Jan Hanel.
Oprava hráze, nový výpustní objekt i ostrov pro lemury
Hlavním důvodem plánované rekonstrukce je havarijní stav hráze a výpustního objektu, který bude nahrazen takzvaným kašnovým přelivem. Ten umožní efektivnější regulaci vodní hladiny a hospodaření s vodou. Součástí stavebních prací budou také opatření omezující znečišťování vody z přítoků a odstranění sedimentů ze dna. Část vytěženého materiálu následně poslouží k vybudování nového ostrova, který rozšíří prostor pro chov madagaskarských lemurů.
„Po vypuštění zůstane jezírko přes zimu bez vody, aby mohlo vymrznout. Během zimních měsíců plánujeme ve spolupráci se zřizovatelem vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby, aby rekonstrukce mohla začít již v průběhu příštího roku,“ doplňuje ředitel zoo David Nejedlo. Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na 20 milionů korun.
„V zoologické zahradě postupujeme krok za krokem, podle dlouhodobého plánu. Projektujeme, rekonstruujeme či stavíme pavilony, ale řešíme také náhlé havarijní stavy. Situace jezera byla dlouhodobě špatná, hráz propouštěla vodu a bylo jasné, že bude muset jít o jednu z prvních rekonstrukcí. Při malém přítoku z Jizerského potoka je extrémně důležité udržet v jezeru co nejvíce vody. Kvůli zvířatům, která ji potřebují, ale také kvůli celkovému klimatu zahrady,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje.
Labutí jezírko vzniklo v roce 1900 z iniciativy Spolku přátel přírody (Naturfreunde) ve spolupráci s městem Liberec jako součást úprav tehdejšího městského parku. Původně neslo název Gondelteich (Gondolový rybník) a sloužilo především k rekreaci obyvatel. V létě se po jeho hladině projížděli lidé na lodičkách, v zimě se proměňovalo v oblíbené kluziště. V roce 1901 u něj vyrostla hrázděná stavba, která původně sloužila jako zázemí pro bruslaře a dnes je známá jako restaurace Rybářská bašta.
Poslední větší rekonstrukcí prošlo Labutí jezírko v letech 1996 až 1997. Tehdy byl zpevněn jeho severní břeh, vybudována vyhlídková cesta podél vody a rozšířen ostrůvek pro vodní ptactvo. V roce 2001 se pak jezírko znovu vypouštělo a čistilo.
Současná rekonstrukce však bude mít význam nejen pro samotné jezírko, ale také pro hospodaření s vodou v celé zoologické zahradě. Labutí jezírko totiž slouží jako důležitá zásobárna vody v novém systému cirkulárního hospodaření, který zoo vybudovala v rámci mezinárodního projektu LIFE4ZOO. Ten umožňuje použitou, takzvanou šedou vodu čistit a opakovaně využívat, a snížit tak spotřebu vody až o 50 % ročně.