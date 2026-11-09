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Stovky cejnů i osmikiloví kapři šli z vody. Zoo Liberec zachraňuje Labutí jezírko

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Stovky cejnů, osmikilové kapry i škeble museli rybáři odchytit z vypuštěného Labutího jezírka v Zoo Liberec. Historické vodní ploše z roku 1900 hrozila havárie hráze, a tak ji čeká rozsáhlá rekonstrukce za 20 milionů korun. Vznikne tu i nový ostrov, který se stane domovem pro další skupinu lemurů.
Stovky cejnů i osmikiloví kapři šli z vody. Zoo Liberec zachraňuje Labutí jezírko

Stovky cejnů i osmikiloví kapři šli z vody. Zoo Liberec zachraňuje Labutí jezírko

Zdroj: Zoo Liberec, Martina Petrášková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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