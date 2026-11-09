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Zapečené brambory s cuketou a smetanou: Syté, krémové a překvapivě snadné jídlo pro každý den

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Zapečené brambory s cuketou patří přesně k těm jídlům, která dělám ve chvíli, kdy potřebuji uvařit něco sytého, domácího a bez zbytečného přemýšlení. Stačí pár obyčejných surovin, smetanovo-vaječná zálivka a jeden pekáč. Díky tymiánu, česneku a vrstvení zeleniny vznikne večeře, která je jednoduchá, levná a u nás doma mizí ještě teplá.
Obrázek na recept na zapečené brambory

Obrázek na recept na zapečené brambory

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na zapečené brambory
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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