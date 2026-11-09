Zapečené brambory s cuketou a smetanou: Syté, krémové a překvapivě snadné jídlo pro každý den

Zapečené brambory s cuketou jsou přesně ten typ jídla, po kterém sáhnu, když má být večeře sytá, domácí a nechce se mi stát půl večera u sporáku. Pár běžných surovin, smetanovo-vaječná zálivka a jeden pekáč. Díky tymiánu, česneku a poctivému vrstvení zeleniny vznikne jídlo, které je jednoduché, levné a doma se obvykle sní dřív, než pořádně vychladne.
Na tomhle receptu je příjemné hlavně to, že se nemusí brát úplně
dogmaticky. Když mám po ruce , přidám ji. Když ne, vystačí smetana s vejci. Dobře funguje i druhý den k obědu, protože po odležení drží lépe pohromadě a porce se dají krájet mnohem čistěji. U zapékaných jídel je to docela mozzarellu praktická věc.
Za nejdůležitější považuji
tenké krájení brambor a ochucení každé vrstvy, ne jen vršku. Když se sůl a pepř nasypou až nakonec, spodní část bývá nevýrazná. Malá poznámka z kuchyně: větší je dobré po nakrájení cuketu lehce osolit a nechat ji pár minut vypotit. Pekáč pak nebude zbytečně vodnatý. Recept na domácí zapečené brambory s cuketou a smetanou
Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 500 g syrových brambor, varný typ C 1 ks cukety 3 ks cibule 2 stroužky česneku 2 lžíce olivového oleje 2 lžičky sušeného tymiánu 125 g mozzarelly, nemusí být 150 ml smetany na vaření, 12 % tuku 4 ks vajec velikosti M 1 až 1,5 lžičky soli 1/2 lžičky mletého pepře Postup přípravy smetanových zapečených brambor s cuketou
1. Troubu předehřejte na
200 °C. Připravte zapékací mísu a vytřete ji trochou oleje, aby se spodní vrstva brambor zbytečně nepřichytila.
2.
Brambory oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka. Čím budou plátky podobně silné, tím rovnoměrněji se propečou. Cuketu omyjte a také nakrájejte na kolečka, klidně o něco silnější než brambory. Cibuli nakrájejte na kolečka nebo půlkolečka.
3. Do větší mísy dejte
brambory, cuketu a cibuli. Přilijte olivový olej, přidejte celé nebo nahrubo nasekané stroužky česneku, sušený tymián, sůl a pepř. Promíchejte to opravdu pořádně, rukou to jde nejlépe, aby se koření dostalo i mezi jednotlivá kolečka.
3. Do připravené mísy rozložte první vrstvu
brambor. Na ni dejte cuketu, potom cibuli a nahoru znovu brambory. Pokud chcete úhlednější pekáč, kolečka lehce překládejte přes sebe.
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4. Jestli používáte
mozzarellu, nastrouhejte ji nebo natrhejte na menší kousky. V misce ji smíchejte se smetanou a rozšlehanými vejci. Podobná zálivka se objevuje i u dalších verzí tohoto jídla, kde se ke smetaně přidává vejce, sýr, sůl, pepř a česnek.
5. Zálivku nalijte rovnoměrně na připravené vrstvy v zapékací míse. Měla by protéct i níž mezi zeleninu. Pokud zůstává hlavně nahoře, mísou párkrát opatrně klepněte o pracovní plochu.
6. Mísu přikryjte
pokličkou nebo alobalem a pečte 45 minut. V téhle části pečení brambory změknou a zelenina pustí šťávu, takže není dobré ji uspěchat.
7. Poté pokličku nebo alobal sundejte a pečte ještě
45 až 60 minut odkryté. Povrch má zezlátnout a okraje se mohou lehce přichytit, to je u tohoto jídla spíš plus. Kdyby vršek tmavnul moc rychle, stáhněte teplotu na 190 °C.
8 .Hotové zapečené brambory nechte po vytažení z trouby asi
10 minut stát. Budou se lépe nabírat a zálivka se trochu zpevní. Podávat je můžete samotné, s okurkovým salátem nebo třeba s kysaným zelím. Foto: Cooky.cz, Smetanové zapečené brambory Rady Na tenké plátky záleží: Silné brambory prodlouží pečení a snadno se stane, že vršek už bude hotový, zatímco střed bude pořád tuhý. Mozzarella není povinná: Recept se obejde i bez ní. Když ji vynecháte, dejte do zálivky o malou špetku víc soli a pepře. Tymián receptu sluší: K cuketě a smetaně se tahle bylinka hodí velmi dobře. Pro drobnou změnu můžete přidat i špetku rozmarýnu. Druhý den chutná skvěle: Zbytky dejte do lednice a při ohřívání je raději přikryjte, aby povrch znovu nevyschl.
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Zdroj: Autorský text redakce
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