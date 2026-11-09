Hvězda Ulice Ljuba Krbová zažila chvíle hrůzy. Přiznala strach o život a nepříjemný zážitek

Ljuba Krbová patří mezi známé české herečky, které svůj volný čas rády tráví daleko od domova. Zatímco řada jejích kolegů vyhledává odpočinek v přímořských letoviscích, ona dává přednost dobrodružným výpravám, poznávání vzdálených kultur a fotografování. Právě její záliba ve fotografování ji však během návštěvy Srí Lanky přivedla do nebezpečné situace. Při prohlídce buddhistické památky se snažila najít co nejlepší místo pro pořízení snímku. Soustředila se především na správný úhel záběru a nevěnovala dostatečnou pozornost okolnímu terénu. Teprve v poslední chvíli si všimla zvířete, které se nacházelo v její bezprostřední blízkosti.
Nebezpečí se skrývalo přímo vedle ní
Herečka chtěla vyfotografovat buddhistickou stúpu, kterou zdobily sochy slonů. Aby se jí podařilo zachytit co největší část výzdoby, přesunula se k jednomu z rohů stavby. Po předchozím dešti byla zem mokrá a okolí pokrývala vzrostlá tráva. Krbová se natolik soustředila na fotografování, že si nevšimla hada ukrytého nedaleko ní. Zvíře její přítomnost zřejmě překvapila a začalo se zvedat ze země. Herečka okamžitě pochopila, že musí ustoupit, a dala se na útěk.
V rozhovoru popsala, že had se sice vztyčil, ale přímo na ni nezaútočil. Sama přiznala, že kdyby se zvíře rozhodlo zaútočit, pravděpodobně by nestihla včas zareagovat. Z nepříjemného setkání nakonec vyvázla bez zranění. Druh hada ani jeho případnou jedovatost však v rozhovoru neupřesnila. Nelze proto potvrdit, jak vážné nebezpečí jí skutečně hrozilo.
Podobnou zkušenost už měla za sebou
Nešlo přitom o první situaci, kdy se Krbová během cestování obávala o své bezpečí. Na Srí Lance se už dříve setkala také se smečkou přibližně pěti až šesti toulavých psů. Zvířata ji obklíčila v opuštěné oblasti a začala na ni vrčet. Herečka tehdy měla obavy, že by mohla zaútočit, a sama by se před nimi jen obtížně ubránila. Nakonec jí pomohla místní žena, která psy odehnala dlouhou bambusovou tyčí. Krbová později přiznala, že právě podobné situace patří k okamžikům, kdy se na cestách skutečně bojí.
Setkání s hady přitom na Srí Lance nepředstavuje zanedbatelné riziko. V zemi žije několik druhů jedovatých hadů a k uštknutí může dojít také v okolí lidských sídel nebo turistických lokalit. Zvýšenou opatrnost vyžadují zejména místa s vysokou trávou, hustým porostem a špatně přehledným terénem. Při pohybu v podobných oblastech je důležité sledovat, kam člověk šlape, a používat pevnou obuv. Krbové zkušenost tak připomíná, že nečekané setkání s divokým zvířetem nemusí přijít pouze při výpravě hluboko do přírody.
Na další dobrodružství nezanevřela
Přestože má Krbová za sebou několik nepříjemných zážitků, cestování se vzdát nehodlá. V posledních letech ji mimořádně zaujala především Sahara, kam se vydala poznávat krajinu a historické památky v doprovodu místních Tuaregů. Během výpravy do alžírské oblasti Tassili obdivovala také tisíce let staré skalní malby, které zachycují život v době, kdy zdejší prostředí vypadalo podstatně jinak než dnes. Právě zájem o tyto památky ji přiměl plánovat další návštěvu. Na jaře by se chtěla do oblasti vrátit a prohlédnout si místa, která při předchozí cestě nestihla navštívit.
Do konce letošního roku už další zahraniční výpravu neplánuje. Vánoční svátky chce strávit v rodinném kruhu u své dcery, kde se bude těšit také ze společnosti dvou malých vnuků. Zachová přitom jednu z rodinných tradic a připraví bramborový salát podle receptu svého otce. Ten se podle jejích slov obejde bez salámu a obsahuje také trochu nakyslého jablka.
Použité zdroje: extra.cz, novinky.cz, ahaonline.cz, tv.nova.cz