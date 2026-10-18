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Houskový knedlík v páře, co se nerozpadne a je nadýchaný jako obláček

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Kdykoliv se u nás doma chystá sváteční nedělní oběd v podobě poctivé svíčkové na smetaně, rajské omáčky nebo guláše, hlavní hvězdou stolu je bezesporu dokonalý kynutý knedlík.
Obrázek k receptu na houskový knedlík

Obrázek k receptu na houskový knedlík

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na houskový knedlík
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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