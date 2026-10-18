Houskový knedlík v páře, co se nerozpadne a je nadýchaný jako obláček

Kdykoliv se u nás doma chystá sváteční nedělní oběd v podobě poctivé
svíčkové na smetaně, rajské omáčky nebo guláše, hlavní hvězdou stolu je bezesporu dokonalý . Dříve jsem měla z kynutého těsta obrovský respekt a nejednou se mi stalo, že po uvaření ve vroucí vodě byl knedlík na povrchu slizký nebo se po vytažení nehezky srazil. Všechno se ale změnilo ve chvíli, kdy jsem vyzkoušela starou kynutý knedlík babičkovskou metodu vaření na utěrce nad parou. Od té doby nedám na tento způsob dopustit, protože parní lázeň zajistí, že je střídka neuvěřitelně lehká, nadýchaná jako obláček a krásně mechová.
Z jednoho kila mouky připravím hned
4 krásné velké šišky, což je ideální množství pro velkou rodinnou sešlost, nebo si část nakrájených plátků schovám do mrazáku na horší časy. Práce s je úžasně kynutým těstem uklidňující a vůně čerstvého kvásku vyhřátou kuchyni nádherně zútulní. Pečivo nakrájené na drobné kostičky vytvoří v nakrojeném knedlíku nádhernou mozaiku a těsto se při vaření krásně rozepne.
Můj tip zní: Abyste docílili absolutně dokonalých, rovných a čistých plátků bez jakéhokoliv zmáčknutí či deformace nadýchaného těsta, zapomeňte na klasický kuchyňský nůž a ještě horké uvařené knedlíky ihned rozkrájejte pomocí obyčejné režné niti. Recept na kynutý houskový knedlík připravovaný na utěrce nad parou
Celkový čas přípravy a vaření: 130 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 kg hrubé mouky (případně polohrubé mouky) 2 vejce 2 starší housky (nebo rohlíky) 1/2 kostky čerstvého droždí 500 ml vlažného plnotučného mléka 1,5 lžičky soli 1 lžička cukru krupice Postup při přípravě houskového knedlíku na páře
1. Do malé misky odlejte část vlažného plnotučného mléka, rozdrobte čerstvé droždí, přisypte cukr krupici, lehce promíchejte a
nechte na teplém místě 10 minut vzejít nadýchaný kvásek.
2. Starší housky nebo rohlíky nakrájejte ostrým nožem na
stejně velké drobné kostičky.
3. Do velké hluboké mísy prosejte hrubou mouku a
důkladně ji promíchejte se solí.
4. K moučné směsi přisypte nakrájené houskové kostičky, vyklepněte celá vejce, přilijte zbývající vlažné mléko a nakonec
přidávejte vzejitý kvásek.
5. Rukama nebo v kuchyňském robotu
vypracujte hladké, pružné a nelepivé těsto, které se snadno odděluje od stěn mísy.
6. Mísu s těstem poprašte trochou hrubé mouky, přikryjte čistou bavlněnou utěrkou a
nechte na teplém místě kynout přibližně 60 minut, dokud těsto zdvojnásobí svůj objem.
7. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál a
rozdělte ho na 4 stejně velké díly.
8. Z jednotlivých dílů dlaněmi
vytvarujte úhledné podlouhlé šišky s hladkým povrchem.
9. Vytvarované šišky poprašte hrubou moukou, zakryjte utěrkou a
nechte na vále dalších 15 až 20 minut kynout. Parní lázeň
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10. Mezitím si připravte parní lázeň tak, že do velkého širokého hrnce nalejete vodu do výšky přibližně
5 centimetrů.
11. Přes hrdlo hrnce přetáhněte čistou bavlněnou utěrkou a po obvodu ji
pevně zajistěte prádelní gumou nebo provázkem, aby byla tkanina silně napnutá.
12. Vodu v hrnci přiveďte k intenzivnímu varu tak, aby se
z hrnce začala valit silná parní lázeň.
13. Na napnutou utěrku opatrně polože vykynutou knedlíkovou šišku.
14. Knedlík okamžitě
přiklopte obří hlubokou mísou nebo nerezovým poklopem, aby horká pára neunikala do prostoru.
15. Knedlík
vařte na páře přesně 20 minut bez předčasného odklápění mísy.
16. Po uplynutí
20 minut opatrně sundejte mísu a uvařený knedlík přeneste na dřevěné prkénko.
17. Ještě horký knedlík
ihned nakrájejte na tenké plátky pomocí režné niti a podávejte k oblíbené omáčce. Foto: Cooky.cz, to je bochánek, co? Tipy redakce: Hrubá mouka zajistí dokonalou strukturu: Použití hrubé mouky je pro kynutý houskový knedlík nejlepší volbou, protože těsto krásně drží tvar a po uvaření se nelepí. Pečivo osmažte na másle: Pokud chcete mít v knedlíku ještě výraznější mozaiku, nakrájené housky před vmícháním do těsta krátce orestujte na lžíci rozpuštěného másla. Pozor na napnutí utěrky: Utěrku přes hrnec uvažte opravdu pevně, aby se pod vahou kynoucího knedlíku neprověsila do vroucí vody a spodní část se nesrazila. Krájení pomocí režné niti: Čistý řez bez zmáčknutí nadýchané střídky získáte tak, že nit podvlíknete pod knedlík, nahoře překřížíte a plynulým tahem protáhnete. Mražení uvařených knedlíků: Nesspotřebované vychladlé plátky naskládejte do mikrotenového sáčku a uložte do mrazáku, odkud je později stačí ohřát na parním sítku po dobu 5 minut.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková