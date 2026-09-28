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Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu

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Kynutý houskový knedlík jsem dlouho odkládala, protože kolem něj bývá zbytečně moc respektu. Pak jsem narazila na postup Těhotného kuchaře a přesně tenhle typ receptu mi sedl. Poctivý, srozumitelný a bez zbytečných kudrlinek. Stačí hrubá mouka, vlažné mléko, vejce, droždí a kostičky rohlíku, díky kterým je knedlík pěkně nadýchaný a drží tvar.
Obrázek k receptu na Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu

Obrázek k receptu na Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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