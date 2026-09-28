Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu

Kynutému houskovému knedlíku jsem se dlouho spíš vyhýbala. Nebylo to tím, že by šlo o nějakou kuchařskou vědu, jen kolem něj v receptech často visí zvláštní opatrnost. Pak jsem narazila na postup Těhotného kuchaře a najednou to dávalo smysl: obyčejné poctivé těsto, srozumitelný poměr surovin, žádné finty navíc. Stačí hrubá mouka, vlažné mléko, vejce, droždí a na kostičky nakrájený rohlík. Právě pečivo uvnitř udělá s výsledkem hodně, knedlík je lehčí a po nakrájení drží tvar. U nás doma u omáček mizí celkem jistě.
Na tomhle receptu mi sedí hlavně to, že se nepokouší ozvláštnit něco, co stojí na dobrém základu.
Těhotnej kuchař používá 500 g hrubé mouky, 300 ml mléka, 1 vejce, 12 g čerstvého droždí a 1 a půl . Doma mi ten poměr vychází spolehlivě. Jen s moukou při dopracování bych zacházela opatrně. Stačí pár zbytečných hrstí a místo měkkého knedlíku je na stole tuhá šiška, což je škoda práce i surovin. rohlíku
Můj tip: Rohlík nakrájejte spíš na menší kostičky a nechte ho chvilku ležet na prkénku. Když trochu oschne, v těstě se nerozmaže a v hotovém knedlíku udělá pěknou, pravidelnou střídku. Knedlík jako součást české kuchyně
O Česku se říká, že je
knedlíkovou velmocí. V případě houskového knedlíku to není úplně nadsázka. Patří k jídlům, která se často učí spíš u plotny než z přesně popsaného receptu. Někdo přidá trochu víc mléka, jiný tvaruje širší šišky, další nedá dopustit na vaření v páře. Základ se ale moc nemění. Mouka, droždí, mléko, pečivo. Běžné suroviny, bez nichž by řada českých obědů působila prostě neúplně. Recept na poctivý houskový knedlík
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 500 g hrubé mouky 300 ml vlažného mléka 1 ks vejce 12 g čerstvého droždí 1 a 1/2 ks rohlíku 1 lžička soli 1 lžička oleje na potření nebo vymazání Postup přípravy kynutého houskového knedlíku
1. Rohlík pokrájejte na malé kostky a nechte ho chvíli proschnout na lince. Lehce okoralé pečivo se do
kynutého těsta zapracuje líp a nerozpadne se hned na měkkou hmotu. Na řezu je to potom znát.
2. Do větší mísy prosejte
hrubou mouku a promíchejte ji se solí. Uprostřed udělejte důlek, rozdrobte do něj čerstvé droždí a zalijte ho částí vlažného mléka. Nechte pár minut stát, aby se droždí probudilo a začalo pracovat.
3. Přidejte
vejce a dolijte zbytek mléka. Vypracujte hladké, pružné těsto. Dá se to zvládnout vařečkou, rukou i v robotu, jen je potřeba nespěchat. Těsto má být měkké, ale rozhodně ne řídké.
4. Do hotového těsta vmíchejte kostky
rohlíku. Není nutné ho dál dlouze trápit. Jde hlavně o to, aby se pečivo rozložilo rovnoměrně a v hotovém houskovém knedlíku byly vidět typické světlé kousky.
5. Mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout asi
60 minut. Podle postupu Těhotného kuchaře by mělo zhruba zdvojnásobit objem. U čerstvého droždí to někdy běží rychleji, takže je lepší hlídat těsto než jen minutku na telefonu.
6. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a krátce ho propracujte. Rozdělte ho na
2 stejné části a z každé vytvarujte šišku. Povrch by měl být pokud možno hladký a těsto držet pohromadě, aby se při vaření nezačalo rozpadat. Foto: Cooky.cz, Z vykynutého těsta vyválejte šišky a nechte ještě chvíli kynout pod utěrkou.
7. Plech nebo větší tác potřete slabou vrstvou
oleje a položte na něj připravené šišky. Zakryjte je vlhkou utěrkou a nechte ještě asi 30 minut dokynout. Tenhle druhý odpočinek se vyplatí nepřeskočit, na lehkosti knedlíků se to projeví. Pak knedlíky uvařte
8. Někdo je vkládá do vody, jiný je dává nad páru. U kynutých knedlíků se pára používá často, houskové šišky se ale v domácnostech běžně vaří i ve vodě. Doba záleží na velikosti, orientačně počítejte asi
20 minut . Foto: Cooky.cz, Šišky uvařte ve vodě nebo v páře.
9. Hotové knedlíky hned několikrát propíchněte špejlí nebo vidličkou, aby mohla uniknout pára. Je to starý jednoduchý trik, ale pořád má smysl. Když se knedlík nepropíchne, uvnitř se snadno zapaří a zvlhne.
10. Knedlíky krájejte nití nebo opravdu ostrým nožem na plátky a podávejte je teplé. Hodí se ke
svíčkové, rajské, ke guláši i k pečenému masu se zelím. Co zbyde, nechte vychladnout, uložte do chladu a druhý den krátce prohřejte v páře. Foto: Cooky.cz, Knedlíky krájejte teplé ostrým nožem nebo nití. Rady kuchaře a tipy zkušených hospodyněk Když je těsto příliš tuhé, přilijte po lžících trochu vlažného mléka. Mouka nesaje pokaždé stejně, i když člověk koupí stejný typ. Jestli se těsto lepí víc, než je snesitelné, zapracujte malé množství hrubé mouky. Sypat ji ale po hrstech se nevyplácí, přemoučené těsto bývá po uvaření těžké. Krájení nití udělá čistší řez než obyčejný nůž. U měkkého a nadýchaného knedlíku je rozdíl vidět hned na prvním plátku. Ohřev bez oschnutí: Zbylé plátky neohřívám nasucho v mikrovlnce. Lepší je pařáček nebo pára nad hrncem, knedlík znovu změkne a okraje nezgumovatí ani neztvrdnou.
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