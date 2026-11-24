Frgály jsem poprvé ochutnala na jedné venkovní akci, něco mezi zabíjačkou a sousedským posezením pod širým nebem. Nejvíc mi tehdy utkvělo těsto. Bylo tenké, kynuté, vláčné, a přitom uneslo pořádnou vrstvu náplně i drobenku, která se po upečení nerozpadala při prvním dotyku nože. Od té doby ho používám i doma na koláče. Jednou přijde na řadu tvaroh, jindy povidla. A na závěr ještě máslo s rumem, protože ta vůně k tomu prostě patří.
Frgálové těsto mám ráda hlavně kvůli tomu, že je
jemné, tenčí a přitom syté. Není to ten typ buchty, kde se náplň schovává někde uprostřed vysokého těsta. Tady je hlavní náplň, na ní a těsto všechno drží pohromadě, aniž by se cpalo do popředí. Doma většinou peču rovnou drobenka dva koláče, každý jiný. Je to klidnější řešení, protože otázka „povidla, nebo tvaroh“ u nás umí zabrat víc času, než by člověk čekal.
Můj tip zní: Náplň rozetřete skoro ke kraji, ale ne úplně nadoraz. Nechte dokola zhruba centimetr volného těsta. Okraj pak v troubě hezky vyběhne, zezlátne a celý koláč působí upraveněji, i když jste ho předtím váleli trochu ve spěchu. Recept na drobenkové koláče z těsta na frgály
Počet porcí: 2 koláče Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 150 g hladké mouky 100 g polohrubé mouky 40 g cukru 1 žloutek 25 g másla 35 g sádla 2 g soli 120 ml mléka 16 g čerstvého droždí
Drobenka: 120 g polohrubé mouky 100 g másla 80 g cukru
Náplň a dokončení: cca 250-300 g náplně podle chuti – tvaroh, švestková povidla, jablečná povidla nebo mák 2 lžíce rozpuštěného másla 2 lžíce rumu Postup přípravy frgálových koláčů
1. Do menší misky rozdrobte
čerstvé droždí. Přilijte trochu vlažného mléka z odměřeného množství a přisypte špetku cukru. Stačí krátce promíchat, žádné dlouhé šlehání. Kvásek nechte vzejít, většinou mu stačí asi 10 minut.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, polohrubou mouku, cukr a sůl. Přidejte žloutek, vzešlý kvásek a zbytek vlažného mléka. Potom začněte zadělávat těsto.
3. Jakmile se suroviny spojí do hrubší hmoty, přidejte změklé
máslo a sádlo. Těsto hněťte tak dlouho, až bude hladké, pružné a nebude se zbytečně lepit na ruce ani na mísu. Ručně to jde bez problému, robot jen ušetří práci.
4. Hotové těsto přikryjte utěrkou a nechte ho kynout na teplejším místě zhruba
60 minut. Mělo by znatelně nabýt. Když je v kuchyni chladno, přidejte mu pár minut navíc, kynuté těsto se podle hodin neřídí úplně poslušně. Mezitím připravte drobenku
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5. Smíchejte
polohrubou mouku s cukrem, přidejte studené máslo a prsty zpracujte na sypkou směs. Já ji dávám na chvíli do lednice, studená se pak na koláče sype líp a netáhne se po prstech.
6. Vykynuté
těsto rozdělte na dva stejně velké kusy. Každý vyválejte nebo rukama vytáhněte do kulatého plátu o průměru kolem 30 cm. Pláty přesuňte na plech vyložený pečicím papírem.
7. Okraje nechte o něco silnější, případně je prsty lehce vytáhněte nahoru. Náplň pak při pečení nemá takovou tendenci utíkat ven. Na každý koláč rozetřete jednu zvolenou
náplň v souvislé vrstvě. Držela bych se jednoduchého pravidla: jeden koláč, jeden druh náplně.
8. Povrch zasypte připravenou
drobenkou. Nešetřete s ní, k takovému koláči patří. Potom nechte koláče ještě asi 20 minut odpočívat na plechu. Krátké dokynutí vypadá jako drobnost, ale těsto je po něm jemnější.
9. Troubu předehřejte na
180 °C. Koláče vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně 18 až 22 minut. Hotové jsou ve chvíli, kdy okraje zezlátnou a drobenka na povrchu lehce zrůžoví. Foto: Cooky.cz, Koláče jsou hotové, když drobenka lehce zrůžoví.
10. Hned po upečení smíchejte
rozpuštěné máslo s rumem v poměru 1:1 a horké koláče potřete. Nejen okraje, klidně velmi lehce i povrch. V kuchyni se potom objeví ta typická vůně, kvůli které se lidé začnou scházet dřív, než stačíte uklidit vál.
11. Koláče nechte vychladnout na mřížce, případně aspoň na plechu. Krájejte je na výseče nebo na menší řezy podle toho, pro koho je chystáte. Nejlepší jsou v den upečení, ale dobře zabalené zůstanou měkké i do druhého dne.
Proč těsto na frgály funguje i na domácí koláče Do tvarohové náplně se hodí vanilkový cukr a trochu citronové kůry, do povidel můžete přidat pár kapek rumu navíc. Pokud je náplň příliš hustá, lehce ji rozmíchejte. Bude se lépe roztírat a tenké těsto se pod ní nebude trhat. Drobenku nedělejte zbytečně jemnou. Směs menších i větších kousků vypadá po upečení nejlíp.
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