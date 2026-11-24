Petr Pavel pozval veřejnost na Hrad a tentokrát si připravil opravdu šikovné pomocníky. V krátkém videu mu dělají společnost tři pejsci, kteří se postarali o pořádně milou pozvánku.
Pražský hrad chystá další den otevřených dveří a prezident Petr Pavel se rozhodl pozvat veřejnost opravdu originálním způsobem. V krátkém videu mu totiž společnost dělají hned tři roztomilí čtyřnozí kamarádi, kteří na sebe strhávají téměř veškerou pozornost. V redakci In-Lifestyle nás pobavila především prezidentova poznámka na jejich adresu. Pozvánka je totiž nejen milá, ale také pořádně vtipná. A kdo ví, možná právě díky třem psím hvězdám dorazí na Hrad ještě více návštěvníků.
Tři psí hvězdy a prezidentova vtipná poznámka
Video začíná záběrem na trojici pejsků, kteří se rozběhnou po červeném koberci. Petr Pavel jim následně otevře dveře a s úsměvem na ně zavolá: „No Matýsku, ty sis letos přivedl kamarády. No tak pojďte, pojď. No pojď taky honem.“ Poté už se obrací přímo na veřejnost a připomíná, že 28. listopadu budou na Pražském hradě zpřístupněny také prostory, kam se běžní návštěvníci během roku nedostanou. Nezapomněl ani na předvánoční atmosféru. „Přijďte si je proto prohlédnout a na chvilku si odpočinout od předvánočního shonu,“ vzkazuje prezident. Milá návštěva se pak od prezidenta dočká i pamlsků a pohlazení.
Pejsci přitom nejsou náhodnými hosty. Matýsek, kterému prezident říká Mates, je brabantík a podle informací zveřejněných u jeho profilu je hrdým Ostravákem, který nyní žije se svou paničkou v Praze a hlídá prezidentský sekretariát. Další dva chlupáči, Oliva a Manila, patří spolupracovníkům prezidenta. Sám Petr Pavel je známý tím, že má ke zvířatům blízko. Se svou manželkou Evou měl například kočku Micku, která se stala oblíbenkyní veřejnosti a žila s nimi i v Lumbeho vile. A i když pejsci dostali pro tentokrát výjimku, prezident poprosil, aby návštěvníci nechali své čtyřnohé mazlíčky doma.
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Hrad se promění ve vánoční pohádku. Co všechno bude k vidění?
A tentokrát nepůjde jen o prohlídku několika slavnostních místností. Návštěvníci si podle informací Pražského hradu budou moci zdarma projít reprezentační prostory, v nichž prezident přijímá zahraniční státníky a vede důležitá jednání. Trasa povede od Matyášovy brány přes Plečnikovu sloupovou síň, Rothmayerův a Španělský sál až do Rudolfovy galerie. Zájemci nahlédnou také do Trůnního sálu, Habsburského a Zrcadlového salonu. Všechny prostory už budou oděné do vánoční výzdoby laděné do zlatých tónů.
V sobotu 28. listopadu se na Hradě znovu otevřou i ty dveře, které po celý rok zůstávají návštěvníkům zavřené. Vezměte své blízké a přijďte Pražský hrad poznat zase o něco více. P.S. Mates, Oliva a Manila tu psích kusů předvedli dost, tak své mazlíčky prosím i tentokrát nechte doma. — Petr Pavel (@prezidentpavel) November 23, 2026
Mimořádně budou otevřené rovněž Jižní zahrady a zdarma bude možné navštívit také katedrálu svatého Víta, Starý královský palác, baziliku svatého Jiří nebo Zlatou uličku. Přístupné budou i dvě výstavy, Eva Eisler: Kruh ticha a Design pro Václava Havla. Den otevřených dveří navíc odstartuje adventní program Vánoční putování Pražským hradem, který potrvá až do začátku ledna. Samotná akce se uskuteční v sobotu 28. listopadu od 9 do 17 hodin, poslední návštěvníci se do reprezentačních prostor dostanou v 16:30. Vstup je zdarma.
Prezidentova pozvánka mezitím vyvolala na sociálních sítích řadu reakcí. Lidé ocenili především její odlehčené pojetí. „Humor všechno usnadňuje,“ napsala jedna z komentujících. Další se pobaveně obávala, že ne každý dočte vzkaz až do konce a na Hrad přesto dorazí se svým psem. Objevily se také nadšené reakce typu „Jeden hezčí než druhý! Díky za úsměv.“ Nechyběli ovšem ani kritici, kteří v psí pozvánce viděli spíše politickou propagaci. Jiný komentující zase prezidentovi poděkoval za pozvání, ale dodal, že se tentokrát kvůli stěhování nezúčastní. Ať už lidé na video reagovali jakkoli, trojice chlupatých účinkujících se postarala o to, že pozvánka rozhodně nezapadla.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Petr Pavel pozval veřejnost na Hrad s pomocí trojice pejsků: Video udělalo příznivcům velkou radost byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.