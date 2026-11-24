Když se doma před svátky začnou plnit krabice cukrovím, skoro vždycky si nechávám stranou ještě jeden nepečený recept. Tyhle čokoládové kuličky s kokosem dělám ve chvíli, kdy je napečeno víc než dost, ale na tácu by se ještě sneslo něco malého. Jsou rychlé, jednoduché a vystačí si jen se třemi surovinami: mléčnou čokoládou, máslem a kokosem. Díky vodní lázni má směs krémovou, přitom pořád tak akorát pevnou konzistenci na tvarování.
Na tomhle receptu je příjemné, že nevypadá jako nouzovka, i když se s ním člověk nijak zvlášť
nenadře. Kokos do sebe vezme část vlhkosti, čokoláda podrží tvar a máslo celou hmotu zjemní. se pak dobře koulí a po odležení Kuličky nejsou tvrdé na skus. U nás doma mizí z krabičky dost rychle, hlavně když je udělám menší, tak na dvě sousta.
Můj tip zní: Před tvarováním si ruce jen krátce ochlaďte studenou vodou a potom je pořádně osušte. Směs se nebude tolik chytat na dlaně a kuličky půjdou udělat kulaté bez zbytečného patlání. Recept na jednoduché čokoládové kuličky s kokosem a bez pečení
Doba přípravy: zhruba 35 minut Doba chladnutí směsi: asi 10 minut Počet kusů: přibližně 45 až 55 kuliček podle velikosti Ingredience pro přípravu 1 kg mléčné čokolády na vaření 100 g másla 300 g strouhaného kokosu z toho 200 g do směsi a 100 g na obalování Postup přípravy nepečených čokoládových kuliček s kokosem
1. Nejdřív si všechno nachystám na linku.
Čokoládu nalámu na menší kousky, máslo nechám chvíli mimo lednici a zvlášť si odvážím 200 g kokosu do směsi a 100 g na obalení. U nepečeného cukroví se vyplatí mít misky připravené, pak se člověk zbytečně nezdržuje s ulepenýma rukama.
2. Do hrnce naliji trochu vody a přivedu ji k varu. Jakmile začne voda bublat, posadím na hrnec větší nerezovou mísu tak, aby se její dno nedotýkalo hladiny. Vznikne tím
vodní lázeň, ve které se čokoláda rozpouští šetrněji než přímo na plotně.
3. Do mísy nasypu nalámanou
mléčnou čokoládu a přidám máslo. Nechám je pomalu povolovat a občas promíchám stěrkou nebo vařečkou. Výsledná směs nemá být řídká jako poleva, spíš hladká a hustší. Zdroj: JustCook-cz, Ve vodní lázni nechte rozpustit čokoládu s máslem.
4. Když se čokoláda s máslem spojí, sundám mísu z vodní lázně a nechám směs asi
10 minut zchladnout. Tenhle krok se nevyplatí přeskočit. Do příliš horké čokolády se kokos vmíchává hůř a hmota by mohla být zbytečně řídká.
5. Potom přisypu
200 g strouhaného kokosu a všechno pořádně promíchám. Vznikne hutná, tvárná směs. Pokud se mi zdá ještě moc měkká, nechám ji pár minut stát na lince. Kokos si mezitím natáhne část vlhkosti. Zdroj: JustCook-cz, Do čokoládové hmoty přisypte kokos a řádně promíchejte.
6. Z hotové hmoty odebírám kousky o hmotnosti přibližně
20 až 30 g. V dlaních je rychle zakulatím. Nemusí být úplně stejné, tohle není výroba podle pravítka. Obalování a tuhnutí
7. Každou kuličku hned obalím ve zbylém
strouhaném kokosu. Kokos je nejlepší nasypat do širší misky a kuličky v něm jen zlehka poválet. Povrch pak vypadá čistě a cukroví působí svátečněji. Zdroj: JustCook-cz, Tvarujte kuličky a hned obalujte ve zbytku kokosu.
8. Hotové kuličky skládám na tác nebo do krabičky, ideálně v jedné vrstvě, a nechám je zpevnit na
chladném místě. Lednice ani mrazák nejsou nutné. Nejlépe jim bývá ve spíži, na verandě nebo v chladnější chodbě, kde drží tvar a přitom neztratí jemnost. Zdroj: JustCook-cz, Kuličky nechte zpevnit v chladu.
9. Před podáváním je nechávám pár minut při pokojové teplotě. Čokoláda se pak chuťově trochu víc otevře. V uzavřené krabičce vydrží několik dní, a když je připravíte s předstihem na svátky, ničemu to nevadí. Spíš se jen příjemně rozleží.
Redakční tip a ještě pár rad na závěr Pokud chcete menší kousky na vánoční tác, dělejte kuličky spíš kolem 20 g. Budou úhledné a líp se berou do ruky. Když je směs moc měkká, nepřisypávejte hned další kokos. Často stačí chvíli počkat a hmota sama zpevní. Na obalování se hodí jemnější strouhaný kokos. Povrch pak vypadá upraveněji a kuličky se tolik nedrolí. Pokud z kuliček chcete udělat malý jedlý dárek, dejte je nejdřív do papírových košíčků a do nižší krabičky je skládejte až po úplném zpevnění. Kokos zůstane hezký a povrch se zbytečně neotlačí.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
JustCook-cz