Stojíte u regálu se dvěma kelímky bílého jogurtu. Tuk, bílkoviny i kalorie se liší jen nepatrně, ceny jsou podobné, a tak vezmete ten bližší. Jenže to podstatné na obalu nenajdete. Redakční test jedenácti bílých jogurtů ukázal, že se od sebe výrazně liší chutí i hustotou, i když na obalu vypadají téměř stejně.
Čísla na obalu nepomůžou
Bílý jogurt patří k běžnému nákupu. Podle dat ČSÚ zveřejněných v prosinci 2025 dosáhla v roce 2024 spotřeba jogurtů, podmáslí a podobných mléčných výrobků 34,3 kg na obyvatele. Podle analýzy Svazu obchodu a cestovního ruchu a společnosti NielsenIQ z února 2026 tvořily privátní značky obchodů v roce 2025 v Česku 28 % maloobchodních tržeb.
Kdo by kvalitu hledal v nutričních hodnotách, nepochodí. U většiny testovaných jogurtů vycházel tuk, bílkoviny i energetická hodnota téměř nastejno. Jogurt s nejvyšším obsahem bílkovin navíc skončil chuťově jen v průměru.
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Redakce arecenze.cz nakoupila v březnu 2026 jedenáct bílých jogurtů v běžných českých řetězcích a výsledky zveřejnila v dubnu. Skupina testerů je ochutnávala naslepo za stejných podmínek, poprvé vychlazené a podruhé po 20 minutách při pokojové teplotě.
Hodnotila se chuť, tedy kyselost, plnost a dochuť, dále konzistence, složení podle etikety a celkový dojem. Chuť je vždy trochu věc vkusu, slepá ochutnávka ale omezuje vliv značky.
Nejhorší jogurt vypadal dobře
Poslední, 11. místo obsadil selský jogurt privátní značky jednoho z velkých řetězců. Byl hustý a pevný, testerům ale vadila výrazně kyselá až hořká chuť s trpkým dozvukem a hodnotili ho nejhůř ze všech. Jako jediný klasický jogurt v testu neměl přidanou mléčnou bílkovinu a sušinu mu zvyšovaly sušené mléčné složky. Nejlevnější přitom nebyl, v testu byly i levnější kelímky.
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Slabou skupinu na 7. až 10. místě tvořily levné privátní jogurty čtyř řetězců od jednoho dodavatele. Byly řídké až vodnaté, lehce nasládlé a chuťově prázdné, takže je testeři od sebe skoro nerozeznali. Kompletní pořadí s názvy všech jogurtů najdete v testu redakce arecenze.cz, na který odkazujeme pod článkem.
Kdo obstál a za kolik
Test vyhrál Hollandia Selský. Testery zaujal vyváženou, lehce nasládlou chutí a krémovou konzistencí, a přesto drží tvar. Stál zhruba dvojnásobek nejlevnějších jogurtů v testu. Druhé místo patří jogurtu Kunín Selský.
Nejvýhodnějším nákupem byla podle testu Karlova Koruna z Penny. Cenou se vyrovnala slabým privátním jogurtům, byla ale hustší a chutnala výrazněji, s lehce trpkým nádechem. Ceny pocházejí z nákupu v březnu 2026 a podle obchodu nebo akce se mohou lišit.
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Jogurt Cena za 100 g Chuť Konzistence Hollandia Selský (vítěz) 10,95 Kč vyvážená, lehce nasládlá krémová, drží tvar Karlova Koruna (Penny) 5,27 Kč výraznější, lehce trpká hustší levné privátní jogurty čtyř řetězců (7.–10. místo) zhruba 5–6 Kč lehce nasládlá, prázdná řídká až vodnatá Jak vybrat dobrý jogurt sám
Nejlépe se v testu dalo řídit konzistencí. Řídké jogurty byly téměř vždy i chuťově slabé, hustý a pevný byl ale i ten poslední. Při výběru se hodí vědět i tohle:
Bílý jogurt podle vyhlášky č. 397/2016 Sb. nemá ochucující složku. Podle příručky ministerstva zemědělství se do něj přídatné látky nedávají. Hustší je díky většímu podílu mléčné sušiny. Tu smí výrobce podle vyhlášky navýšit mléčnou bílkovinou nebo mlékem v sušené či zahuštěné podobě. Hustotu ovlivňuje i způsob výroby. Jogurty zrající v tanku jsou po rozmíchání hladké a krémové, ty zrající v kelímku mají pevný gel a trocha syrovátky navrchu u nich není vada. Výživově jsou oba typy rovnocenné. Kyselejší chuť má jogurt, ve kterém lehce převažují laktobacily. Při převaze streptokoků je jemnější. Přečtěte si také: Muž z Bavorska našel v použitém trezoru zlatý slitek za 780 000 Kč: V Česku by nálezné činilo asi 78 000 Kč
Podle autorů testu o kvalitě rozhoduje receptura a výsledná struktura jogurtu.
Řídké jogurty v testu téměř vždy zklamaly i chutí, samotná hustota ale kvalitu nezaručí. Ilustrační foto. Zdroj: Sara Cervera / Unsplash.
Než připlatíte, rozmyslete si, k čemu jogurt potřebujete. Do omáčky nebo marinády klidně sáhněte po nejlevnějším kelímku. Na snídani s ovocem, kde jogurt hraje hlavní roli, se ale pár korun navíc vrátí.
Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/test-11-bilych-jogurtu-2026/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-q341165—mSf-2xCv/jak-pozname-kvalitu-mleko-a-mlecne, https://csu.gov.cz/produkty/v-cesku-roste-spotreba-masa-syru-a-zeleniny-klesa-spotreba-alkoholu, https://csu.gov.cz/produkty/celkova-spotreba-potravin-byla-loni-na-tricetiletem-prumeru, https://www.businessinfo.cz/clanky/cesky-obchod-2025-stabilni-ceny-rychly-rust-privatnich-znacek-a-dobra-nalada-zakazniku/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10169984/, https://www.arecenze.cz/clanky/nejhorsi-bile-jogurty-test-2026/
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