jsem se dlouho spíš vyhýbala. Věnečkům Odpalované těsto má doma v kuchyni pověst trochu zrádné věci: jednou splaskne, jindy se nedopeče a uvnitř zůstane lepivé. Přitom když se člověk podívá na suroviny, žádná alchymie to není. Voda, máslo, mouka, vejce. Jenže u takových receptů rozhoduje hlavně postup. Po několika pokusech jsem skončila u verze, která mi vychází spolehlivě.
, francouzsky Odpalované těsto pâte à choux, je základ pro věnečky i . Liší se hlavně tvarem a tím, jak se potom plní a dokončují. Podle Wikipedie se při přípravě škrob v mouce zahříváním s vodou a tukem částečně mazovatí ještě před přidáním vajec. Těsto pak v troubě udrží páru, nafoukne se a vytvoří větrníky uvnitř dutinu. Do ní se později dává krém.
Na
věnečky dělám krém z pudinkového základu prošlehaného s máslem. Rum přidávám pokaždé, někdy jen lžičku. Bez něj je krém sladký, ale chuťově mi připadá trochu plochý.
Můj tip zní: Chcete-li se vyhnout sraženému krému, hlídejte teplotu. Pudink i máslo mají mít stejnou pokojovou teplotu, ideálně kolem 20 stupňů. Pudink nechte chladnout pod potravinářskou fólií položenou přímo na povrchu. Když ji dáte jen přes misku, udělá se škraloup a ten se pak v krému rád rozbije na drobné hrudky. Máslo vytáhněte z lednice včas, ne až ve chvíli, kdy už stojíte s metlami u mísy. Recept na domácí věnečky s pudinkovo-máslovým krémem
Z uvedené dávky připravíte přibližně
20 až 24 věnečků. Celkem: přibližně 2,5 hodiny
Odpalované těsto: 320 ml vody 100 g másla 235 g hladké mouky 5 až 6 vajec podle velikosti špetka soli
Na pudinkovo-máslový krém: 500 ml plnotučného mléka 2 sáčky vanilkového pudinku 1 žloutek 2 sáčky vanilkového cukru 180 g krystalového cukru 180 g změklého másla rum podle chuti, obvykle 1 až 2 lžíce Postup přípravy odpalovaných věnečků s pudinkovo-máslovým krémem
1. Do hrnce nalijte
vodu, přidejte máslo a špetku soli. Zahřívejte, dokud se máslo úplně nerozpustí a směs nezačne vařit. Potom vsypte najednou všechnu mouku. Míchejte rychle vařečkou, až se hmota spojí do hladké koule a začne se odlepovat od stěn hrnce. Většinou to trvá 2 až 3 minuty.
2. Těsto přesuňte do mísy a nechte ho asi 5 minut zchladnout. Pak přidávejte
vejce. Jedno po druhém, každé pořádně zapracujte. Hotové těsto má být hladké, lesklé a ze lžíce má padat pomalu, v těžkém pásu. Pokud je stále příliš tuhé, přidejte ještě půl rozšlehaného vejce. Foto: Cooky.cz, Věnečky s pudinkovo-máslovým krémem: Klasika z cukrárny, kterou zvládnete doma líp, než si myslíte
3. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem. Těsto přendejte do cukrářského sáčku s hladkou nebo hvězdicovou špičkou a nastříkejte kruhy o průměru asi 7 cm. Mezi jednotlivými kousky nechte větší mezery, v troubě dost nabydou.
4. Plech dejte do trouby a pečte
20 minut při 200 stupních. Dvířka v té době neotvírejte. Potom teplotu snižte na 170 stupňů a dopékejte ještě 5 až 7 minut, aby se věnečky uvnitř dosušily. Správně upečené jsou zlatohnědé a při poklepání znějí dutě.
5. Upečené věnečky přendejte na mřížku a nechte vychladnout. Nezakrývejte je. Pára by skořápku zvlhčila a zbytečně by změkla.
Větrníky se šlehačkovým krémem a hořkou čokoládou: Zlatavý dezert z odpalovaného těsta Teď si připravíme krém
1. Z části
mléka, přibližně ze 100 ml, rozmíchejte pudinkový prášek, žloutek, vanilkový cukr a krystalový cukr dohladka. Zbytek mléka přiveďte k varu, přilijte připravenou směs a za stálého míchání uvařte hustý pudink. Přikryjte ho fólií položenou přímo na povrch a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Foto: Cooky.cz, Věnečky s pudinkovo-máslovým krémem: Klasika z cukrárny, kterou zvládnete doma líp, než si myslíte
2. Změklé
máslo vyšlehejte do pěny. Po lžících přidávejte vychladlý pudink a dál šlehejte, dokud nevznikne hladký krém. Nakonec vmíchejte rum. Poslední krok
1. Věnečky podélně rozkrojte, případně udělejte do spodní části otvor. Krém nastříkejte cukrářským sáčkem nebo ho naneste lžící. Horní část vraťte zpátky. Před podáváním dejte věnečky alespoň na 30 minut do chladu, aby krém lehce zpevnil a náplň si sedla.
Tipy redakce: Konzistence těsta: Dobře připravené odpalované těsto ze lžíce pomalu stéká v táhlém pruhu. Nemá téct jako řídké palačinkové těsto, ale nemá se ani trhat na kusy. Pokud je tuhé, přidávejte rozšlehané vejce raději po lžičkách. Celé vejce najednou může směs rychle zředit. Proč nepouštět vzduch při pečení: Věnečky rostou díky páře, která se tvoří uvnitř těsta. Když troubu otevřete v prvních 20 minutách, pára uteče a těsto může spadnout. Tady se zkratka většinou nevyplatí. Čokoládová varianta krému: Vanilkový pudink můžete nahradit čokoládovým. Krém bude tmavší, výraznější a hodí se i do větrníků. Rum v krému: Pokud věnečky chystáte pro děti, rum vynechte. Nahradit ho můžete lžičkou vanilkového extraktu nebo lžičkou citronové šťávy. Krém tím nepřijde o svěžejší chuť.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie