Jablečný koláč z listového těsta patří u mě k receptům, ke kterým se vracím až podezřele často. A skoro pokaždé si při tom říkám, proč jsem ho zase tak dlouho odkládala. Poprvé jsem ho pekla v říjnu, když nám sousedka donesla košík jablek ze zahrady a doma jich najednou bylo víc, než se dalo rozumně sníst. Dopadlo to líp, než jsem čekala: křehké zlaté těsto, pod ním voňavá jablka se skořicí a mezi tím jemný vanilkový pudink, který náplň pěkně spojí. Od té doby se u nás na tenhle koláč občas nenápadně připomíná.
Nakonec jsem zůstala u domácího
. Nelituju. Je pravda, že si musí asi hodinu odpočinout v lednici, takže to není listového těsta úplně na poslední chvíli, ale práce samotná nijak složitá není. Kdo spěchá, může klidně použít kupované máslové listové těsto, i tak bude výsledek dobrý. Spojení lístkujícího těsta a moučník šťavnatých jablek se skořicí se neomrzí tak rychle.
Můj tip: Jablka nastrouhejte nahrubo a potom je opravdu pořádně vymačkejte v dlaních nebo přes čistou utěrku. Zbavíte se přebytečné šťávy, která by jinak rozmáčela spodní plát těsta a střed koláče by se mohl propadnout. Nejlépe fungují pevnější navinulé odrůdy, třeba Granny Smith, Topaz nebo Braeburn. Při pečení drží tvar a nezmění se hned v jablečnou kaši. Recept na domácí jablečný koláč z listového těsta s vanilkovým pudingem
Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (z toho aktivní práce asi 45 minut) Ingredience k přípravě
Domácí listové těsto: 200 g hladké pšeničné mouky (plus trochu na podsypání) 125 g studeného másla (nakrájeného na kostičky) 50 ml studené vody 1 vejce (do těsta) špetka soli
Vanilkový pudink: 3 sáčky vanilkového pudingu (na 1 litr mléka) 1 l plnotučného mléka 6 lžic cukru
Jablečná náplň: 6 středně velkých jablek, kyselých a pevných (Granny Smith, Topaz nebo Braeburn) skořicový cukr podle chuti (přibližně 2 lžíce)
Dokončení: 1 vejce na potření povrchu moučkový cukr na posypání Postup přípravy jablečného koláče z domácího listového těsta
1.
Připravte domácí listové těsto. Do mísy prosejte 200 g hladké mouky, přisypte špetku soli a přidejte studené máslo nakrájené na malé kostičky. Prsty nebo cukrářskou škrabkou máslo rychle zapracujte do mouky, jen do drobenkovité konzistence. Máslo se nesmí zbytečně zahřát, takže tady se nevyplatí zdržovat. Přidejte vejce a 50 ml studené vody, krátce zpracujte v hladké těsto, zabalte ho do potravinářské fólie a uložte do lednice nejméně na 60 minut. Studené a odpočaté těsto pak v troubě lépe lístkuje.
2.
Uvařte vanilkový pudink. Do hrnce nalijte 1 litr mléka, menší část odlijte do hrnečku a rozmíchejte v ní 3 sáčky vanilkového pudingu s 6 lžícemi cukru. Zbylé mléko přiveďte k varu. Potom vlijte rozmíchanou pudinkovou směs a za stálého míchání vařte do zhoustnutí, obvykle stačí 2 až 3 minuty. Hotový pudink přelijte do misky a na povrch položte potravinářskou fólii tak, aby se dotýkala hladiny. Nevytvoří se škraloup. Nechte ho úplně vychladnout. Připravte jablečnou náplň
3. Jablka oloupejte a nastrouhejte na hrubém struhadle. Přesuňte je do čisté utěrky nebo kuchyňské gázy a vymačkejte z nich šťávu, opravdu důkladně. Pokud jsou hodně šťavnatá, udělejte to klidně ještě jednou. Vymačkaná jablka promíchejte se
skořicovým cukrem podle chuti. Náplň má vonět po skořici, ale neměla by být přeslazená.
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4.
Předehřejte troubu na 190 stupňů (horkovzduch 175 stupňů). Plech vyložte pečicím papírem.
5.
Vyválejte dva pláty těsta. Odleželé těsto rozdělte na dvě stejně velké části. Každou rozválejte na pomoučeném vále zhruba na velikost plechu, tloušťka by měla být kolem 3 až 4 milimetrů. První plát přeneste na připravený plech. Pokud se někde natrhne, nic dramatického, dá se prsty lehce opravit.
6.
Navrstvěte náplň. Na spodní plát rozložte vymačkaná skořicová jablka a po okrajích nechte asi 1,5 cm volného těsta. Na jablka rozetřete lžící nebo stěrkou vychladlý vanilkový pudink. Pudink musí být studený; teplý by těsto změkčil a koláč by se při pečení hůř držel pohromadě.
7.
Přikryjte druhým plátem těsta. Druhý plát opatrně položte přes náplň. Okraje obou plátů k sobě přitlačte prsty nebo vidličkou, aby náplň během pečení neutíkala ven. Kdo chce, může okraj vidličkou i trochu ozdobit, ale není to nutné.
8.
Potřete vejcem a upečte. Povrch koláče potřete rozšlehaným vejcem, díky němu získá pěknou zlatavou barvu. Pečte v předehřáté troubě na 190 stupňů asi 20 až 30 minut, dokud těsto nezezlátne a nezačne se viditelně lístkovat. Od 20. minuty už je lepší koláč hlídat, protože každá trouba peče trochu jinak.
9.
Nechte vychladnout, až potom krájejte. Upečený koláč vytáhněte z trouby a nechte ho na plechu vychladnout alespoň 30 minut. Za tepla se těsto víc drolí a náplň má tendenci vytékat. Vychladlý koláč posypte moučkovým cukrem a nakrájejte na obdélníkové kousky. Foto: Cooky.cz, Křehký koláč s jablky Tipy redakce: Výběr jablek: Pevná kyselá jablka se sem hodí nejvíc. Granny Smith, Topaz nebo Braeburn se při pečení nerozpadnou a jejich lehce navinulá chuť vyrovná sladký pudink. Sladší odrůdy typu Golden Delicious mohou náplň zbytečně dosladit a často pustí víc šťávy. Kupované těsto jako záloha: Když není čas na domácí těsto, použijte kupované listové těsto s máslem. Koláč bude pořád dobrý. Levnější margarínové varianty bývají méně výrazné v chuti a v troubě obvykle nelístkují tak pěkně. Jak poznat, že je koláč upečený: Povrch má být sytě zlatý a při lehkém poklepání zespodu by měl koláč znít dutě. Pokud začne vršek tmavnout příliš rychle, ale střed ještě potřebuje čas, položte na plech volně alobal a dopečte. Variace s kardamomem: Pro výraznější vůni přidejte ke skořicovému cukru půl lžičky mletého kardamomu. Skořice, kardamom a jablka se často potkávají v severském pečení a v troubě voní velmi dobře.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz