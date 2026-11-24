Bydlet zadarmo na jihu Španělska, s výhledem z kopce a osly za plotem. Pro každého, koho unavuje město, zní taková nabídka jako sen. Střechu nad hlavou tu ale člověk splácí prací a té může být víc, než by na první pohled čekal.
Statek kousek od Portugalska
Inzerát zveřejnil na platformě Workaway španělsko-německý pár, který hledá pomocníky na svůj statek v Andalusii. Pozemek má 20 hektarů, tedy oněch 200 000 metrů čtverečních, a je součástí přírodního parku Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Leží v provincii Huelva, asi hodinu chůze od obce Encinasola a jen 9 km od portugalské hranice.
Podle profilu tu žije sedm psů, dva osli a menší hejno slepic. Zvířata a zahrada patří mezi hlavní oblasti, se kterými hostitelé pomoc hledají. Podle ročního období ale přibývá i řada dalších úkolů.
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Hosté bydlí v plně vybaveném domku na kopci s výhledem do okolí. Domek má kolem sebe vlastní plot a hostitelé žijí níž u řeky. Kdo touží po soukromí, najde ho tu dost.
Statek podle inzerátu funguje mimo síť. Elektřinu dodávají jen solární panely a pitnou vodu má usedlost z vlastního zdroje. Příroda tu umí i potrápit, protože v zimě hrozí povodně a v létě požáry.
Nejbližší autobusové nádraží je v městečku 23 km daleko a odtud si hosty hostitelé vyzvednou. Pohodlnější je ale přijet vlastním autem, protože statek leží hodně stranou.
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V profilu hostitelé uvádějí péči o zvířata, pomoc na farmě, lehké zahradničení, drobnou údržbu a také ekologické a kreativní kutilské projekty. Co konkrétně pomocníka čeká, záleží na sezoně i na tom, co ho baví. V době sklizně přijdou na řadu olivy, ze kterých se pak vyrábí olej. Jindy se dělá hlavně údržba pozemku: stromy a plevel, ploty a nářadí, dřevo na topení a také břeh řeky, který je potřeba čistit.
Práce na statku se řídí ročním obdobím a v době sklizně na ni čekají i olivy, ze kterých se pak lisuje olej. Ilustrační foto. Zdroj: Tom Tvr / Unsplash.
Kdo umí zacházet s osly, má výhodu. Hostitelé v inzerátu nic nezastírají. Počítejte s dřinou, která se často opakuje a na konci dne ji pocítíte v celém těle. Pomocníky proto hledají mezi lidmi, kteří už na venkově žili, nebo o životě bez přípojek vážně uvažují.
Hodiny, jídlo a členský poplatek
Jde o dobrovolnickou výměnu, při které pomocník dostává ubytování místo výplaty. Hostitel, který by za práci platil, to musí mít na Workaway v profilu jasně uvedené.
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Kolik hodin denně se na statku pracuje, inzerát neříká. Na Workaway obecně většina hostitelů chce pomoc nejvýš 4–5 hodin denně, pět dní v týdnu, tedy zhruba do 20–25 hodin týdně. Úkoly, volné dny i další podrobnosti si dobrovolník s hostiteli domlouvá přímo ve zprávách, takže na rozsah práce se vyplatí zeptat hned na začátku.
Zdarma je jen bydlení. Domek je bez stravy, jídlo si host kupuje a vaří sám a hostitelé mu ve spíži nechají jen několik základních potravin. Aby mohl člověk hostitele vůbec oslovit, potřebuje na Workaway placené roční členství, které k listopadu 2026 stojí 59 € pro jednotlivce a 69 € pro pár.
Komu se taková výměna vyplatí
Pár chce, aby hosté zůstali aspoň dva týdny, a najednou přijme nejvýš dva dobrovolníky. Kdo potřebuje, aby mu někdo průběžně rozděloval práci a dělal společnost, bude tu spíš nešťastný. Statek se hodí lidem, kteří si poradí sami a samota jim nevadí.
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Pro cestovatele z Česka platí obecné pravidlo EU: občan Unie v jiné členské zemi první 3 měsíce doklad o pobytu nepotřebuje a při delším pobytu může vzniknout povinnost se zaregistrovat. Workaway sice ručně kontroluje profily, jejich aktualizace i recenze, každého hostitele ale osobně nenavštěvuje. Před cestou si proto hostitele prověřte a přečtěte si recenze dobrovolníků, kteří už na místě byli. Celý inzerát statku s profilem hostitelů najdete ve zdrojích pod článkem.
Komu nevyhovuje vlastní vaření, může se poohlédnout po síti WWOOF. Dobrovolníci tam pomáhají na ekologických farmách 4–6 hodin denně a dostávají za to jídlo i ubytování. Pobyty trvají většinou týden až dva a členství se vyřizuje u organizace v zemi, kam člověk míří.
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Statek přes Workaway WWOOF Pomoc denně inzerát neuvádí (Workaway obvykle nejvýš 4–5 h) 4–6 hodin Jídlo host si kupuje a vaří sám za pomoc Délka pobytu nejméně 2 týdny většinou 1–2 týdny Členství roční, 59 € jednotlivec, 69 € pár (k listopadu 2026) u organizace v dané zemi Přečtěte si také: Švédové zatopí jednou a mají teplo i 12 hodin. Tento starý vynález znovu objevují i Češi
Zdroje: https://www.workaway.info/en/host/827159974777, https://www.workaway.info/en/signup/workawayer, https://talent24h.okdiario.com/chris-y-andrea-buscan-voluntarios-en-huelva-para-cuidar-de-los-animales-de-su-finca-a-cambio-de-alojamiento-en-caravana-o-espacio-para-acampar/, https://wwoofinternational.org/how-it-works/, https://loudavymkrokem.cz/10-webu-kde-hledat-ubytovani-zdarma/, https://www.spain.info/es/naturaleza/parque-natural-sierra-aracena-picos-aroche/, https://youth.europa.eu/go-abroad/travelling/are-you-planning-gap-year_cs, https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registering-residence/index_cs.htm, https://executivedigest.sapo.pt/casal-oferece-alojamento-gratuito-numa-quinta-de-200-mil-metros-quadrados-so-pede-ajuda-com-os-animais-e-a-horta/