Houby konečně vytáhnou Čechy do lesů. Pět nástrah, na které si dát v lese pozor

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Houby konečně vytáhnou Čechy do lesů. Pět nástrah, na které si dát v lese pozorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Během horkého a mimořádně suchého léta zůstávaly košíky většiny houbařů prázdné. Od ledna do 10. srpna spadlo v Česku nejméně srážek od roku 1961. S podzimními dešti se ale Češi do lesů vrátí – a spolu s houbařskou sezonou může přijít i další vlna nákaz od klíšťat. Loni připadla na září, říjen a listopad téměř čtvrtina všech případů klíšťové encefalitidy za celý rok, v některých předchozích letech tvořily podzimní případy dokonce zhruba třetinu. Podle aktuálních dat SZÚ bylo letos do konce srpna hlášeno 460 případů klíšťové encefalitidy a 10 683 případů lymeské borreliózy. Z toho 125 případů klíšťové encefalitidy a 2575 případů lymeské borreliózy jen během srpna. Riziko nákazy tedy s prázdninami nekončí.
Houby
Zdroj: Radek Štěpán
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