Krásná dcera Karla Gotta dostala od tatínka miliony: Dnes však vede úplně jiný život, než byste čekali

Jméno Lucie Valčíkové se médii propíralo kvůli spekulacím o penězích. Od těch se ale druhá dcera Karla Gotta sama jasně distancovala.
Být dcerou Karla Gotta znamená mít za sebou rodinný příběh, který bude veřejnost nejspíš zajímat ještě dlouho. Lucie Valčíková se ale do této pozornosti nikdy příliš nehrnula. Na rozdíl od některých členů Gottovy rodiny si drží vlastní cestu, věnuje se práci a především rodině a do veřejného prostoru vstupuje jen zřídka. Na In-Lifestyle nás zaujal kontrast mezi její nenápadností a miliony, které se v souvislosti s dědictvím po jejím otci čas od času znovu probírají.
Od slavného jména spíš pryč než k němu
Lucie Valčíková pracuje už delší dobu jako prodavačka a o veřejný život evidentně neusiluje. Ostatně sama kdysi pro deník
Aha! řekla, že kancelářská práce by pro ni nebyla. O dětech slavných osobností se přitom často píše právě v souvislosti s tím, jak se slavným jménem naloží. V médiích, na sítích, v podnikání, někdy aspoň v občasných rozhovorech. Lucie však ne. Vystudovala obchodní obor a zůstala u běžného zaměstnání i v době, kdy už bylo jasné, že by si teoreticky mohla zvolit pohodlnější cestu.
Doložené je, že Karel Gott řešil majetkové vztahy se svými staršími dcerami ještě za svého života. Lucie i Dominika obdržely každá 6 milionů korun a vzdaly se dalších nároků na dědictví. Je však fér připomenout, že Lucie už dřív dostala jako svatební dar byt v pražských Košířích. Jiná věc jsou tvrzení, podle nichž by jí měla Ivana Gottová pravidelně vyplácet nějakou apanáž. Lucie je důrazně odmítá a vyjadřovala i obavy, že by ji nebo její syny někdo mohl kvůli vidině peněz zneužívat.
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Jenže u Lucie Valčíkové nás zaujalo, jak vytrvale se drží mimo roli další postavy v nekonečném rodinném seriálu. V tom se liší třeba od své starší sestry Dominiky, která byla v médiích vidět mnohem víc a některé své spory řešila dokonce i veřejně. Lucie přitom žila svůj vlastní, převážně soukromý život. Z prvního manželství s Janem Kovaříkem má dva syny, po rozvodu se v roce 2021 znovu provdala za Lukáše Valčíka a o dva roky později porodila třetího chlapce, jak informoval tehdy web
Prima Ženy. Foto: Nextfoto, Lucie Valčíková na premiéře filmu Karel
Karel Gott zůstává i několik let po smrti mimořádně silnou veřejnou postavou. Jakákoli nová nebo znovu připomenutá informace o jeho rodině proto automaticky přitáhne pozornost. V redakci v tom ale vidíme ještě jednu rovinu: Lucie Valčíková je poměrně vzácný protipól k představě, že dítě slavného rodiče musí žít z popularity, kontaktů nebo rodinného majetku.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Lucie Gottová dostala od tatínka miliony: Peníze a pozornost ji však nezměnily, dnes vede skromný život byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.