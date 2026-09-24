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Krásná dcera Karla Gotta dostala od tatínka miliony: Dnes však vede úplně jiný život, než byste čekali

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Jméno Lucie Valčíkové se médii propíralo kvůli spekulacím o penězích. Od těch se druhá dcera Karla Gotta sama ale jasně distancovala.
Fotografie Lucie Valčíkové a Karla Gotta

Fotografie Lucie Valčíkové a Karla Gotta

Zdroj: Foto: Nextfoto, Lucie Valčíková a Karel Gott
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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