Co vlastně zbylo z Xbox Game Studios? Microsoft překreslil mapu svých vývojářů

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Xbox Game Studios ještě před několika lety působilo jako hlavní výkladní skříň herního Microsoftu. Po nejnovější reorganizaci ale pod touto značkou zůstává podle současného rozdělení už jen několik tradičních týmů. Microsoft své vývojáře neruší všechny, místo toho je přesouvá mezi Activision, Bethesdu a další části dnešního Xboxu.
Změny oznámil šéf obsahu Xboxu Matt Booty v rámci pokračujícího firemního „resetu“. Microsoft současně ruší dalších 268 pracovních míst v Halo Studios, dalších first-party týmech a centrálním vedení Xbox Game Studios. Firma uvádí, že tím dokončila přibližně tři čtvrtiny restrukturalizace oznámené v červenci.
Rare míří pod Activision, Obsidian pod Bethesdu
Jednou z největších změn je přesun Rare a World’s Edge pod Activision. Rare stojí například za Sea of Thieves, zatímco World’s Edge řídí sérii Age of Empires. Ještě výraznější zásah čeká Halo. Activision vytvoří nový samostatný tým, který dostane na starost příští hlavní titul série. V Halo Studios zůstane menší tým zaměřený na současné hry a komunitu.
Obsidian Entertainment se naopak přesouvá pod Bethesdu. Studio známé díky The Outer Worlds, Grounded nebo Pillars of Eternity má pokračovat ve svých projektech a spolupracovat s Bethesda Game Studios také na novém projektu ze světa Fallout.
Velká změna zasáhla rovněž značku Forza. Turn 10 Studios, dlouholetý autor série Forza Motorsport, se spojí s Playground Games. Nové společné studio se má soustředit na série Forza a Fable.
Samostatnou pozici už má Mojang. Studio stojící za Minecraftem nepatří do běžné struktury Xbox Game Studios a společně s Kingem podléhá přímo šéfce Xboxu Ashe Sharmě.
Xbox Game Studios už není tím, čím bývalo
Právě tím vzniká poněkud zvláštní situace. GameSpot upozorňuje, že pod samotnou značkou Xbox Game Studios nyní zůstávají především The Coalition, inXile Entertainment a Playground Games. První studio dokončuje Gears of War: E-Day, inXile pracuje na Clockwork Revolution a Playground vedle Forzy připravuje Fable.
To ale neznamená, že by Microsoft přišel o většinu svých herních studií. Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, Blizzard, Treyarch, Infinity Ward, Rare nebo další týmy stále spadají do širší organizace Xboxu. Jen už nejsou součástí stejné vnitřní větve.
Microsoft tak místo jedné mohutné skupiny Xbox Game Studios vytváří několik silných celků kolem Activisionu, Bethesdy, Blizzardu, Kingu a dalších značek. Samotný název Xbox Game Studios proto postupně ztrácí význam, který měl ještě před několika lety.
Zda ho Microsoft nakonec úplně upozadí, zatím firma neoznámila. Směr restrukturalizace je ale zřetelný. Xbox chce mít méně samostatných organizačních jednotek a více studií seskupených kolem velkých značek. Po přesunu Halo k Activisionu a Obsidianu k Bethesdě je tento posun vidět výrazněji než kdy dřív.
Zdroj: GameSpot.com