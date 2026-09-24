Hanychová se pustila do Stropnického a servítky si nebrala. „Jestli si myslí, že získá dítě zpět takhle, tak fakt ne"

Sobota 20. září 2026, pět ráno. Na webu Blesku vyšel výtah z rozhovoru Martina Stropnického pro magazín Téma. Bývalý ministr obrany a diplomat v něm přiznal, že svou nejmladší dceru Kordulu neviděl víc než čtyři roky, pravidelně jí píše a stále doufá v setkání. O den později, v neděli 21. září, přesně na Korduliny jednadvacáté narozeniny, spustila Agáta Hanychová živé vysílání na Instagramu. A bylo to všechno, jen ne diplomatické.
Co přesně Hanychová řekla
Podle přepisu, který zveřejnil eXtra.cz, Hanychová zaútočila především na způsob, jakým Stropnický komunikuje. Nerozporovala jeho právo chtít kontakt s dcerou. Rozporovala cestu, kterou zvolil: veřejný rozhovor v celostátním médiu, publikovaný den před narozeninami dívky, s níž se roky neviděl.
„Jestli si myslí, že získá dítě zpět takhle, tak fakt ne,“ zněla klíčová věta. Přidala i osobní urážku, nazvala ho „senilním, nebo debilním“, a oznámila, že mu napíše SMS. Veronika Žilková, která se vysílání účastnila, se podle eXtra.cz raději zdržela komentáře, jen poznamenala, že načasování bylo nevhodné a Stropnický si to zřejmě ani neuvědomil.
Muž, který říkal, že tohle na veřejnost nepatří
Nejostřejší hrot celé situace není Agátin slovník. Je to rozpor v chování samotného Stropnického. V srpnu 2022, při soudním jednání o střídavou péči o tehdy nezletilou Kordulu, řekl pro ShowTime větu, která mu teď visí nad hlavou: zájem nezletilé dcery „nepatří na veřejnost“. Čtyři roky poté sám veřejně popsal víc než čtyřleté odcizení, a to v rozhovoru, jehož online verze vyšla den před Kordulinými narozeninami.
Časová osa odcizení se přitom dá sledovat i přes jeho vlastní výroky. V listopadu 2024 tvrdil, že Kordulu dva roky neviděl a dva roky neslyšel. O necelé dva roky později už mluví o více než čtyřech letech bez osobního setkání. Žádný viditelný posun k usmíření. Jen delší čísla.
Pro kontrast: o ostatních třech dětech, Matějovi, Anně a Františce, mluvil ve stejném rozhovoru pro Téma s hrdostí a v detailech. Matěje chválil za zásadovost, Annu navštěvuje na jejích představeních, u Františky vyzdvihoval zpěv a studium adiktologie. Kordula je v jeho vyprávění jediná bolest. A jediná, o které mluví bez příběhu, jen s nadějí.
Proč mluví zrovna Agáta
Hanychová není náhodná komentátorka z Instagramu. Je Kordulina starší nevlastní sestra a od rozchodu Žilkové se Stropnickým v březnu 2022 se otevřeně staví do role ochránkyně. Její postoj přitom prošel vývojem. Ještě 14. března 2022, bezprostředně po zveřejnění rozchodu, říkala, že děti se do věci plést nemají. Do srpna téhož roku už prohlašovala, že Stropnický „pro ni skončil“, že s ním tři měsíce nemluví a že Kordulu bere „pod svá křídla“.
Tahle linie se od té doby nezlomila. Kordula u Agáty běžně hlídá děti, chodí s ní na rodinné akce, na jejím maturitním plese v únoru 2024 byl Stropnický nápadně nepřítomný. Agátin výpad ze září 2026 tedy není náhlá hysterie. Je to pokračování čtyři roky staré rodinné fronty, v níž se opakovaně kritizuje hlavně jedno: způsob a načasování Stropnického komunikace.
Co o tom říká výzkum
Intuice Hanychové, že veřejný tlak vztah spíš zhorší, má oporu i mimo rodinný kruh. Studie publikovaná v Journal of Social and Personal Relationships v roce 2022, o kterou jsem se v Redakci VIPŽivot zajímali, spojuje usmíření po odcizení rodiče a dospělého dítěte spíš s kvalitou vazby a citlivou opravou vztahu než s vnějším nátlakem. Kvalitativní výzkum z Frontiers in Sociology z roku 2025 jde ještě dál: dospělé děti v situaci odcizení popisují společenský a mediální tlak na usmíření jako další porušování hranic, které je od rodiče naopak vzdaluje.
Stropnický samozřejmě nemusel vědět, že online verze rozhovoru vyjde přesně den před Kordulinými narozeninami. Ale věděl, že mluví do celostátního média o dceři, která s ním komunikovat nechce. A to je přesně ten bod, na který Hanychová míří.
K době uzávěrky nebyla dohledatelná žádná přímá reakce Stropnického na Agátino vysílání. Poslední, co k tématu veřejně řekl, je paradoxně čtyři roky stará věta: tohle na veřejnost nepatří.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová