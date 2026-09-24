Motorola se vrací mezi skutečné vlajkové lodě. Signature 27 dostane nejlepší SnapdragPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorola se vrací mezi skutečné vlajkové lodě. Signature 27 dostane nejlepší Snapdrag
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Xiaomi 17 se díky nové akci dostalo pod hranici 15 tisíc korun. Přitom nabízí Snapdragon 8 Elite Gen 5,...
OpenAI zveřejnilo šest případů nečekaného chování svých AI modelů. Při testování používaly cizí přístupové...
Xiaomi uvádí v Česku řadu REDMI Note 17 se čtyřmi modely. Poprvé mezi nimi najdeme Pro Max, který dostal...
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