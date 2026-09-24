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Řidiči v Táboře parkují i přes zákaz. Záchranářům mohou chybět cenné vteřiny

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Na příjezdové komunikaci k areálu táborské nemocnice pravidelně parkují auta i přes zákaz zastavení. Městská policie proto řidiče vyzývá, aby byli ohleduplní a nechávali cestu volnou. V případě výjezdu záchranářů totiž může rozhodovat každá vteřina.
Řidiči v Táboře parkují i přes zákaz. Záchranářům mohou chybět cenné vteřiny

Řidiči v Táboře parkují i přes zákaz. Záchranářům mohou chybět cenné vteřiny

Zdroj: Městská policie Tábor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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