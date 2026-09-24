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Škoda JS získala významnou zakázku, bude dodávat pohony pro Rolls-Royce SMR

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Plzeňská Škoda JS ze Skupiny ČEZ se zapojí do projektů malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR jako jediný dodavatel pohonů regulačních tyčí. Součástí spolupráce bude vývoj prototypu i příprava sériové výroby pro budoucí projekty po celém světě.
Škoda JS získala významnou zakázku, bude dodávat pohony pro Rolls-Royce SMR

Škoda JS získala významnou zakázku, bude dodávat pohony pro Rolls-Royce SMR

Zdroj: Rolls-Royce SMR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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