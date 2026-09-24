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Veronika Arichteva otevřeně o obrovské chybě ve výchově: Strach z AI a utajení syna!

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Hvězda seriálů a známá influencerka Veronika Arichteva (40) udělala radikální rozhodnutí. Svého čtyřletého syna Luku téměř úplně stáhla ze sociálních sítí. V otevřené zpovědi přiznala, že sdílení jeho tváře považuje za svou největší rodičovskou chybu, k níž ji dohnal i děsivý rozmach umělé inteligence.
Veronika Arichteva se ostře vyjádřila o Turkovi

Veronika Arichteva se ostře vyjádřila o Turkovi

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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