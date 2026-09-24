Veronika Arichteva otevřeně o obrovské chybě ve výchově: Strach z AI a utajení syna!

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Veronika Arichteva se ostře vyjádřila o Turkovi
Devatenáctiletá Sofie Ariela Rösslerová odešla z domova a po posledním telefonátu matce jako by se po ní...
Jiří Pospíšil (50) se snaží být vidět i na sociálních sítích a nedávno své fanoušky a voliče potěšil...
Jak se říká, tonoucí se stébla chytá a v případě herce Zdeňka Godly (51) to patrně platí dvojnásob. Godla...
Záporné postavy v seriálech obvykle schytávají vlnu hejtu od veřejnosti, protože někteří lidé neumí oddělit...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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