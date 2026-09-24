Hokejista Ondřej z Love Islandu hledá lásku, blízcí ale vytáhli jeho minulost. „Holkám nadává a podvádí je," tvrdí známí

Sedmadvacetiletý obránce s devadesáti extraligovými starty a reprezentačními zkušenostmi z mládežnických mistrovství světa se v polovině září 2026 objevil na obrazovkách jako nový bombshell druhé řady Love Islandu. Produkce TV Nova ho představila jako sportovce, který se přihlásil během letní hokejové přípravy po debatách se spoluhráči, a který hledá partnerku pro aktivní život plný dobrodružství. Jenže zatímco oficiální kanály stavěly kolem Machaly promo profil sympatického sportovce se dvěma vážnými vztahy za sebou, na facebookové fan stránce pořadu se rozjelo něco úplně jiného.
Kdo je Ondřej Machala mimo vilu
Na profilu TV Nova se Machala prezentuje jako kluk z Pardubic, který věří na lásku na první pohled. Hokejová kariéra ale není jen kulisa pro reality show. Podle statistik na Hokej.cz odehrál 90 zápasů v extralize za Pardubice a Kladno, k tomu 126 utkání v Maxa lize se 73 body. V mládežnické reprezentaci nastoupil na MS U18 v roce 2017 i na MS U20 o dva roky později.
Poslední veřejně doložená klubová stopa vede do Tábora. HC Tábor 10. dubna 2026 oficiálně oznámil, že Machala v klubu nekončí, a odehrál tam v sezoně 2025/26 pouhých šest utkání. Do léta tedy vstupoval bez potvrzeného angažmá. A právě v tom období se z nápadu stala přihláška do Love Islandu.
Co se šíří na sociálních sítích, a odkud to pochází
Krátce po Machalově vstupu do vily se na facebookové stránce věnované Love Islandu začaly hromadit komentáře lidí, kteří tvrdí, že ho znají. Jeden uživatel pod přezdívkou WonderfulRambutan napsal, že Machalu zná „od vidění“, a popsal jeho údajně nevhodné chování v baru. Další anonymové přidávali tvrzení o podvádění partnerek, vulgárních zprávách ženám a špatném zacházení s ex.
Důležité je pojmenovat, co za těmito tvrzeními stojí, a co ne:
- Žádný z komentujících nevystupuje pod plným jménem jako přímý svědek.
- Nejsou přiložené screenshoty konverzací, audio ani video.
- Část výpovědí je z doslechu, jedna výslovně „přes kamaráda“.
- Machala se k věci veřejně nevyjádřil.
- Produkce TV Nova se k anonymním obviněním veřejně dohledatelně nevyjádřila.
Jde tedy o nejslabší kategorii v hierarchii důvěryhodnosti: anonymní komentáře bez doložení. To neznamená, že jsou nutně nepravdivé. Znamená to, že je nelze bezpečně označit za potvrzená fakta.
Letošní Love Island a továrna na lustrování
Machalův případ není osamělý. Letošní řada Love Islandu, vysílaná od 7. září z nové vily na Gran Canarii, se stala mimořádně bohatou na internetové pátrání po minulosti účastníků. Johnnyho Waltera provázely články o údajném ponižování žen a vyhrožování násilím. Bombshell Vanesa Godlová čelila spekulacím o kriminální minulosti. Matúš a Jakub si odnesli výtky spojené s konkrétněji dohledatelnými lidmi nebo vlastními přiznáními.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, vzorec je vždy stejný: produkce představí účastníka, fanoušci ho do hodin prolustrují a na sociálních sítích začne kolovat paralelní narativ. Show se tak neodehrává jen ve vile, ale i v komentářových sekcích, kde si diváci rámují soutěžící dřív, než ti dostanou ve vysílání vlastní prostor.
U Machaly je tento kontrast obzvlášť ostrý. Produkce ho nasadila jako výrazného bombshella, oficiální kanály kolem něj rychle postavily videoklipy i články, včetně odlehčeného srovnání jeho dřívějšího účesu. Současně se ale rozjela negativní internetová linka, která mu staví pověst ještě předtím, než stihne cokoli udělat nebo říct před kamerami.
Co z toho plyne pro diváky i produkci
TV Nova dlouhodobě uvádí, že součástí castingu je psychologický test a důkladný výběr osobností. Kreativní producenti v rozhovorech mluví o tom, že výběr soutěžících je zčásti otázkou instinktu. Veřejně ale není doložené, že by produkce pracovala s konkrétním ověřeným spisem proti Machalovi, a anonymní facebookové komentáře takový spis nepředstavují.
Pro diváky platí jednoduchá zásada: identifikovaný svědek s doloženým důkazem má jinou váhu než anonymní komentář z doslechu. U Machaly jsme zatím výhradně v té druhé kategorii. Pokud se objeví ověřitelnější svědectví, situace se změní. Pokud ne, rozhodující bude jeho chování před kamerami, a to je nakonec jediné, co diváci mohou posoudit sami.
Ondřej Machala vstoupil do Love Islandu s hokejkou v životopise a s anonymní bouří v komentářích. Jestli ho ta bouře definuje, nebo jestli si příběh přepíše sám, záleží na tom, co přijde dál, ve vile i mimo ni.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová