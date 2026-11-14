Horoskop na dnešní den: sobota 14. listopadu 2026

Nečekejme ovšem, že se svět přes noc srovná do latě. Merkur i Venuše jsou po obratu téměř nehybné a jejich témata se budou ještě nějakou dobu usazovat. Měsíc je celý den v Kozorohu, takže sobota přeje spíš konkrétním věcem než velkým gestům. Něco dokončit, dát do pořádku, naplánovat, zařídit nebo udělat to, co už se dlouho odkládá. Večer kolem 18:54 českého času se Měsíc příznivě propojuje se Sluncem ve Štíru. Může přijít příjemný pocit, že něco konečně zapadlo na své místo. Asi o hodinu později, kolem 19:55, ale Měsíc vytváří kvadraturu s Venuší. A tehdy se může ozvat známé dilema: povinnost, nebo pohodlí? Rozum, nebo chuť? Zůstat doma, nebo přijmout pozvání? Nemusíme si vždycky vybrat tu „správnější“ možnost. Je sobota.
Heslo dne: Něco dokončete. A potom si dovolte mít volno.
Dnešní praktická drobnost: Udělejte desetiminutovou kontrolu domácí lékárničky
Dnes žádné čištění filtru ani rozebírání spotřebiče. Otevřete raději zásuvku nebo skříňku, kde máte doma léky, a podívejte se na jejich datum použitelnosti. Na krabičce, blistru nebo lahvičce bývá označeno například jako „EXP“. Pokud je uveden jen měsíc a rok, lék je použitelný do posledního dne daného měsíce. Po uplynutí této doby už se používat nemá. Při kontrole dejte stranou také léky, které jsou zjevně poškozené nebo byly skladovány jinak, než uvádí příbalová informace.
A co s nimi? Prošlé a nepoužitelné léky nepatří do koše ani do toalety. Odneste je do lékárny. Každá lékárna je podle SÚKL povinna nepoužitelná léčiva od fyzických osob bezplatně převzít a zajistit jejich bezpečnou likvidaci. Nemusíte dnes kontrolovat každou náplast a každé balení vitamínů. Začněte tím, co tam leží nejdéle. Pokud najdete krabičku, u které si už nepamatujete ani nemoc, kvůli níž jste ji kdysi dostali, je kontrola pravděpodobně načasovaná dobře.
Beran
Měsíc v Kozorohu vás dnes vede k výsledkům, plánům a věcem, které chcete dotáhnout.
Možná máte doma nebo kolem chalupy něco rozdělaného. Možná organizujete akci, výlet nebo rodinnou záležitost. Dnes máte dobrou šanci udělat kus práce, pokud si vyberete jednu konkrétní věc.
Ne pět.
Merkur i Venuše se už obrátily dopředu a některé komplikace posledních týdnů mohou postupně začít ustupovat. Především kolem společných peněz nebo vztahové dohody se může objevit větší jasno.
Jen večer pozor na potřebu mít všechno hotové.
Někdo vás může pozvat ven nebo navrhnout něco příjemného právě ve chvíli, kdy jste si naplánovali další dvě hodiny práce.
Zvažte pozvání.
Sobotní rada Beranům: Když jste dnes udělali dost, nemusíte dokazovat, že zvládnete ještě víc. Sobota není kvalifikační závod.
Býk
Dnešní Měsíc v Kozorohu vám sedí.
Podporuje výlety, poznávání, kulturu, vzdělávání a větší plány, takže jestli vás láká nějaké místo nebo akce, přestaňte o tom jen mluvit a zjistěte podrobnosti.
Nemusíte hned kupovat jízdenky.
Stačí první konkrétní krok.
Ve vztazích se zároveň začíná měnit atmosféra. Merkur je znovu v přímém chodu v partnerské oblasti a Venuše, vaše planeta, se právě také otočila dopředu.
Rozhovor, který se několik týdnů vracel jako špatně zavřené dveře, může konečně začít směřovat někam dál.
Večer ovšem netlačte na definitivní odpověď.
Někdy se vztahy opravují pomaleji než kohoutek.
Sobotní rada Býkům: Když dnes zjistíte, že jste změnili názor, nemusíte se za každou cenu držet původního jen proto, že jste ho kdysi vyslovili velmi přesvědčivě.
Blíženci
Merkur se konečně pohybuje dopředu a pro Blížence je to příjemná změna.
Některé praktické záležitosti, termíny, objednávky nebo domácí provoz, které poslední týdny připomínaly nekonečné kolečko oprav a doplňování, se mohou začít vyjasňovat.
Dnes ale nic nedohánějte.
Měsíc v Kozorohu obrací pozornost také ke společným penězům a závazkům. Možná bude užitečné podívat se na jednu platbu, smlouvu nebo domluvu.
Jednu.
Nezačínejte sobotní dopoledne tím, že otevřete kompletní rodinný finanční archiv od roku 2004.
Ve vztazích je situace příjemnější. Venuše se právě otočila dopředu a může se vracet chuť na společnost, kulturu nebo něco, co vás prostě baví.
Sobotní rada Blížencům: Vyřídit jednu dlouho odkládanou věc je produktivita. Otevřít dalších sedm složek je nový problém.
Rak
Dnešní Měsíc v Kozorohu stojí proti vašemu znamení a zaměřuje pozornost na partnera a blízké vztahy.
Někdo může chtít něco domluvit nebo rozhodnout.
Dobrá zpráva je, že po obratu Merkuru a Venuše se komunikace může postupně stávat jednodušší. Jestli jste poslední týdny měli pocit, že jeden něco řekl a druhý slyšel úplně něco jiného, dnes se můžete přiblížit společné řeči.
Nedělejte ale z každého rozhovoru velkou vztahovou inventuru.
Klidně se domluvte jen na tom, co budete dělat odpoledne.
Večer může vzniknout klasická situace: jeden chce společnost a druhý klid. Není nutné rozhodnout, kdo má pravdu.
Mohou existovat dva programy.
Sobotní rada Rakům: Láska neznamená, že musíte chtít celý den dělat totéž. Někdy je velmi harmonické několik hodin se vůbec nevidět.
Lev
Měsíc v Kozorohu přináší praktičtější sobotu.
Něco doma, na zahradě nebo v běžném provozu potřebuje dokončit. Energie vám nechybí — Mars a Jupiter jsou stále ve vašem znamení — ale právě proto si hlídejte, abyste si nenaložili víc, než je nutné.
Dopoledne se může dařit.
Až něco dokončíte, skončete.
Merkur už je přímý v oblasti rodiny a bydlení a starší domácí záležitost se může začít posouvat. Venuše zároveň obrací směr v oblasti komunikace, takže i s lidmi, s nimiž byla poslední dobou domluva trochu složitější, může být postupně lehčeji.
Večer přeje něčemu příjemnému.
Nečekejte ale, až vás někdo oficiálně odmění.
Sobotní rada Lvům: Když dnes opravíte poličku, nemusíte kvůli tomu reorganizovat celý byt. I velké činy mají mít přestávku na kávu.
Panna
Dnešní Měsíc v zemském Kozorohu vám přináší docela příjemnou sobotu.
Zdůrazňuje koníčky, tvoření, kulturu, děti, vnoučata a věci, které člověk dělá proto, že ho těší.
Což je pro Pannu občas důležité připomenout.
Ne každá aktivita potřebuje praktický výsledek.
Merkur, vaše planeta, se už pohybuje dopředu a může začít rozmotávat starší domluvu, zprávu nebo problém s dokumentem.
Pokud něco potřebujete opravit, udělejte to.
A potom už to znovu nekontrolujte čtyřikrát.
Venuše se také obrací dopředu v oblasti peněz. Nějaké nákupní nebo finanční rozhodnutí může začít vypadat jasněji.
Večer si ale raději nekupujte něco jen jako odměnu za náročný týden.
Sobotní rada Pannám: Nejlepší využití volného času nemusí být efektivní. Občas je jeho hlavním úkolem prostě zmizet příjemným způsobem.
Váhy
Pro vás je dnešek zajímavý především tím, že se Venuše, vaše vládnoucí planeta, v noci obrátila do přímého směru přímo ve vašem znamení.
Po několika týdnech přemýšlení nad vztahy, vzhledem, vlastními potřebami nebo tím, co vám dělá radost, se může začít objevovat jasnější pocit, co vlastně chcete.
Nemusíte to dnes nikomu vysvětlovat.
Měsíc v Kozorohu vás navíc drží spíš doma nebo mezi nejbližšími. Může vás lákat něco doma přestavět, uspořádat nebo prostě udělat prostředí příjemnější.
Večer ale Měsíc vytvoří napětí právě s Venuší.
Možná dostanete pozvání ve chvíli, kdy se vám nebude chtít nikam jít.
Rozhodněte podle sebe.
Sobotní rada Vahám: Když vás někdo pozve a vy nechcete jít, „děkuji, dnes ne“ je úplná věta. Nemusíte k ní připojit pětiminutovou obhajobu.
Štír
Merkur se už pohybuje dopředu ve vašem znamení a sobota může přinést pocit, že se myšlenky konečně začínají řadit správným směrem.
Něco jste poslední týdny přehodnocovali. Rozhodnutí, vztah, rozhovor nebo vlastní plán.
Dnes už možná nepotřebujete další analýzu.
Měsíc v Kozorohu pomáhá komunikovat prakticky. Pokud se potřebujete někoho na něco zeptat, udělejte to přímo.
Bez zkoušek typu „schválně jestli mu to dojde“.
Mars s Jupiterem ve Lvu vám stále dávají velké ambice a chuť posouvat věci. Jen si dejte pozor, abyste starý způsob nebránili jen proto, že byl váš.
Některá změna může být užitečná.
Sobotní rada Štírům: Než začnete hledat skrytý význam, zkuste nejprve ten zjevný. Občas překvapivě stačí.
Střelec
Měsíc v Kozorohu vás dnes nutí udělat něco, co Střelce obvykle baví méně než plánování cesty: podívat se na cenu.
Možná jste v posledních dnech vymysleli výlet, kurz, nákup nebo větší plán. Dnes zjistěte, jestli dává smysl i prakticky.
Není to pesimismus.
Je to způsob, jak dostat dobrý nápad do skutečného života.
Merkur se už obrací dopředu ve vaší klidnější oblasti a některá vnitřní pochybnost může začít ztrácet sílu.
Venuše zase postupně rozhýbává společenské plány. Může se obnovit pozvání nebo setkání, které dříve nevyšlo.
Přijměte ho, pokud vás láká.
Sobotní rada Střelcům: Rozpočet není nepřítel dobrodružství. Je to člověk u dveří, který kontroluje, zda se z dobrodružství také dostanete domů.
Kozoroh
Měsíc je celý den ve vašem znamení.
Budete mít chuť něco udělat, rozhodnout a posunout. A pravděpodobně vám to také půjde.
Jenže sobota přináší jednu kozoroží past: jakmile dokončíte první věc, okamžitě uvidíte druhou.
A potom třetí.
Zkuste si hranici stanovit předem.
Merkur už jde dopředu v oblasti přátel a společných projektů. Něco, co se několik týdnů nedařilo domluvit, může konečně dostat konkrétní obrysy.
Také Venuše se obrací dopředu v oblasti vašich cílů. Možná se vrací chuť věnovat energii něčemu, co jste na chvíli odložili.
Večer ale už žádné pracovní porady sami se sebou.
Sobotní rada Kozorohům: Volný čas není mezera v kalendáři, kterou jste zapomněli vyplnit.
Vodnář
Měsíc v Kozorohu vás dnes vede spíš k odpočinku, klidu a dokončení věcí, o kterých nemusí nikdo vědět.
Po několika aktivnějších dnech vám to může prospět.
Nemusíte přijmout každé pozvání ani reagovat na každou zprávu během pěti minut.
Merkur se už pohybuje dopředu v oblasti vašich plánů a cílů. Projekt nebo rozhodnutí, které stálo na místě, se může začít rozhýbávat.
Nespěchejte.
Mars a Jupiter v protilehlém Lvu pořád přivádějí do vašeho života hodně energie druhých lidí. Partner nebo přítel může mít jasnou představu, co byste měli dělat.
Vyslechněte ji.
Ale není to automaticky příkaz.
Sobotní rada Vodnářům: Když dnes někdo přijde s programem na celý víkend, můžete ocenit jeho iniciativu a přesto si nechat část víkendu pro sebe.
Ryby
Měsíc v Kozorohu dnes podporuje přátele, skupiny, společné zájmy a lidi, se kterými vás něco spojuje.
Může být příjemné někomu zavolat, sejít se nebo obnovit kontakt, který v posledních týdnech trochu usnul.
Merkur se navíc už pohybuje dopředu v oblasti cestování, učení a poznávání. Jestli se vám komplikoval nějaký plán, zkuste ho znovu otevřít.
Možná jsou nyní informace jasnější.
Venuše se také obrací dopředu a postupně může uklidňovat otázky kolem společných peněz nebo dohod.
Nemusíte ale všechno řešit dnes.
Večer přichází trochu napětí mezi povinností a chutí na něco příjemného.
Tentokrát klidně dejte bod radosti.
Sobotní rada Rybám: Když jste celý týden dělali, co bylo potřeba, nemusíte si sobotní radost ještě zvlášť zasloužit. Už je sobota. To je dostatečný dokument.