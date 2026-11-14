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Seniorky modelky (15)

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Dennívýzva
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K dalším pěkným akcím našeho seniorklubu patří módní přehlídky. Každý máme nějaké známé a přátele. A když máte kamarádku, která má v Ostravě malou prodejnu s oděvy, k naplánování přehlídky v klubovně už je jen krůček.
Seniorky modelky (15)

Seniorky modelky (15)

Zdroj: IMG-20.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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