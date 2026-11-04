Nevěra, rodinné prokletí a tajemství, které zničí vztahy. Ulice přináší týden plný zvratů, které nikdo nečekal

V seriálu Ulice teď není o napětí nouze. Když Blanka přistihla Patrika, jak se líbá s cizí ženou, vypadalo to jako klasická seriálová nevěra s předvídatelným průběhem. VIPŽivot zaznamenal, že scénáristé ale přidávali vrstvu za vrstvou: milenka otěhotněla, Patrik se přiznal,
Veronika zrušila svatbu i společné plány, a pak zjistila, že její nejlepší kamarádka o všem věděla a mlčela. V tomhle týdnu se Ulice pouští do pěti paralelních linek najednou a nejsilnější z nich stojí právě na otázce, jestli je po trojité ráně ještě co odpouštět. Trojitá zrada: nevěra, těhotenství, mlčení
Destrukční síla Patrikova příběhu nespočívá v jednom momentu, ale v řetězci, který se odvíjel celé týdny. Nejdřív samotná nevěra. Pak šokující zjištění, že milenka čeká dítě. A nakonec rána, kterou Veronika nečekala vůbec:
Blanka o všem věděla věděla a neřekla jí nic. Herečka Hana Holišová v oficiálním bonusu TV Nova přiznala, že chápe Blančiny důvody, ale Veronika s ní přestala komunikovat. Teď Patrik nepřestává bojovat. Posílá květiny, hledá cestu zpět. Oficiální preview ale mluví opatrně, o hledání odpuštění, ne o usmíření. Svatba je zrušená. Společné plány taky. Dveře zůstávají pootevřené jen na škvíru.
Druhá linka týdne pracuje s pojmem, který zní tajemně, ale má bolestně reálný základ. Jiřina sleduje Naty a vidí v ní ozvěnu vlastní dcery Kamily. Ta v podobném věku prošla těžkým obdobím a skončila sama s dítětem.
Teď se Jiřina bojí, že se rodinný scénář zopakuje. Nejde o žádné prokletí v mystickém smyslu. Je to strach matky a babičky, která zná vzorec a neumí ho zastavit. Úterní díl podle oficiální ukázky otevře tohle téma naplno, a právě v kontrastu s Patrikovou linkou funguje jako zrcadlo: obě zápletky se točí kolem toho, jestli se minulost musí opakovat. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Soňa, Matouš a pátá linka, o které se nemluví
Vedle dvou dominantních os běží další tři příběhy, které drží týden v tempu:
Soňa vs. Mastný. Soňa shání hlasy za jeho zády a odmítá být loutkou v politické hře o Křečovice. Když narazí, sáhne ke krajnímu řešení, znovu osloví Jirku Hložánka. Mastný ale není naivní a její intriky mu neuniknou. Matouš a Žofka. Pětatřicetiletý lékař a mladá žena, která zvládá dvě vysoké školy a stále žije v blízkosti svého ex ze střední. Věkový rozdíl, odhadem kolem čtrnácti let, není číslo, ale propast v životní fázi. Matouš se bojí, aby jí neublížil. Františčino tajemství. Školník Kaštan rozpoutá konflikt tím, že se citlivá informace z Františčiny minulosti začne šířit mezi spolužáky. Nejde o plánované odhalení, spíš o neuvážené řečnění, které nabere vlastní dynamiku.
Na první pohled pět nesouvisejících příběhů. Při bližším pohledu je spojuje jediné slovo: odpuštění. Veronika řeší, jestli dokáže odpustit Patrikovi. A jestli dokáže odpustit Blance. Matouš řeší, jestli si může odpustit vztah s mladší ženou.
Jiřina řeší, jestli může odpustit osudu, že se historie opakuje. Nadstandardní je seriálová koncentrace následků v jedné linii. Nevěra, těhotná milenka, zrušená svatba a mlčení nejlepší kamarádky, to všechno najednou, v jednom vztahu. Tak hustý řetězec důsledků Ulice prostě už dlouho neměla.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová