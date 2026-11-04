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Obermaierová ukončila kariéru a přiznala, jak na tom je. „Není mi vůbec dobře, jsem strašně slabá, všechno mě vyčerpává"

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Jaroslava Obermaierová se svěřila, že má rakovinu plic, ambulantně chodí na chemoterapii a definitivně ukončuje hereckou kariéru. Návrat nevylučuje, přímo ho odmítá.
Jaroslava Obermaierová

Jaroslava Obermaierová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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