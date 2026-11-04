Obermaierová ukončila kariéru a přiznala, jak na tom je. „Není mi vůbec dobře, jsem strašně slabá, všechno mě vyčerpává"

Osmdesátiletá herečka Jaroslava Obermaierová ještě na jaře nadšeně mluvila o tom, jak ji práce drží v pohybu, jak jí dodává energii a nutí ji fungovat. VIPŽivot zaznamenal, že hvězda seriálu Ulice ale o sedm měsíců později říká něco zásadně jiného:
léčí se s rakovinou plic, ambulantně dojíždí na chemoterapie do nemocnice na Karlově náměstí a cítí se mizerně. „Není mi vůbec dobře, jsem strašně slabá, všechno mě vyčerpává,“ svěřila se Blesku. Následující den přidala větu, která uzavřela celou profesní dráhu: do Ulice se nevrátí. Ani nikam jinam. A to ani v případě, že by se uzdravila. Podzim, který změnil všechno
Chronologie posledních tří týdnů je strmá. 12. října skončila Obermaierová v nemocnici s dušností, lékaři jí odsávali tekutinu z plic. Syn Jaroslav tehdy krátce promluvil pro CNN Prima NEWS a požádal veřejnost, aby „držela palce“. O den později byla herečka zpátky doma a sama
řekla, že má „moře přátel“, kteří jí pomáhají. 16. října ještě veřejně vyvracela, že by šlo o rakovinu. Dojížděla na denní kontroly, stav se zdál stabilizovaný. Pak přišly výsledky. A 29. října už mluvila otevřeně: rakovina plic, chemoterapie, vyčerpání.
A pak přišlo oznámení o skončení kariéry. Obermaierová neřekla, že se vrátí před kameru až jí bude lépe. Formulace, kterou řekla
Blesku, je kategorická, konec s hraním platí i kdyby se uzdravila. Nejde o produkční rozhodnutí, ale o osobní uzavření. V českém hereckém prostředí je to neobvyklý krok. Rudolf Hrušínský mladší, stejně starý a se stejnou diagnózou, zvolil opačnou cestu, popsal práci jako motivaci k boji s nemocí. Obermaierová volí definitivní tečku. Připomíná spíš model Ladislava Potměšila, který kariéru ukončil, až když mu nemoc zásadně omezila běžné fungování. Obermaierová to ale vyslovila dřív a ostřeji. Zdroj fotografie: Nextfoto Chemoterapie na Karláku a syn
Když herečka říká „Karlák“, myslí tím onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí 32. Pracoviště
patří k předním českým centrům pro léčbu nádorů plic, spolupracuje s plicní klinikou téže nemocnice a většinu pacientů vede ambulantně přes takzvaný onkologický stacionář. Pacient přijede ráno, dostane infuzi, a pokud zvládá vedlejší účinky, odpoledne odjíždí domů. Pro Obermaierovou, která bydlí s již dospělým synem na Benešovsku, to znamená pravidelné dojíždění do Prahy.
Podle zjištění
CNN Prima NEWS herečka ještě před diagnózou přepsala veškerý majetek včetně chalupy na svého jediného syna Jaroslava, který je invalidní důchodce. Prakticky to ukazuje na dlouhodobou úvahu: naučit syna hospodařit a zajistit mu zázemí pro dobu, kdy ona nebude moct pomoct. Obermaierová syna vychovala sama a opakovaně mluvila o tom, že je na ni odkázaný. Pokud by se její stav zhoršil, syn jako invalidní důchodce může potřebovat nějakou finanční oporu: dávku státní sociální pomoci na bydlení a živobytí, příspěvek na péči, pokud nezvládá základní životní potřeby, případně terénní sociální služby.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová