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Zrušené plány a ty máš radost? Vítej v klubu lidí, kteří se naučili milovat volný večer

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Na setkání ses těšila. Máš ráda lidi, se kterými ses měla vidět, a vlastně ti nic zásadního nebránilo vyrazit. Jenže pak přijde zpráva, že se dnešní program ruší, a místo zklamání ucítíš téměř slavnostní úlevu. Znamená to, že jsi asociální? Většinou vůbec ne. Možná ses právě nečekaně dostala k něčemu vzácnějšímu než další akci: k času, o kterém nikdo nerozhodl předem.
Zrušené plány a ty máš radost? Vítej v klubu lidí, kteří se naučili milovat volný večer

Zrušené plány a ty máš radost? Vítej v klubu lidí, kteří se naučili milovat volný večer

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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