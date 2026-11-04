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Ulice: Veronika setkání s Patrikem nezvládá, ten se později ukáže jako největší podrazák

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Středeční díl seriálu Ulice přinese další dramatický vývoj vztahu Veroniky a Patrika. Přestože ji podvedl a společná svatba byla zrušena, Patrik se stále odmítá smířit s rozchodem. Jeho pokus o usmíření však skončí Veroničiným zhroucením. Navíc vyjde najevo, že s milenkou čeká dítě, což celou situaci ještě více komplikuje.
Veronika setkání s Patrikem nezvládá, nechce poslouchat jeho lži.

Veronika setkání s Patrikem nezvládá, nechce poslouchat jeho lži.

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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