Ulice: Veronika setkání s Patrikem nezvládá, ten se později ukáže jako největší podrazák

Patrik, kterého v seriálu ztvárňuje Jiří Hána, stále věří, že může svůj vztah s Veronikou zachránit. Ani po odhalení nevěry a zrušení plánované svatby se nevzdává naděje, že mu bývalá partnerka odpustí. Už dříve se pokusil prolomit její odmítavý postoj zasláním květiny, nyní se rozhodne pro osobní návštěvu. V salonu jí nabídne společnou večeři a snaží se s ní mluvit o dalších plánech. Veronika, kterou hraje Hana Holišová, však na takové jednání není připravená. Patrikův přístup v ní naopak znovu otevírá bolest, kterou jí jeho nevěra způsobila.
Pro Veroniku je obzvlášť těžké vyrovnat se s tím, že Patrika stále miluje, přestože ji hluboce zklamal. Jeho snaha navázat na jejich dřívější vztah proto nepřináší očekávané usmíření. Rozhovor se postupně vyhrotí a Veronika se rozpláče. Nakonec Patrika požádá, aby odešel, protože jeho přítomnost už nedokáže snášet. Po jeho odchodu zůstává v salonu sama a hledá způsob, jak se s náročnou situací vyrovnat. Rozhodne se proto obrátit na člověka, se kterým měla v poslední době rovněž komplikovaný vztah.
Veronika se vrací k Blance, jejich přátelství dostává novou šanci
Po bolestivém setkání s Patrikem Veronika kontaktuje svou dlouholetou kamarádku Blanku, kterou ztvárňuje Linda Rybová. Jejich přátelství přitom v předchozích týdnech prošlo vážnou zkouškou. Veronika totiž zjistila, že Blanka o Patrikově nevěře věděla dříve než ona. Vedle partnerovy zrady se tak musela vypořádat také s pocitem, že před ní důležitou pravdu zatajovala nejbližší přítelkyně. Právě tato okolnost způsobila mezi oběma ženami napětí. Středeční události však naznačují, že jejich vzájemné pouto je silnější než nedávné konflikty.
Veronika nakonec Blanku osobně vyhledá a obě ženy dostanou příležitost napravit narušený vztah. Blanka jí poskytne podporu, kterou v této chvíli potřebuje. Místo dalších výčitek přichází porozumění a usmíření. Pro Veroniku jde o důležitý okamžik, protože po rozpadu plánované společné budoucnosti s Patrikem znovu získává oporu v blízkém člověku. Její setkání s Blankou ale současně ukazuje zásadní rozdíl mezi dvěma narušenými vztahy. Zatímco kamarádce dokáže odpustit, k obnovení důvěry v Patrika má stále velmi daleko.
Patrik přizná další zásadní skutečnost
Zatímco Veronika hledá útěchu u Blanky, Patrik se obrací na Luďka, kterého hraje Vasil Fridrich. Právě jemu se svěří s další závažnou okolností svého milostného života. Vyjde najevo, že s ženou, se kterou Veroniku podvedl, čeká dítě. Patrik se tak nenachází pouze uprostřed rozpadu dosavadního vztahu, ale zároveň před ním stojí zcela nová životní odpovědnost. Jeho naděje na návrat k Veronice tím dostává další komplikovaný rozměr. Už nejde jen o samotnou nevěru, ale také o budoucnost dítěte, které se má narodit.
Luďkova reakce je přitom překvapivá. Zprávu o očekávaném potomkovi nepřijme jako katastrofu a na rozdíl od Patrikových obav v ní vidí také pozitivní stránku. Jeho postoj souvisí s přesvědčením, že otcovství má samo o sobě mimořádnou hodnotu. To ovšem nijak neřeší Patrikův hlavní problém. Veronika zatím nemá důvod věřit, že by společná budoucnost mohla pokračovat podle původních představ. A Patrik se bude muset vyrovnat s tím, že příchod dítěte změní jeho život bez ohledu na to, zda mu Veronika někdy odpustí.
Veronika je v šoku a vůbec netuší, jak zareagovat. Luděk v tom má hned jasno.
TV Nova
Soňa začne řešit synův vztah, Natálie hledá cestu k matce
Středeční epizoda nabídne také pokračování konfliktu v rodině Hruškových. Soňa, kterou hraje Lucie Vondráčková, zjistí, že u jejího syna Erika přespala Natálie. Znepokojí ji především možnost, že by mladý pár mohl svůj vztah posunout příliš rychle. Když se dozví, že Natálie hledala u Erika útočiště po hádce s rodiči, rozhodne se zjistit další podrobnosti přímo od její matky Kamily. Jejich rozhovor se postupně stočí k odpovědnosti dospívajících a k otázce ochrany před neplánovaným těhotenstvím. Mezi oběma matkami se přitom projeví rozdílné názory na výchovu.
Natálie mezitím začne přehodnocovat vlastní chování vůči Kamile. Jejich nedávný konflikt souvisel s odhalením matčina předchozího jednání, které narušilo vzájemnou důvěru. Dívka si ale uvědomuje, že pokračující hádky situaci nezlepšují. Rozhodne se proto udělat první krok k usmíření a matce se omluvit. Vedle dramatického příběhu Veroniky a Patrika tak středeční Ulice nabídne také možnost napravit rodinné vztahy, které se v posledních dnech výrazně zkomplikovaly.
autorský text, TV Nova