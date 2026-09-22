Pijete kávu nebo čaj opravdu horké? Studie téměř milionu lidí ukázala trojnásobné riziko jednoho typu rakoviny

Problém možná není to, co pijete. Ale jak horké to pijete
Pro mnoho lidí je první doušek kávy nebo čaje nejlepší právě ve chvíli, kdy z hrnku ještě intenzivně stoupá pára. Někteří čekají několik minut, jiní pijí nápoj téměř okamžitě. Nová britská studie naznačuje, že tento zdánlivě drobný rozdíl může být pro jícen důležitější, než bychom čekali.
Výzkumníci z Oxfordské univerzity spojili data ze dvou velkých dlouhodobých kohort – Million Women Study a UK Biobank. Celkem analyzovali 977 282 dospělých, kteří uváděli, zda své teplé nápoje preferují jako teplé, horké nebo velmi horké a kolik šálků čaje či kávy denně vypijí.
Účastníci byli následně sledováni v průměru více než deset let. Během této doby bylo zaznamenáno 2 348 případů rakoviny jícnu, z toho 1 045 spinocelulárních karcinomů a 1 303 adenokarcinomů. A právě mezi těmito dvěma typy se objevil zásadní rozdíl.
U jednoho typu rakoviny riziko rostlo s teplotou
Ve srovnání s lidmi, kteří preferovali nápoje teplé, měli ti, kteří je pili horké, přibližně o 69 procent vyšší relativní riziko spinocelulárního karcinomu jícnu. U skupiny preferující nápoje „velmi horké“ bylo riziko 3,17krát vyšší. U adenokarcinomu jícnu se podobný teplotní vzorec neukázal.
To je důležité, protože pokud by problém spočíval například v nějaké látce obsažené v kávě nebo čaji, čekali bychom spíš obecnější souvislost. Výsledek navíc vypadal podobně bez ohledu na to, zda lidé pili převážně čaj, nebo kávu. Podezření proto znovu padá na něco mnohem jednoduššího. Na teplo.
Jícen dostává první zásah
Spinocelulární karcinom vzniká z plochých buněk vystýlajících jícen. Právě tato tkáň přijde s horkou tekutinou do kontaktu jako jedna z prvních.
Pokud je nápoj opravdu horký, může výstelku opakovaně tepelně poškozovat. Jednorázové podráždění se samozřejmě nerovná nádoru. Sliznice je schopná se opravovat a regeneruje neustále.
Problém by mohl vznikat při dlouhodobém opakování.
Čím častěji dochází k poškození a následné opravě, tím více buněčných dělení musí tkáň absolvovat. A každý další cyklus regenerace znamená další příležitosti pro vznik chyb v DNA nebo pro působení jiných karcinogenních faktorů.
Teplo tedy nemusí být samostatným „spouštěčem“ rakoviny. Může vytvářet prostředí, ve kterém je poškozená tkáň zranitelnější.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Podezření není nové. Nová je velikost britských dat
Velmi horké nápoje jsou v hledáčku onkologů už dlouho. Velká část starších důkazů pocházela z Jižní Ameriky, kde se tradičně pije maté často při velmi vysokých teplotách, nebo z oblastí Asie a Blízkého východu s podobnými zvyklostmi.
U těchto populací se opakovaně ukazovalo, že riziko rakoviny jícnu souvisí nejen s množstvím nápoje, ale hlavně s jeho teplotou. Už v roce 2016 proto Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při WHO označila nápoje konzumované při teplotě nad 65 °C za pravděpodobně karcinogenní pro člověka.
Samotná káva přitom nebyla hodnocena jako problém. Důležité bylo právě slovo „velmi horká“. Nová britská práce je zajímavá tím, že ukazuje podobný vzorec také v západní populaci, kde nejsou extrémně horké nápoje kulturně tak výrazným zvykem jako například tradiční maté.
Jenže studie neměřila skutečné stupně
Tady přichází největší omezení celé práce. Účastníci nechodili několik let s teploměrem v hrnku. Sami pouze uvedli, zda svůj čaj nebo kávu obvykle pijí teplé, horké nebo velmi horké. To znamená, že nevíme, zda „velmi horké“ znamenalo pro všechny stejných 65, 70 nebo třeba 75 °C. Dva lidé mohou stejné teplotě říkat úplně jinak. Studie proto neumí určit konkrétní hranici, od níž se riziko začne prudce zvyšovat.
Právě kvůli tomu bychom neměli převést výsledek do jednoduché rady typu „63 °C je bezpečné, 66 °C nebezpečné“. Tak přesná data zatím nemáme. Máme ale stále poměrně konzistentní signál: čím vyšší deklarovaná teplota, tím vyšší relativní riziko spinocelulárního karcinomu.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Šest a více šálků přidalo další signál
Teplota nebyla jediným faktorem.
Po zohlednění toho, jak horké nápoje lidé preferovali, bylo pití šesti a více šálků denně spojeno s přibližně 71% vyšším rizikem spinocelulárního karcinomu oproti nižší spotřebě.
To dává biologicky smysl, pokud je hlavním mechanismem právě opakované tepelné podráždění. Nezáleží jen na intenzitě jednoho zásahu, ale také na tom, kolikrát za den se opakuje. Ani tady ale nelze tvrdit, že šestý šálek sám o sobě „způsobí rakovinu“. Jde o populační souvislost, nikoli ostrý práh.
Trojnásobné riziko zní hůř, než vypadá v absolutních číslech
Číslo 3,17 je samozřejmě dramatické. Bez kontextu ale může působit zavádějícím dojmem. Spinocelulární karcinom jícnu je v Británii relativně vzácný. Cancer Research UK uvádí, že celoživotní riziko tohoto typu nádoru se pohybuje přibližně kolem jednoho procenta.
Trojnásobné relativní riziko tedy neznamená, že každý třetí člověk pijící velmi horkou kávu dostane rakovinu. Znamená, že ve skupině lidí s nízkým základním rizikem se výskyt zvýšil přibližně trojnásobně.
Pro jednotlivce zůstává absolutní pravděpodobnost stále nízká. To ale neznamená, že je nález zanedbatelný. Pokud je určitý návyk velmi rozšířený, i relativně malý absolutní nárůst rizika může na populační úrovni znamenat velké množství případů.
Kouření a alkohol jsou pořád větší problém
Je také důležité neztratit proporce. Kouření a nadměrná konzumace alkoholu patří mezi dobře doložené a mnohem významnější rizikové faktory spinocelulárního karcinomu jícnu. Horké nápoje nejsou něco, co by náhle převrátilo všechny dosavadní poznatky o prevenci. Spíš přidávají další vrstvu.
Pokud člověk nekouří, pije alkohol střídmě a jinak má nízké riziko, nemusí se začít bát každého hrnku čaje. Dává ale smysl nevystavovat sliznici jícnu opakovaně teplotě, která je subjektivně nepříjemně vysoká. Jednoduše řečeno: pokud první doušek pálí, není nutné dokazovat si odolnost.
Mléko možná problém neřeší tak jednoduše
Studie sledovala také některé běžné zvyklosti, například přidávání mléka do čaje nebo kávy. Výsledek ale nepřinesl jasnou ochrannou souvislost. To může znít zvláštně, protože mléko nápoj obvykle ochladí. Jenže opět záleží na konkrétní teplotě. Někdo přidá studené mléko a nápoj výrazně ochladí, jiný malé množství a teplota se prakticky nezmění.
Bez přímého měření stupňů je obtížné podobný efekt spolehlivě zachytit. Právě to je další důvod, proč autoři volají po studiích, které budou skutečnou teplotu nápojů měřit přesněji.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Jde tedy o kávu? Nejspíš ne
Pro milovníky kávy je to možná nejlepší zpráva celého příběhu. Současná data nenaznačují, že by problémem byla káva jako taková. Stejný vztah se objevil u čaje a už dříve u maté. I experimenty na zvířatech ukázaly, že samotná velmi horká voda může poškozovat jícen a zvyšovat účinek jiných karcinogenních vlivů.
Společným jmenovatelem tedy není kofein, kávové oleje, čajové polyfenoly ani nějaká tajemná látka v konkrétním nápoji.
Je to pravděpodobně fyzika. Horká kapalina předává energii tkáni. Pokud je energie dost, tkáň se poškodí. A pokud se to děje opakovaně po desetiletí, může se malý každodenní zásah proměnit v jeden z mnoha faktorů, které riziko nádoru postupně zvyšují.
Možná stačí pár minut počkat
To je na celém tématu možná nejpraktičtější část. Pokud se souvislost skutečně týká především teploty, nevyžaduje prevence žádnou drastickou změnu jídelníčku.
Nemusíte přestat pít kávu. Nemusíte vyhodit čaj. Nemusíte hledat speciální „protirakovinný“ nápoj. Stačí možná nedělat jednu věc: nepít ho v okamžiku, kdy je ještě tak horký, že pálí. To je překvapivě obyčejný závěr studie téměř milionu lidí.
Někdy totiž nejde o to, co máme v hrnku. Ale o to, zda jsme ochotní počkat pár minut, než přestane být příliš horký na to, aby naše tělo muselo jeho teplotu znovu a znovu snášet.
Disclaimer: Studie ukazuje statistickou souvislost mezi preferencí velmi horkých nápojů a vyšším relativním rizikem spinocelulárního karcinomu jícnu. Neprokazuje, že jednotlivý horký nápoj rakovinu způsobí, a skutečná teplota nápojů nebyla u účastníků přímo měřena.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], International Journal of Cancer – Hot Drinks and Oesophageal Cancer: Prospective Analyses in Around 1 Million UK Adults [2], DOI 10.1002/ijc.70654 [3], Cancer Research UK – New UK study links hot drink consumption to one type of oesophageal cancer [4], IARC – Cancer of the Oesophagus and Drinking Very Hot Beverages [5], British Journal of Cancer – Hot beverage intake and oesophageal cancer in the UK Biobank: prospective cohort study, DOI 10.1038/s41416-025-02953-2 [6]. img ai generated