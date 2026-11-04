Brigáda na DPP k důchodu nemusí přidat ani korunu. V roce 2027 rozhodne hranice 12 499 Kč

Mnoho lidí věří, že se jim každá práce podepsaná na papíře jednou propíše do důchodu. U dohody o provedení práce to automaticky neplatí. Celý rok brigád může ve výpisu z ČSSZ úplně chybět. Jestli se v něm objeví, závisí na tom, jestli měsíční odměna zůstane pod zákonnou hranicí, nebo ji dosáhne.
Kde leží hranice a jak se posuzuje
Od 1. ledna 2027 vzniká účast na nemocenském a důchodovém pojištění při měsíční odměně z DPP od 12 500 Kč včetně. Nejvyšší odměna bez odvodů je tedy v roce 2027 12 499 Kč. Rozhoduje, jestli výplata zůstane na této částce nebo pod ní, anebo hranici dosáhne.
V roce 2026 platí hranice 12 000 Kč. Zákon ji váže na 25 % průměrné mzdy a zaokrouhluje dolů na celé pětisetkoruny. Průměrná mzda pro rok 2027 činí 51 663 Kč, její čtvrtina 12 915,75 Kč a po zaokrouhlení vychází 12 500 Kč. Hranice se přepočítává každý rok, změní se ale jen tehdy, když čtvrtina průměrné mzdy přeskočí další pětisetkorunu. Novou hranici vyhlásilo MPSV sdělením č. 184/2026 Sb.
Při posuzování hranice platí několik pravidel:
odměna se posuzuje za každý kalendářní měsíc podle toho, kolik bylo zúčtováno, víc dohod u téhož zaměstnavatele se sčítá, dohody u různých zaměstnavatelů se posuzují každá zvlášť, mzda z pracovního poměru ani z dohody o pracovní činnosti se k odměně nepřičítá, a to ani u stejného zaměstnavatele. Pod hranicí se brigáda do důchodu nepočítá
Když odměna zůstane pod limitem, ČSSZ takový měsíc nezapočítá do doby důchodového pojištění. Odměna nevstupuje ani do vyměřovacího základu, takže nárok na důchod ani jeho výši nezmění. Nevzniká také nemocenské pojištění, a kdo onemocní, nemocenskou z této dohody nedostane.
Jakmile odměna hranici dosáhne, pojistné se strhává z celé částky, tedy i z části, která leží pod limitem. Pro účely důchodu se taková odměna sečte se mzdou z hlavní práce, takže do výpočtu budoucího důchodu vstoupí vyšší příjem.
Rok 2027 Odměna do 12 499 Kč Odměna od 12 500 Kč Sociální a zdravotní pojistné neplatí se z celé odměny Nemocenské a důchodové pojištění nevzniká vzniká Vliv na budoucí důchod žádný zvyšuje vyměřovací základ Vyšší odměna může čistou výplatu zmenšit
U brigádníka, za kterého zdravotní pojištění platí stát nebo zaměstnavatel z hlavní práce, čistá odměna po dosažení hranice skokově klesne, protože odvody se počítají z celé částky. Stejnou čistou částku dostane teprve u odměny znatelně nad limitem. Kdo si zdravotní pojištění platí sám jako osoba bez zdanitelných příjmů, může na překročení hranice naopak vydělat.
Kdo potřebuje hlavně peníze v ruce, může se se zaměstnavatelem domluvit na odměně pod hranicí. Kdo chce, aby se mu práce promítla do důchodu, potřebuje odměnu od hranice výš. Pokud má člověk vedle brigády hlavní zaměstnání, další roky pojištění tím nezíská, protože doby, které se kryjí, se započtou jen jednou. Brigáda nad limitem mu nanejvýš zvýší vyměřovací základ.
Pracující důchodci a chystaná novela
Zvyšování starobního důchodu za odpracované dny při jeho pobírání už skončilo. Kdo dosáhl důchodového věku a pobírá starobní důchod v plné výši, může místo toho u zaměstnavatele žádat o slevu na důchodovém pojistném. Požádat musí nejpozději v měsíci, za který ji chce uplatnit, zpětně to nejde. Při brigádě pod hranicí se ale pojistné neplatí, takže sleva tu nevzniká. Zdravotní pojištění za důchodce platí stát, takže při brigádě pod hranicí nemusí nic doplácet.
Vláda letos v létě schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, podle kterého by se důchod za práci v důchodu znovu zvyšoval. Podmínkou má být, že člověk dál platí důchodové pojištění. Jak se změna dotkne dohod o provedení práce, zatím není jasné. Návrh míří do Poslanecké sněmovny a dokud ho neschválí parlament, neplatí.
Výpis si ověříte na ePortálu ČSSZ
Co se vám do důchodu skutečně započítalo, ukáže informativní výpis na ePortálu ČSSZ. Najdete ho ve službě Moje konto nebo v Informativní důchodové aplikaci a přihlásíte se elektronickou identitou. Papírově ho ČSSZ automaticky neposílá.
Informativní výpis na ePortálu ČSSZ ukáže, které měsíce brigád se do důchodového pojištění skutečně započítaly. Ilustrační foto. Zdroj: Tima Miroshnichenko / Pexels.
Když vám ve výpisu brigáda chybí nebo si nevíte rady se svou situací, poraďte se na okresní správě sociálního zabezpečení. Jak se vaše odměna zúčtovává po jednotlivých měsících, vám vysvětlí mzdová účetní zaměstnavatele.
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