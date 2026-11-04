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Brigáda na DPP k důchodu nemusí přidat ani korunu. V roce 2027 rozhodne hranice 12 499 Kč

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Mnoho lidí věří, že se jim každá práce podepsaná na papíře jednou propíše do důchodu. U dohody o provedení práce to automaticky neplatí. Celý rok brigád může ve výpisu z ČSSZ úplně chybět. Jestli se v něm objeví, závisí na...
Brigáda na DPP k důchodu nemusí přidat ani korunu. V roce 2027 rozhodne hranice 12 499 Kč

Brigáda na DPP k důchodu nemusí přidat ani korunu. V roce 2027 rozhodne hranice 12 499 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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