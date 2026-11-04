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Nový zdařilý seriál Terezy Kopáčové vzbuzuje pocity až fyzické nevolnosti

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Televize Nova opět překvapila - nová série Sériový manžel (foto) režisérky Terezy Kopáčové se zařadí k titulům největší komerční stanice, ze kterých se některým citlivým povahám může udělat až fyzicky nevolno. Nevolno z nekonečného přívalu bezcitných manipulací zranitelných žen. První díl série se bude na Oneplay streamovat v pátek 13. listopadu.
Nový zdařilý seriál Terezy Kopáčové vzbuzuje pocity až fyzické nevolnosti

Nový zdařilý seriál Terezy Kopáčové vzbuzuje pocity až fyzické nevolnosti

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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