Jílková se v přímém přenosu pustila do Evy Pavlové kvůli Kanárům a platu 106 tisíc. Lipavský ji zkusil bránit, dopadlo to špatně

Pořad na veřejnoprávní televizi
Máte slovo měl patřit prezidentské volbě, komunálním volbám a ceně letenek. VIPŽivot zaznamenal, že moderátorka Michaela Jílková ale debatu rozšířila o téma, které rezonovalo už tři týdny. Tím byla neúčast první dámy Evy Pavlové u komunálních voleb a její pobyt na Kanárských ostrovech v době, kdy se v Černoučku rozhodovalo o budoucím vedená radnice. A během přímého přenosu přidala číslo, které ve studiu zapůsobilo jako zápalná šňůra: 106 tisíc korun měsíčně. Co přesně Jílková první dámě vytkla
Moderátorka postavila svou argumentaci na třech pilířích. Zaprvé: Eva Pavlová se na rozdíl od prezidenta nevrátila z dovolené, aby odvolila. Petr Pavel nakonec přiletěl a v Černoučku svůj hlas odevzdal, jeho manželka nikoli. Zadruhé: vyjádření, které kabinet první dámy zaslal redakci
Echo24, kde Pavlová hovořila o „právu na odpočinek“ a „víře v občany naší vesnice“, Jílková rámovala jako papalášský postoj. Zatřetí: částku 106 433 korun, kterou první dáma měsíčně pobírá, prezentovala jako důkaz, že nejde o soukromou osobu, ale o veřejně placenou funkci.
Kontext, který ve studiu nezazněl, ale který mění optiku: komunální volby v Česku neumožňují hlasování na voličský průkaz. Kdo v den voleb není ve své obci, volit nemůže.
Termín přitom prezident sám vyhlásil už 26. června a Hrad až 2. října veřejně oznámil, že se prezidentský pár kvůli soukromé cestě hlasování nezúčastní. Překvapení to být nemělo, a právě proto kritika sedla. Zdroj fotografie: Nextfoto Lipavského obrana a její okamžitý kolaps
Jílková ve vysílání pracovala s pojmem „plat“. Částka 106 433 korun ale vychází z novely platového zákona č. 57/2025 Sb., která poprvé v české historii zavedla pro manžela či manželku prezidenta paušální náhradu výdajů.
Náhrada náleží za výkon protokolárních povinností a veřejné činnosti. Její výši pro rok 2026 stanovilo MPSV sdělením č. 549/2025 Sb. jako 100 procent platové základny pro ústavní činitele. K tomu přibyla ještě jedna legislativní změna: novela zákona o důchodovém pojištění č. 417/2024 Sb. zařadila roli manželky prezidenta mezi náhradní doby pojištění. Eva Pavlová je první první dámou, která obojí může čerpat.
Jan Lipavský se pokusil první dámu hájit argumentem, který zněl logicky: Eva Pavlová odsloužila roky v armádě, svůj díl pro republiku odvedla. Jenže tím otevřel dveře, které měly zůstat zavřené. Jílková okamžitě přepnula na předlistopadovou vojenskou kariéru Pavlové,
studium na vojenské škole před rokem 1989 a vstup do KSČ v roce 1987, jak dokládají archivní dokumenty. Lipavský ztratil iniciativu během jediné repliky. Místo aby uzavřel alespoň jednu linku sporu, vytvořil další. Podle nás šlo o klasickou debatní chybu: obhájce zvolil terén, na kterém je bráněný nejzranitelnější. Armádní kariéra Pavlové je veřejně známá a hradní životopis ji uvádí, ale právě proto je pro oponenta snadno dostupnou municí. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč spor přesahuje jednu dovolenou
Jádro celé výměny neleží v tom, jestli má člověk právo na dovolenou. Leží v rozporu, který česká legislativa od roku 2025 vytvořila. Eva Pavlová pobírá zákonnou náhradu za veřejnou činnost, její role se počítá do důchodu, stát ji de facto uznává jako veřejnou funkci. Současně se ale první dáma v momentě kritiky hájí logikou soukromé osoby, právem na odpočinek, osobním rozhodnutím. Obojí najednou funguje těžko. Buď je role první dámy veřejná, a pak se k ní váže i očekávání účasti na volbách, zvlášť v obci, kde byla Pavlová do roku 2026 zastupitelkou. Nebo je soukromá, a
pak je těžké zdůvodnit měsíční náhradu ze státního rozpočtu. Pro srovnání: Livie Klausová letos sama uvedla, že se účastnila všech voleb. Ivana Zemanová byla s Milošem Zemanem veřejně přítomna u komunálních voleb v roce 2018. Ani jedna přitom zákonnou náhradu nepobírala, ta tehdy neexistovala.
Politolog Lubomír Kopeček pro
Deník N uvedl, že prezident neodhadl, jak silně jeho neúčast na veřejnost zapůsobí. Ladislav Cabada naopak označil reakci za přehnanou, komunální volby jsou podle něj „volby druhého řádu“. Podle zjištění Seznam Zpráv přitom prezidentovi poradci před negativní odezvou varovali. Pavel si nedal říct, nakonec se ale vrátil a odvolil. Jeho manželka ne. V Černoučku dorazilo k urnám téměř 80 procent voličů. Celostátní účast byla 48 procent. Pořad Máte slovo otevřel otázku, na kterou bude muset Hrad dřív nebo později odpovědět, ne moderátorce, ale veřejnosti, která tu náhradu pro první dámu platí.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová