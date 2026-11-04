Na castingu se předváděl tak, že režisér chtěl couvnout. Jan Špaček prozradil, že se do Zrádců málem nedostal

Když se Jan Špaček na castingu třetí řady Zrádců předváděl, režisér Markus Krug ho opakovaně varoval. Nechtěl, aby jeho komediální výstupy shazovaly tajemno hry. VIPŽivot zaznamenal, že tvůrce pořadu totiž znal Špačkovu veřejnou prezentaci. Prostě
image člověka, jehož obranným mechanismem je humor a jehož YouTube kanál Fabulace staví na ironii a nadsázce. Obava byla konkrétní: že si ze Zrádců udělá vlastní one-man show a diváci místo napětí uvidí stand-up na Křivoklátě. Jenže příběh se vyvinul jinak, než kdokoli z produkce čekal. Pozvánka, casting a Krugovy pochybnosti
Špaček se do soutěže sám nehlásil. Dostal pozvánku od produkce, ale musel projít standardním castingem jako všichni ostatní. Právě tam narazil na zeď. Castingová režisérka Barbora Adamcová později pro
CNN Prima NEWS popsala, že Špaček se dušoval, že hru neshodí, že si ji chce opravdu zahrát a přistupuje k ní s pokorou. Krug ale zůstával skeptický, bál se, aby jim „nezkazil to kouzlo, to tajemno“. Sám Špaček v rozhovoru u Čestmíra Strakatého přiznal, že měl ze Zrádců obrovský strach, a zmínil opakovaná Krugova varování. Režisér nakonec změnil názor ještě během castingu.
Špačkova motivace pro vstup do reality show měla hlubší pozadí. Čtyři roky točil politické rozhovory a debaty, pak s tímhle obsahem skončil. Sám vysvětloval, že už neměl pocit, že může České republice něco dát.
Zrádci pro něj představovali šanci ukázat jinou stránku, že umí být autentický člověk, ne jen postava z internetu, kterou lidé podezírají, že pořád něco hraje. Před nástupem na Křivoklát navíc záměrně lhal okolí o své účasti. Chtěl, aby si soupeři mysleli, že je silný lhář, a báli se jeho hry. Paradoxně právě tohle napětí mezi kalkulací a upřímností definovalo celý jeho pobyt na hradě.
VIDEO Věrný hráč, ne sabotér
Průběh soutěže Krugovy obavy spíš vyvrátil. V páté epizodě Špaček odmítl sabotovat týmovou misi výměnou za osobní štít. Deklaroval věrnost týmu věrných. Žádné ironické podkopávání, žádná komediální exhibice na úkor formátu. Jenže právě tahle odzbrojená, důvěřivá poloha se mu stala osudnou.
Zrádkyně Dáša a Annelie ho využívaly jako spojence, kterému svěřoval vlastní strategie. Když v šesté epizodě padl první odhalený zrádce Kryštof, Annelie chtěla pomstu, oko za oko. Dáša souhlasila s Janovým vyřazením právě proto, že patřil do jejího nejbližšího okruhu. Podezření by na ni nepadlo. Špaček po vypadnutí v sedmé epizodě sám řekl, že pro ně byl „nejužitečnější idiot na hradě“.
Ve srovnání s dalšími výraznými hráči třetí řady Špaček nevyhořel hned, ale nedostal se ani do koncovky. Přežil déle než vyjednavač Adam, vyřazený v pátém díle, i déle než Nika, zavražděná v šestém.
Skončil ve střední fázi hry, dost dlouho na to, aby zanechal stopu, příliš brzy na to, aby mohl zúročit svou loajalitu. Divácké reakce pod oficiálním spoilerovým postem Zrádců na Instagramu naznačují, že jeho odchod bolel. „Nejzábavnější hráč,“ „Tak a teď se už nedívám,“ „Bude mi tam moc chybět.“ Nejsou to reprezentativní data, ale sentiment je jednoznačný. Televize kolem něj od začátku stavěla pozornost, CNN Prima NEWS ho zařadila mezi favority ještě před premiérou.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová